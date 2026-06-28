Frente fria e massa de ar polar avançam sobre o Brasil em julho; veja os estados afetados

Uma nova frente fria e ar polar vão afetar o centro-sul do Brasil no início de julho. Confira os detalhes e as expectativas para este novo evento bem nos primeiros dias de julho.

Uma nova frente fria e ar polar vão afetar o centro-sul do Brasil no início de julho.

Uma frente fria avança pelo centro-sul do Brasil ao longo desta semana e ganha reforço nos primeiros dias de julho. Ao mesmo tempo que se afasta para o oceano, uma massa de ar polar mais intensa traz potencial para outro evento de frio intenso no Sul e parte do Sudeste do Centro-Oeste.

Julho começa com reforço da frente fria

Uma frente fria já atua sobre o Sul do Brasil, no entanto, o sistema se afasta, mas outra região de instabilidades reforça a atuação do sistema frontal que avança pelo centro-sul e ajuda a atrair uma intensa massa de ar polar em direção ao Brasil.

Na quarta-feira (1), quando esse processo se inicia, as instabilidades sobre o Sul volta a ganhar intensidade e a trazer chuvas intensas e tempestades para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! . Siga-nos e ative as notificações!

No período da noite, o ar polar começa a atuar com mais força no Rio Grande do Sul e o frio é potencializado através da condição ventosa em todo o estado.

Enquanto isso, o tempo firme predomina sobre o Centro-Oeste e o Sudeste, com temperaturas amenas.

Frente fria traz chuvas intensas no Sul do Brasil e ar polar já começa a afetar o Rio Grande do Sul na noite de quarta-feira, 1 de julho.

Na quinta-feira (2), a frente fria se reforça através da formação de um ciclone extratropical no oceano, na altura da Região Sul. Esse processo desorganiza as chuvas ao longo do dia, mas mantém os alertas de chuva forte e de tempestades pontuais. Mais para o período da noite há risco de chuvas intensas e de tempestades no leste e norte de Santa Catarina e no leste do Paraná.

O ar polar nesse processo continua firme e forte sobre o Rio Grande do Sul, juntamente com a condição ventosa. O frio já será intenso, com temperaturas no período da tarde de 7 a 13°C apenas pelo território gaúcho. No estado de Santa Catarina, essa condição será observada junto com a chuva no oeste e região do Planalto e Serra.

Chuvas intensas atuam no leste de SC e do PR a partir do fim do dia da quinta-feira, 2 de julho. Ar polar consegue afetar vários países até o estado de RO.

Interessante que na quinta-feira (2), a massa de ar polar penetra pela Argentina, Paraguai e consegue chegar até a Bolívia, com os ventos de sul chegando ao estado de Rondônia, oeste do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul.

No período da noite, o ar polar avança mais e derruba as temperaturas no Sul do Brasil, com temperaturas mínimas sendo registradas e de até negativas nas regiões de Serra. Nas demais regiões do Rio Grande do Sul, as temperaturas variam de 3 a 7°C, em Santa Catarina de 5 a 14°C e, no Paraná, de 10 a 19°C.

No Sudeste, a mudança do tempo começa no sul de São Paulo por volta do fim da noite, com chuvas intensas e tempestade na divisa com o Paraná. No Centro-Oeste, só o fenômeno de friagem que chega até o estado de Rondônia.

Temperaturas negativas são previstas já na noite da quinta-feira, 1 de julho.

A sexta-feira (3) é o dia da grande mudança do tempo em parte do Sudeste, com o avanço da, agora, fraca frente fria que atua de forma costeira. Tempo nublado e com chuva fraca em boa parte do estado de São Paulo, com exceção do oeste, e no Rio de Janeiro. Além da chuva, o frio é destaque e o leste de São Paulo podem registrar temperaturas de apenas 10°C no meio da tarde.

No Centro-Oeste, o sistema frontal ajuda a desestabilizar a atmosfera, mas provoca somente aumento da nebulosidade. Não há potencial de chuva.

Já no Sul, o tempo firme predomina com a atuação da massa de ar polar traz temperaturas de 1 a 2°C mais baixas na madrugada favorecendo patamares negativos nas localidades de Serra e Planalto e próximas de 0°C nas demais regiões nas demais regiões do Rio Grande do Sul, com exceção do leste, do oeste de Santa Catarina e do sul do Paraná.

Em resumo, a sexta-feira (3) pode ser um dos dias mais frios do ano e com elevada chance de ser desta semana.