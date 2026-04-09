Clima de outono finalmente chegou à capital São Paulo; saiba como fica o tempo nos próximos dias

A capital paulista terá uma redução das chuvas nos próximos dias, e uma massa de ar mais frio começa a ingressar na região, deixando as temperaturas mais amenas. Mas o calor já tem data para retornar à região. Saiba quando.

A Grande São Paulo terá uma redução das chuvas nos próximos dias e sensação de friozinho durante as noites e nos amanheceres.

As chuvas estão perdendo força no estado de São Paulo e ficam mais irregulares nos próximos dias. Os volumes até o início da próxima semana serão baixos, não ultrapassando os 15 milímetros na maior parte do estado, e podendo acumular em torno dos 30 milímetros no noroeste, na sub-região de São José do Rio Preto.

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Além disso, uma massa de ar mais frio começa a ingressar na região a partir desta quinta-feira (9), deixando as temperaturas mais amenas nos próximos dias durante as tardes e sensação de friozinho nas manhãs/noites.

E aproveite este período de alívio, pois o calor retorna ao estado no início da próxima semana.

Mas e na capital paulista, como ficará o tempo nestes próximos dias? Já adiantamos que terá uma ‘cara’ mais de outono. Descubra a seguir os detalhes.

Capital paulista com clima de outono

A Grande São Paulo (ou Região Metropolitana) já vai começar a ter uma redução das chuvas a partir desta quinta-feira (9). Também, uma massa de ar mais frio começa a ingressar no Sudeste e vai deixar as temperaturas mais baixas em algumas regiões, incluindo a capital paulista.

São Paulo capital terá tempo mais firme e céu de Sol com muitas nuvens até o início da próxima semana, e com temperaturas máximas não passando dos 26°C.

As temperaturas tendem a ficar mais amenas à noite e no amanhecer em todo o estado nos próximos dias. E a maior sensação de friozinho ocorrerá no sul e leste paulistas, incluindo a região da Grande São Paulo. Aliás, nos períodos das manhãs podem se formar nevoeiros, uma característica típica da estação, mas que se dissipam ao decorrer do dia.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sexta-feira (10) às 12h, segundo o modelo europeu ECMWF. Pode ocorrer garoa entre a manhã e a tarde na capital paulista.

E dia a dia, como fica o tempo na capital paulista?

Na sexta-feira (10), a cidade terá Sol entre muitas nuvens pela manhã, e à tarde o tempo fica mais nublado e com possibilidade de garoa, inclusive durante a noite também. A temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 23°C. Ventos predominantes de Sudeste e em torno de 9 km/h.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para sábado (11) às 16h, segundo o modelo europeu ECMWF, indicando que na capital paulista não há potencial para chuvas neste dia.

A capital paulista ainda terá Sol aparecendo entre muitas nuvens pela manhã neste sábado (11), e com aumento da nebulosidade à tarde e à noite.

Não há previsão de chuva, e as temperaturas variam de 15°C a 24°C ao longo do dia. Ventos de Sudeste de 11 km/h.

Previsão de temperatura máxima do ar (em °C) para sábado (11) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No domingo (12) as condições serão semelhantes ao dia anterior, com Sol predominando mais pela manhã, e ao longo da tarde e à noite o céu fica mais nublado. Mas não há previsão de chuva. A mínima será de 17°C e a máxima de 26°C. Ventos de direção Leste em torno de 9 km/h.

A próxima semana inicia da mesma forma na capital paulista. A segunda-feira (13) será mais um dia de tempo firme, com Sol entre poucas nuvens e chance de névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. As temperaturas vão oscilar entre 17°C e 26°C. Ventos de Nordeste/Sudeste na casa dos 6 km/h.

Previsão de temperatura mínima do ar (em °C) para domingo (12) às 6h, segundo o modelo europeu ECMWF.

A tendência da previsão indica que ao longo da próxima semana o tempo ainda segue firme na Grande São Paulo, com baixo potencial para chuvas.

Contudo, as temperaturas voltam a subir na capital paulista a partir da terça-feira (14), quando a máxima ficará em torno dos 27°C e aumentará gradualmente a partir deste dia, chegando na casa dos 30°C em meados da próxima semana.