Clima de outono finalmente chegou à capital São Paulo; saiba como fica o tempo nos próximos dias
A capital paulista terá uma redução das chuvas nos próximos dias, e uma massa de ar mais frio começa a ingressar na região, deixando as temperaturas mais amenas. Mas o calor já tem data para retornar à região. Saiba quando.
As chuvas estão perdendo força no estado de São Paulo e ficam mais irregulares nos próximos dias. Os volumes até o início da próxima semana serão baixos, não ultrapassando os 15 milímetros na maior parte do estado, e podendo acumular em torno dos 30 milímetros no noroeste, na sub-região de São José do Rio Preto.
Além disso, uma massa de ar mais frio começa a ingressar na região a partir desta quinta-feira (9), deixando as temperaturas mais amenas nos próximos dias durante as tardes e sensação de friozinho nas manhãs/noites.
E aproveite este período de alívio, pois o calor retorna ao estado no início da próxima semana.
Mas e na capital paulista, como ficará o tempo nestes próximos dias? Já adiantamos que terá uma ‘cara’ mais de outono. Descubra a seguir os detalhes.
Capital paulista com clima de outono
A Grande São Paulo (ou Região Metropolitana) já vai começar a ter uma redução das chuvas a partir desta quinta-feira (9). Também, uma massa de ar mais frio começa a ingressar no Sudeste e vai deixar as temperaturas mais baixas em algumas regiões, incluindo a capital paulista.
As temperaturas tendem a ficar mais amenas à noite e no amanhecer em todo o estado nos próximos dias. E a maior sensação de friozinho ocorrerá no sul e leste paulistas, incluindo a região da Grande São Paulo. Aliás, nos períodos das manhãs podem se formar nevoeiros, uma característica típica da estação, mas que se dissipam ao decorrer do dia.
E dia a dia, como fica o tempo na capital paulista?
Na sexta-feira (10), a cidade terá Sol entre muitas nuvens pela manhã, e à tarde o tempo fica mais nublado e com possibilidade de garoa, inclusive durante a noite também. A temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 23°C. Ventos predominantes de Sudeste e em torno de 9 km/h.
A capital paulista ainda terá Sol aparecendo entre muitas nuvens pela manhã neste sábado (11), e com aumento da nebulosidade à tarde e à noite.
Não há previsão de chuva, e as temperaturas variam de 15°C a 24°C ao longo do dia. Ventos de Sudeste de 11 km/h.
No domingo (12) as condições serão semelhantes ao dia anterior, com Sol predominando mais pela manhã, e ao longo da tarde e à noite o céu fica mais nublado. Mas não há previsão de chuva. A mínima será de 17°C e a máxima de 26°C. Ventos de direção Leste em torno de 9 km/h.
A próxima semana inicia da mesma forma na capital paulista. A segunda-feira (13) será mais um dia de tempo firme, com Sol entre poucas nuvens e chance de névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. As temperaturas vão oscilar entre 17°C e 26°C. Ventos de Nordeste/Sudeste na casa dos 6 km/h.
A tendência da previsão indica que ao longo da próxima semana o tempo ainda segue firme na Grande São Paulo, com baixo potencial para chuvas.
Contudo, as temperaturas voltam a subir na capital paulista a partir da terça-feira (14), quando a máxima ficará em torno dos 27°C e aumentará gradualmente a partir deste dia, chegando na casa dos 30°C em meados da próxima semana.
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