Frente fria mantém alertas 1050 municípios em 4 estados; confira a previsão

Uma frente fria continua atuando sobre parte do Centro-Sul do Brasil nos próximos dias. O sistema frontal mantém alerta para chuvas intensas, grandes acumulados e tempestades em 1050 municípios Veja também: Frente fria e massa de ar polar avançam sobre o Brasil em julho; veja os estados afetados

Uma intensa frente fria se formou neste final de semana sobre o Sul do Brasil e já provocou acumulados superiores a 100 mm em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. No restante desta segunda-feira (29) e ao longo de terça-feira (30), os riscos de temporais volumosos e tempestades continuam elevados.

Clique aqui para nos seguir e ative as notificações! Seja o primeiro a receber as previsões do tempo diretamente no seu celular através do nosso novo canal do WhatsApp.

Diante deste cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades válido para 1050 municípios espalhados por 4 estados do Centro-Sul do país:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

São Paulo

A seguir acompanhe a previsão do tempo para as áreas afetadas por essa frente fria.

RS, SC, PR e SP em alerta para tempestades

No restante desta segunda-feira (29), estão previstas chuvas intensas sobre Santa Catarina e o Paraná, com possibilidade de trovoadas e descargas elétricas. O sul do estado de São Paulo também está na rota do sistema, com potencial para transtornos na tarde de hoje.

Ao longo da madrugada de terça-feira (30), o modelo europeu ECMWF indica que as chuvas vão diminuir sobre o interior do Paraná e o sul paulista. No entanto, o sistema deve se concentrar em áreas do norte de Santa Catarina, afetando cidades como Itajaí (SC) e Joinville (SC). As demais áreas da Região Sul terão bastante nebulosidade, com pancadas pontuais no sul catarinense e norte paranaense.

Chuva prevista para a noite de terça-feira (30).

Conforme as horas passam, novas instabilidades vão surgir sobre o Centro-Sul. Na parte da tarde, a previsão é de que um cavado (alongamento de uma área de baixa pressão) avance sobre o oeste da Região Sul, trazendo chuvas intensas para o sudoeste do Paraná, oeste catarinense e noroeste do Rio Grande do Sul.

Estes estados já foram gravemente afetados pelas chuvas dos últimos dias. Há potencial para novos transtornos na Região, uma vez que as chuvas persistem ao longo da noite de terça-feira (30), tendo potencial para tempestades intensas, com possíveis queda de granizo, rajadas de vento e grande volume pluviométrico.

Mapa de densidade de raios mostra áreas com maior potencial para tempestades na madrugada de quarta-feira (1).

As fortes instabilidades continuam ao longo da madrugada de quarta-feira (1). Atenção redobrada sobre Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Onde as chances de tempestades continuam.

O volume total de chuva esperado até a manhã de quarta-feira (1º) acende o sinal de alerta para enchentes e deslizamentos na região.

O Paraná tem os maiores volumes previstos para o sudoeste do estado, onde a chuva pode atingir ou até mesmo ultrapassar os 150 mm.

Em Santa Catarina, as chuvas serão volumosas por todo o território, embora distribuídas de forma irregular. Enquanto a porção sul catarinense deve registrar os menores volumes, por volta de 15 mm, o oeste do estado pode enfrentar acumulados elevados de até 120 mm.

Precipitação acumulada entre segunda (29) e a manhã de quarta-feira (1).

Já no Rio Grande do Sul, as instabilidades se concentram no norte gaúcho, com volumes previstos próximos a 50 mm. Apesar de parecer um número menor, a situação exige cautela devido ao alto risco de deslizamentos de terra, uma vez que o solo da região já se encontra completamente encharcado pelos eventos meteorológicos recentes.

Por fim, o estado de São Paulo terá os acumulados mais baixos entre as quatro áreas afetadas pela frente fria. A previsão indica chuva acumulada de até 25 mm, restrita ao extremo sul e oeste paulista, sem indicativos de grandes transtornos para o restante do território paulista.