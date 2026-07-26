Conheça a bandeirinha, ave verde e amarelo que ajuda a regenerar florestas brasileiras

Com apenas 11 centímetros, o gaturamo-bandeira dispersa sementes, indica a qualidade ambiental e reforça a importância da conservação da Mata Atlântica para a manutenção da biodiversidade brasileira.

Gaturamo-bandeira é pequena, mas dispersa sementes, indica a qualidade ambiental e depende da preservação da Mata Atlântica. Crédito: Divulgação Metrópoles

A bandeirinha (Chlorophonia cyanea), também conhecida como gaturamo-bandeira, é uma das aves mais coloridas da fauna brasileira. Com plumagem que remete às cores da bandeira nacional, a espécie vai muito além do apelo visual: desempenha um papel estratégico na regeneração das florestas ao dispersar sementes e favorecer a reprodução de diversas espécies vegetais.

Encontrada principalmente na Mata Atlântica, a ave vive nas copas das árvores e alimenta-se, sobretudo, de frutos. Sua dieta também inclui insetos, néctar e pequenas larvas, o que contribui para o equilíbrio ecológico dos ambientes onde ocorre. Apesar de não estar globalmente ameaçada de extinção, a espécie enfrenta desafios relacionados à degradação de seu habitat e à captura ilegal para o tráfico de animais silvestres.

Com cerca de 11 centímetros de comprimento e peso médio de apenas 13 gramas, o macho apresenta uma combinação marcante de cabeça verde, dorso azul e ventre amarelo, enquanto a fêmea possui coloração predominantemente verde, mais discreta. Essas características fazem da bandeirinha uma das aves mais apreciadas por observadores da natureza.

Dispersora de sementes e aliada das florestas

Especialistas destacam que a principal contribuição da espécie está na dispersão de sementes. Ao consumir frutos e eliminar as sementes em diferentes locais, a ave favorece o surgimento de novas plantas e contribui para a recuperação de áreas florestais, especialmente nas matas tropicais.

A ave chama atenção pelas cores vivas, o assobio melodioso e descendente. Alimenta-se de frutas, folhas e néctar. Crédito: Rudimar Narciso Cipriani

Segundo o biólogo Guilherme Henrique Silva de Freitas, do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília (UnB), a bandeirinha integra o grupo das aves frugívoras, essenciais para o funcionamento dos ecossistemas. De acordo com o pesquisador, essas espécies desempenham papel fundamental no sucesso reprodutivo das plantas das florestas neotropicais, promovendo a renovação da vegetação e ampliando a diversidade vegetal.

Além de beneficiar diretamente as plantas, a dispersão de sementes fortalece toda a cadeia ecológica. Florestas mais diversas oferecem alimento e abrigo para diferentes espécies de animais, aumentando a resiliência dos ecossistemas frente às mudanças ambientais e aos impactos causados pela ação humana.

Indicadora da qualidade ambiental

Outro aspecto importante da bandeirinha é sua capacidade de indicar a qualidade dos ambientes onde vive. A bióloga Morgana Bruno, professora da Universidade Católica de Brasília (UCB), explica que a espécie depende de florestas bem preservadas, com abundância de alimento e condições adequadas para sua sobrevivência.

Por essa razão, a presença do gaturamo-bandeira é considerada um importante bioindicador da integridade ambiental. Quando a ave é encontrada em determinada região, isso costuma indicar que a floresta mantém níveis satisfatórios de conservação e biodiversidade, servindo como referência para pesquisadores e iniciativas de monitoramento da fauna.

Em contrapartida, a ausência da espécie em áreas onde ela historicamente ocorria pode sinalizar processos de degradação ambiental, como perda de vegetação nativa, fragmentação das matas e redução da disponibilidade de recursos naturais.

Conservação depende da proteção da Mata Atlântica

Embora seja classificada como uma espécie de menor preocupação quanto ao risco de extinção, a bandeirinha enfrenta ameaças crescentes. A destruição e a fragmentação da Mata Atlântica, impulsionadas principalmente pela expansão urbana e agropecuária, reduzem os ambientes adequados para sua sobrevivência.

Outro fator preocupante é o tráfico de animais silvestres, que retira indivíduos da natureza e compromete populações locais. A captura ilegal continua sendo uma das principais pressões sobre diversas espécies de aves brasileiras, especialmente aquelas de plumagem chamativa.

Especialistas defendem que a proteção das áreas de vegetação nativa, o combate ao comércio ilegal de fauna e o incentivo à observação de aves em seu ambiente natural são medidas fundamentais para garantir a conservação do gaturamo-bandeira. Ao preservar essa pequena ave, também se fortalece a capacidade das florestas brasileiras de se regenerarem naturalmente, beneficiando toda a biodiversidade e os serviços ambientais essenciais para a sociedade.