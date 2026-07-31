Frente fria traz risco de tempestades e vendavais ao Rio Grande do Sul; confira o alerta

Nova frente fria avança pelo estado gaúcho ao longo deste sábado (1º de agosto), levando condições para chuva forte, tempestades, queda de granizo pontual e, principalmente, fortes rajadas de vento.

Neste momento, o Rio Grande do Sul está com condições de tempo firme e céu com pouca nebulosidade. Mas isso logo vai mudar, pois já neste fim de semana uma nova frente fria vai avançar pela região trazendo novos riscos.

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O sistema frontal novamente trará potencial para pancadas de chuva forte, tempestades, queda de granizo isolado e, principalmente, fortes vendavais, estes que aliás já começam a afetar a faixa litorânea do estado ao longo desta sexta-feira (31).

E atenção, pois há risco potencial para novos transtornos como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos, além do agravamento das inundações, já que vários rios da região ainda encontram-se bem cheios devido às últimas chuvas.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Nova frente fria atinge o RS no sábado

Após as chuvas cessarem no estado gaúcho, um novo episódio com condições adversas no tempo está previsto para este sábado, 1º de agosto. Teremos o processo de formação de um novo ciclone ao longo desta sexta-feira (31) entre a Argentina e o Uruguai, e sua frente fria associada avança para o Sul do Brasil no sábado (1º).

Mas o principal destaque não será a chuva, e sim os fortes vendavais que estão previstos; aliás, já a partir de hoje (31) ocorrem no litoral gaúcho devido ao processo de formação do sistema. Mas sobre isto falaremos logo mais.

As instabilidades chegam com força já pela manhã do sábado (1º) no Oeste e em áreas da Campanha do Rio Grande do Sul, com chuva forte, tempestades com muitos raios e chance de queda de granizo isolado.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade (tons acinzentados) para o sábado (1º de agosto) às 11h à esquerda e às 17h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da tarde, o sistema frontal avança levando chuvas moderadas a pontualmente intensas, tempestades e risco de granizo isolado para as demais áreas da Campanha, Sul, Centro, Missões, Noroeste, Norte, Vales e Costa Doce. No Oeste e parte da Campanha o tempo já começará a limpar durante a tarde.

Durante a noite, as chuvas chegam à Região Metropolitana de Porto Alegre, incluindo a capital, mas serão fracas e sem risco de tempestades. E ainda haverá condições para chuvas no norte, Serra e parte da Costa Doce.

Na madrugada do domingo (2) ainda há condições para chuvas fracas no Nordeste e Litoral Norte gaúchos.

Essas chuvas não serão tão expressivas e volumosas como as registradas nos últimos dias na região, chegando até 50 mm/dia, especilamente no Oeste. Contudo, pontuais de até 100 mm/dia podem ser registrados em áreas do oeste e da Campanha do estado.

Previsão da precipitação acumulada (em mm) entre hoje (31) e a noite (23h) de sábado (1º de agosto), segundo o modelo europeu ECMWF.

E como comentamos, o destaque serão os vendavais.

Já nesta sexta-feira (31) há alerta para a intensificação dos ventos costeiros em todo o litoral do Rio Grande do Sul, com rajadas entre 50 e 60 km/h, além de ventos do quadrante norte no Oeste em torno dos 50 km/h.

Previsão de rajadas de vento (em km/h) para a sexta-feira (31) à tarde (16h) à esquerda e para o sábado (1º de agosto) à tarde (13h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo do sábado (1º), as rajadas de vento ganham intensidade. A maior parte do Rio Grande do Sul deve registrar rajadas entre 50 e 80 km/h.

Mas em áreas elevadas, de vales e de encostas de morros, especialmente na região Central do estado, as rajadas podem pontualmente atingir até 100 km/h.

O Rio Grande do Sul terá rajadas de vento entre 50 e 80 km/h neste sábado (1º), mas pontualmente podendo atingir até 100 km/h em áreas elevadas e na região Central.

A tendência é que ao longo do domingo (2) o tempo estável volte a predominar sobre o estado gaúcho.