Ondas de calor levam ao limite da sobrevivência os considerados reis do deserto

As ondas de calor cada vez mais intensas estão a desafiar os limites biológicos dos camelos, um dos animais mais bem adaptados aos desertos. Vemha saber mais sobre estes animais aqui!

Os camelos estão a enfrentar ondas de calor cada vez mais intensas, um reflexo dos impactos das alterações climáticas nos ecossistemas desérticos.

Paula Gonçalves Meteored Portugal 31/07/2026 09:19 6 min

Durante décadas, os camelos eram conhecidos por serem os animais mais resistentes ao calor. Adaptados às condições severas dos desertos, conseguem percorrer longas distâncias sob temperaturas escaldantes e sobreviver com pouca água.

No entanto, devido ao aumento da intensidade e da duração das ondas de calor estes verdadeiros especialistas em ambientes áridos começam a atingir os seus limites.

Segundo a Organização Mundial Meteorológica, desde 1981 as ondas têm aumentado no Médio Oriente, sendo que nos últimos anos, têm registado temperaturas excecionalmente elevadas durante vários dias consecutivos, chegando algumas regiões, a atingir ou até mesmo a ultrapassar os 50°C, criando condições que desafiam não apenas os seres humanos, mas também a fauna adaptada ao deserto.

O impacto das elevadas temperaturas nos camelos

Os veterinários e os próprios criadores têm observado um número crescente de camelos a sofrer de exaustão térmica, desidratação severa e, em casos extremos, a morrer devido ao calor intenso. A capacidade de sobrevivência dos camelos resulta de um conjunto de adaptações únicas.

Estes mamíferos conseguem armazenar gordura nas bossas, reduzindo a necessidade de reservas energéticas distribuídas pelo corpo, suportam perdas significativas de água sem comprometer imediatamente as suas funções vitais e permitem que a temperatura corporal oscile ao longo do dia, diminuindo a transpiração e conservando líquidos.

"Consigo ver os meus camelos sofrendo devido ao calor extremo. Ficam com bolhas nas patas, os olhos lacrimejam e a areia escaldantes queima-lhes a pele."



Ali Umer, criador de camelos em Semera, numa entrevista à BBC

Estas estratégias tornaram estes animais essenciais para a vida humana em regiões desérticas. Contudo, mesmo estas características extraordinárias têm limites, pois quando o calor permanece extremo durante dias seguidos e as temperaturas noturnas deixam de descer o suficiente para permitir o arrefecimento do organismo, o corpo dos camelos acumula calor de forma progressiva.

Sem tempo para recuperar, o risco de colapso fisiológico aumenta, podendo chegar à falência de órgãos e até morte.

Importante fonte de rendimento e subsistência

Todavia estes efeitos não se restringem aos animais. Em muitas comunidades do Médio Oriente e do Norte de África, os camelos representam uma importante fonte de rendimento e subsistência. São utilizados no transporte, na produção de leite, na reprodução e, em algumas regiões, continuam a desempenhar um papel central nas atividades agrícolas e culturais.

Mesmo adaptados às condições mais áridas do planeta, os camelos começam a revelar os limites da sua resistência perante temperaturas extremas.

A perda destes animais pode ter consequências econômicas significativas para famílias que dependem deles diariamente. Além do impacto social, existe também uma dimensão ecológica. Os camelos participam na dispersão de sementes e influenciam a vegetação dos ecossistemas áridos.

As mudanças nas suas populações poderão modificar o equilíbrio destes habitats, cujas espécies já enfrentam desafios acrescidos devido às alterações climáticas. Perante esta realidade, vários criadores e autoridades têm procurado adaptar as práticas de gestão dos animais.

Entre as medidas implementadas estão a disponibilização de mais áreas de sombra, o aumento do acesso a água, a redução das deslocações durante as horas de maior calor e a vigilância veterinária reforçada nos períodos de temperaturas extremas.

Estas ações procuram minimizar o stress térmico e reduzir o número de mortes. Os especialistas sublinham que o caso dos camelos constitui um importante indicador dos efeitos das mudanças climáticas.

Se uma espécie reconhecida mundialmente pela sua extraordinária resistência ao calor começa a evidenciar dificuldades em sobreviver, isso demonstra que as condições ambientais estão a aproximar-se de limites biológicos nunca antes enfrentados.

Estratégias de adaptação

Infelizmente as previsões para estas regiões e outras do planeta, apontam para ondas de calor cada vez mais frequentes, prolongadas e intensas. Este cenário reforça a necessidade de desenvolver estratégias de adaptação que protejam tanto a biodiversidade como as comunidades humanas que dependem dela.

A situação dos camelos reforça que nenhuma espécie é completamente imune às consequências do aquecimento global. Mesmo os animais mais bem preparados para viver em ambientes extremos podem ver a sua capacidade de adaptação ultrapassada quando o clima muda a um ritmo superior ao que a natureza consegue acompanhar.

Proteger estes animais é também preservar um patrimônio biológico, cultural e económico que acompanha a história das civilizações do deserto há milhares de anos.