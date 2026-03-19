Frente fria e baixa pressão afetam o Brasil no fim de semana; saiba o que esperar

Dois sistemas meteorológicos ocasionarão a formação de tempestades sobre o Brasil ao longo deste final de semana, marcando os primeiros dias de outono com chuvas significativas. Mais informações: Chuvas irregulares no Sul continuam e a resposta está na Antártica

Neste sábado (21), uma frente fria começará a avançar pela região Sul. Já no próprio sábado durante a tarde, o sistema começará a ocasionar chuvas no Rio Grande do Sul (especialmente no sudoeste do estado), como é possível observar no vídeo acima.

Embora as chuvas mudem o tempo na região Sul, elas não ocasionarão acumulados altos, chegando a no máximo 50 mm de chuva. A exceção são os arredores de Uruguaiana (RS), onde as chuvas podem chegar a até 100 mm, ocasionando transtornos como alagamentos e transbordamentos de rios.

Ao longo do domingo (22), o sistema ocasionará chuvas também no restante do estado gaúcho, sobre Santa Catarina (especialmente no oeste do estado) e também no oeste do Paraná, além de ocasionar a formação de nebulosidade intensa sobre toda a região Sul.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do domingo na região Sul ilustra quais regiões e estados serão mais ou menos afetados pela chuva ao longo deste final de semana.

O estado menos afetado será o Paraná. Num geral, os acumulados se mantém baixos, sendo que alguns municípios paranaenses podem registrar somente nebulosidade e chuvisco, sem a incidência de chuvas significativas.

Além da frente fria, baixa pressão atua no sudeste

Enquanto isso, uma baixa pressão continua sobre o oceano Atlântico. Embora o sistema não esteja exatamente acima do Brasil, ele atuará no sentido de organizar a convergência dos ventos e da umidade sobre a região Sudeste.

Essa situação alimentará a formação de tempestades sobre grande parte de Minas Gerais e Espírito Santo, com chuvas mais localizadas atingindo o Rio de Janeiro e parte de São Paulo entre o sábado (21) e o domingo (22).

Previsão de probabilidade de chuvas no sábado durante a tarde ilustra quais estados estão mais propícios à formação de chuvas durante o final de semana, com destaque para MG e ES.

O sistema pode ocasionar chuvas particularmente fortes entre o norte do Rio de Janeiro, centro e leste de Minas Gerais (incluindo a região metropolitana de Belo Horizonte) e também sobre todo o Espírito Santo, onde os acumulados de chuva totais podem chegar a 100 mm até o final do domingo.

Há também risco de que as tempestades sobre a região causem rajadas de vento intensas, de até 100 km/h. Isso traz risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, transbordamentos de rios, pequenos deslizamentos e descargas elétricas (raios).

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do domingo na região Sudeste ilustra quais áreas e estados serão mais ou menos afetadas pela chuva ao longo deste final de semana.

Outras partes do país também registrarão pancadas de chuva significativas - incluindo a região Centro-Oeste (Mato Grosso e Goiás), a região Norte e parte do Nordeste (especialmente Piauí, Maranhão e litoral norte).

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Com isso, as previsões indicam que os primeiros dias de outono serão chuvosos em grande parte do Brasil, dando continuidade às famosas “águas de março”. Vale lembrar que o verão termina oficialmente nesta sexta-feira (20), e em decorrência disso, este final de semana será o primeiro do outono.