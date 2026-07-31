Ondas de calor levam ao limite da sobrevivência os considerados reis do deserto
As ondas de calor cada vez mais intensas estão a desafiar os limites biológicos dos camelos, um dos animais mais bem adaptados aos desertos. Vemha saber mais sobre estes animais aqui!
Durante décadas, os camelos eram conhecidos por serem os animais mais resistentes ao calor. Adaptados às condições severas dos desertos, conseguem percorrer longas distâncias sob temperaturas escaldantes e sobreviver com pouca água.
No entanto, devido ao aumento da intensidade e da duração das ondas de calor estes verdadeiros especialistas em ambientes áridos começam a atingir os seus limites.
Segundo a Organização Mundial Meteorológica, desde 1981 as ondas têm aumentado no Médio Oriente, sendo que nos últimos anos, têm registado temperaturas excecionalmente elevadas durante vários dias consecutivos, chegando algumas regiões, a atingir ou até mesmo a ultrapassar os 50°C, criando condições que desafiam não apenas os seres humanos, mas também a fauna adaptada ao deserto.
O impacto das elevadas temperaturas nos camelos
Os veterinários e os próprios criadores têm observado um número crescente de camelos a sofrer de exaustão térmica, desidratação severa e, em casos extremos, a morrer devido ao calor intenso. A capacidade de sobrevivência dos camelos resulta de um conjunto de adaptações únicas.
Estes mamíferos conseguem armazenar gordura nas bossas, reduzindo a necessidade de reservas energéticas distribuídas pelo corpo, suportam perdas significativas de água sem comprometer imediatamente as suas funções vitais e permitem que a temperatura corporal oscile ao longo do dia, diminuindo a transpiração e conservando líquidos.
Ali Umer, criador de camelos em Semera, numa entrevista à BBC
Estas estratégias tornaram estes animais essenciais para a vida humana em regiões desérticas. Contudo, mesmo estas características extraordinárias têm limites, pois quando o calor permanece extremo durante dias seguidos e as temperaturas noturnas deixam de descer o suficiente para permitir o arrefecimento do organismo, o corpo dos camelos acumula calor de forma progressiva.
Sem tempo para recuperar, o risco de colapso fisiológico aumenta, podendo chegar à falência de órgãos e até morte.
Importante fonte de rendimento e subsistência
Todavia estes efeitos não se restringem aos animais. Em muitas comunidades do Médio Oriente e do Norte de África, os camelos representam uma importante fonte de rendimento e subsistência. São utilizados no transporte, na produção de leite, na reprodução e, em algumas regiões, continuam a desempenhar um papel central nas atividades agrícolas e culturais.
A perda destes animais pode ter consequências econômicas significativas para famílias que dependem deles diariamente. Além do impacto social, existe também uma dimensão ecológica. Os camelos participam na dispersão de sementes e influenciam a vegetação dos ecossistemas áridos.
As mudanças nas suas populações poderão modificar o equilíbrio destes habitats, cujas espécies já enfrentam desafios acrescidos devido às alterações climáticas. Perante esta realidade, vários criadores e autoridades têm procurado adaptar as práticas de gestão dos animais.
Entre as medidas implementadas estão a disponibilização de mais áreas de sombra, o aumento do acesso a água, a redução das deslocações durante as horas de maior calor e a vigilância veterinária reforçada nos períodos de temperaturas extremas.
Estas ações procuram minimizar o stress térmico e reduzir o número de mortes. Os especialistas sublinham que o caso dos camelos constitui um importante indicador dos efeitos das mudanças climáticas.
Se uma espécie reconhecida mundialmente pela sua extraordinária resistência ao calor começa a evidenciar dificuldades em sobreviver, isso demonstra que as condições ambientais estão a aproximar-se de limites biológicos nunca antes enfrentados.
Estratégias de adaptação
Infelizmente as previsões para estas regiões e outras do planeta, apontam para ondas de calor cada vez mais frequentes, prolongadas e intensas. Este cenário reforça a necessidade de desenvolver estratégias de adaptação que protejam tanto a biodiversidade como as comunidades humanas que dependem dela.
A situação dos camelos reforça que nenhuma espécie é completamente imune às consequências do aquecimento global. Mesmo os animais mais bem preparados para viver em ambientes extremos podem ver a sua capacidade de adaptação ultrapassada quando o clima muda a um ritmo superior ao que a natureza consegue acompanhar.
Proteger estes animais é também preservar um patrimônio biológico, cultural e económico que acompanha a história das civilizações do deserto há milhares de anos.