Forte massa de ar frio chega em breve com alerta de geada e potencial de neve; confira

Uma nova massa de ar polar provocará frio intenso no Sul e no Sudeste no início de julho, com previsão de temperaturas negativas, geadas amplas e possibilidade de neve, além de levar friagem para parte da Região Norte. Mais informações: Frente fria e massa de ar polar avançam sobre o Brasil em julho

Neste momento, uma massa de ar polar atua sobre o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, avançando pela região após a passagem de uma frente fria que causou grandes volumes de chuva no centro-sul do país.

Nesta segunda-feira (29), diversos municípios gaúchos registraram temperaturas baixíssimas de 3°C ou menos - Incluindo Santa Vitória do Palmar, São Gabriel e Quaraí, que chegou a registrar 1,3°C de mínima. Houve, inclusive, ocorrência de GEADAS.

Essa massa de ar frio não deve avançar muito mais pelo país, mantendo sua abrangência restrita aos estados gaúcho e catarinense. No entanto, previsões ainda indicam que uma segunda massa de ar polar avançará nos próximos dias, muito mais intensa e abrangente.

Nova massa de ar frio chega na Quarta-Feira

Na quarta-feira (1), primeiro dia de Julho, o mês já se inicia com o avanço de uma massa de ar frio muito intensa que afetará o tempo no Rio Grande do Sul. Ao longo da quinta-feira (2), o sistema atinge também Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e, com menor intensidade, sul do Mato Grosso e de Goiás.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no início do sábado mostra que a massa avançará até a altura da região Norte, atingindo com muita intensidade o Sul e o Sudeste.

Na sexta-feira (3) durante a madrugada e o início da manhã, previsões indicam possibilidade de temperaturas negativas, abaixo de zero, em Santa Catarina e no extremo sul do Paraná, podendo se formar também no Rio Grande do Sul. Modelos indicam mínimas de -3°C em Santa Catarina, mas os valores reais podem ser ainda mais baixos, chegando a até -8°C em alguns municípios da região Serrana.

Isso traz risco de geadas severas e muito abrangentes em toda a região Sul na sexta-feira (3) e também no sábado (4) durante a madrugada e o início da manhã.

Ao longo dos dias seguintes, o sistema chega a deixar as temperaturas mais amenas na região Norte, originando um episódio de friagem na região. Enquanto isso, a massa avança de maneira muito intensa pelo Sudeste, fazendo as temperaturas caírem significativamente em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Previsão de temperaturas mínimas na sexta-feira (esquerda) e no sábado (direita) mostra a ocorrência de temperaturas negativas no Sul e uma queda brusca da temperatura no Sudeste.

Com isso, no sábado (4) e o domingo (5) o frio se tornará muito intenso também na região Sudeste. As mínimas devem atingir valores abaixo dos 10°C em centenas de municípios, ocasionando geadas pontuais nas cidades de maior altitude, especialmente no sul de Minas Gerais. Ainda assim, vale notar que não há previsão de temperaturas negativas no Sudeste.

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Há ainda a chance de ocorrência de precipitação invernal (como neve) na região Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, durante a noite de quinta-feira (2) e a madrugada da sexta-feira (3). Modelos indicam possibilidade de temperaturas atmosféricas muito baixas associadas a potencial de precipitação, como é possível observar na imagem abaixo. Essa situação beneficia a formação de neve na região Sul.

Previsão de pressão, vento, nuvens, precipitação e isoterma (linha verde) mostra possibilidade de precipitação associada a baixas temperaturas atmosféricas, o que pode causar neve.

Para saber exatamente em quais dias o frio será mais intenso essa semana, não deixe de consultar diariamente a previsão meteorológica específica para o seu município. Assim você se atualiza sobre a previsão de precipitação, geadas e temperaturas mínimas e evita ser pego de surpresa pelo mau tempo.