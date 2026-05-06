Descobertos agora dois novos minerais na Lua, inéditos pela sua composição

Dois novos minerais descobertos na Lua revelam uma composição química até então desconhecida e marcam uma nova etapa na exploração lunar após mais de 40 anos de hiato. Será que voltamos para ficar?

A Lua preserva bilhões de anos de história geológica em sua superfície, entre poeira e crateras.

A Lua faz parte do nosso dia a dia. Uma paisagem "explorada", que permaneceu em suspenso por décadas. Mas sempre há novos conhecimentos à espera. E, às vezes, mesmo que o objeto em si não mude, mudar a forma como o observamos faz toda a diferença.

Entre 1969 e 1976, no auge da corrida espacial, várias missões foram lançadas para trazer amostras lunares de volta à Terra. Entre o programa Luna da União Soviética e o programa Apollo dos Estados Unidos, nove missões foram bem-sucedidas. A Luna-24 foi a última enviada com esse propósito e marcou o início de um longo período sem novas tentativas.

A missão espacial chinesa Chang'e 5 foi lançada em 2020 com o objetivo de coletar amostras da superfície lunar e trazê-las de volta à Terra pela primeira vez em mais de quatro décadas.

Hoje, com ciência mais avançada, novas ferramentas e novas missões, nosso satélite natural continua contando sua história. Mais de 40 anos depois, a Chang'e 5 foi a primeira missão a trazer amostras lunares e marcou o início de uma nova era na exploração da Lua.

Graças a essa missão, dois novos minerais foram descobertos em amostras lunares neste mês. Esses materiais não haviam sido registrados anteriormente em nosso planeta nem em outros corpos celestes estudados. Essa descoberta, juntamente com o primeiro mineral identificado em 2022, changesite-(Y), eleva o número de novos minerais descobertos em amostras lunares para 8.

Amostras recentes revelam que a superfície lunar é uma mistura de materiais locais e fragmentos externos, formados por impactos e vulcanismo.

E isso importa mais do que parece. Faz parte de algo maior. A Lua está mais uma vez se revelando como um enigma fascinante, um território em construção. Seriam esses os passos preliminares para o estabelecimento de uma presença duradoura por lá?

Desde trazer amostras... até ficar

Este ano, 2026, é um dos anos mais promissores da China para a exploração lunar, e não é por acaso. É o resultado de três fatores: descobertas científicas, missões bem-sucedidas e uma estratégia espacial clara a longo prazo.

Juntamente com o programa Artemis dos Estados Unidos, as missões Chang'e têm sido um sucesso estrondoso na história recente da exploração lunar. Além das descobertas inovadoras de novos minerais em amostras trazidas pela Chang'e 5, há o marco alcançado pela missão seguinte.

Os locais de amostragem das missões Apollo, Luna e Chang'e 5 estão localizados no lado visível da Lua, com exceção da Chang'e 6, que obteve amostras do lado oculto. Imagem retirada de Chunlai et al. (2024).

A Chang'e 6 realizou o que ninguém havia feito antes: trazer amostras do lado oculto da Lua, uma região com uma geologia completamente diferente do que já conhecíamos da superfície lunar. E o próximo passo será a Chang'e 7. Seu objetivo? Explorar o polo sul da Lua.

Mas essas não são missões isoladas. Elas fazem parte de um plano muito mais amplo, tanto em termos de tempo quanto de impacto. Trata-se do projeto da Estação Internacional de Pesquisa Lunar (ILRS), liderado pela China, que visa estabelecer uma futura base científica na Lua até a década de 2030.

Poeira lunar e uma química diferente

Usando material coletado pela missão Chang'e-5, pesquisadores identificaram dois minerais totalmente novos. Eles foram nomeados magnesiumchangesite-(Y) e changesite-(Ce) e aprovados pela Comissão de Novos Minerais, Nomenclatura e Classificação da Associação Mineralógica Internacional (IMA).

Esses minerais, formados em condições muito diferentes às da Terra, contam uma história única. Suas estruturas cristalinas e combinações químicas não têm equivalente conhecido. Eles revelam um ambiente dominado pela ausência de água, onde temperaturas extremas moldam a matéria e os processos geológicos seguem suas próprias regras.

A descoberta foi anunciada pela Administração Espacial Nacional da China na cerimônia de abertura do Dia Espacial 2026, em 24 de abril, juntamente com a apresentação da cápsula de retorno da missão Chang'e 6 e o anúncio do lançamento da Chang'e 7 no segundo semestre deste ano.

Sua formação também envolve a cristalização de antigos magmas lunares, o resfriamento de materiais após impactos de meteoritos e a evolução prolongada do regolito em um ambiente sem atmosfera ou erosão como a da Terra. Onde as condições mudam, a química possível também muda.

E não se trata apenas de termos descoberto novos "minerais lunares". Estamos falando de novas formas de organização da matéria que só se estabilizam em contextos como o da Lua. Uma química que, hoje, é completamente nova.

De volta... para ficar

O retorno de amostras lunares, após décadas de hiato, inaugura uma nova era na exploração lunar. Uma era em que não apenas retornamos, mas também estudamos a Lua com ferramentas muito mais avançadas. E o que isso significa? Novas possibilidades se abrem. Novos materiais surgem, enquanto nossa compreensão de como os corpos planetários evoluem se expande.

A Lua nos lembra que o Universo não se limita às regras que conhecemos na Terra. E que, às vezes, simplesmente olhar novamente é suficiente para encontrar algo completamente diferente. Este não é apenas um retorno após mais de 40 anos. É o início de uma presença permanente.

Referências da notícia

García, A. (2026). La Luna esconde nuevos secretos: identifican dos minerales desconocidos hasta ahora. Publicado en La Razón.

Chunlai, L., Hao, H., Meng-Fei, Y. y colaboradores. (2024). Nature of the lunar far-side samples returned by the Chang’E-6 mission. Natl Sci Rev Vol. 11.