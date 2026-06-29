Chuva forte causa estragos e cancela aulas no Rio Grande do Sul; veja imagens

Em depoimento sobre os impactos do temporal na localidade de Barra do Caneleira, moradores relataram o susto com a força da água, que destruiu a infraestrutura de um balneário local.

Ponte foi arrancada e vias ficaram obstruídas devido ao forte temporal que atingiu o interior gaúcho. Foto: Defesa Civil de Coronel Bicaco

A forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul neste domingo (28) causou alagamentos e deixou famílias desalojadas em cidades do Norte e Noroeste. O cenário mobilizou equipes da Defesa Civil e forçou alterações na rotina das comunidades afetadas.

De acordo com dados oficiais, o acumulado de precipitação chegou perto dos 200 mm em alguns municípios. Diante da severidade dos estragos nas estradas, administrações locais decidiram suspender as atividades escolares nesta segunda-feira (29).

Impactos nas comunidades e infraestrutura da região Noroeste

Na cidade de Redentora, mais de 300 residências foram alagadas em comunidades do interior, como Sítio Cassemiro e Vila São João. Na área urbana, 20 famílias precisaram abandonar seus imóveis e procurar abrigo temporário em locais seguros.

Minha solidariedade às famílias atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. É urgente que as autoridades garantam abrigo, alimentação, atendimento de saúde, segurança e todo o suporte necessário às comunidades afetadas. Proteger vidas precisa ser a prioridade absoluta. pic.twitter.com/H7YRxPHi0C — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) June 28, 2026

A infraestrutura viária sofreu sérios danos em Porto Xavier, onde a força da água arrancou por completo uma ponte. A estrutura fazia a ligação entre as linhas Baixa e Taquarussu, deixando o trânsito totalmente interrompido no trecho.

Em Tucunduva, o volume de chuva atingiu cerca de 182 mm em 24 horas, afetando três moradias. O transbordamento do Rio Tucunduva e do Rio dos Pratos cobriu estradas rurais e prejudicou o acesso.

O RIO

GRANDE DO SUL VOLTA A ENFRENTAR TRANSTORNOS POR CAUSA DAS CHUVAS.



Neste domingo (28), o Rio Tumurupará, conhecido como Rio Pessegueiro, saiu do leito e provocou alagamentos em Campina das Missões, no noroeste gaúcho. pic.twitter.com/mUgvqlC0kC — Nanibarbosa (@RosaneBonoro) June 28, 2026

O município de Roque Gonzales registrou mais de 130 mm, provocando bueiros entupidos e pontos de inundação. Na localidade de Rincão Comprido, moradores salvaram um homem cujo automóvel foi arrastado pela correnteza do Arroio Engenho.

Bloqueios de estradas e resgates em municípios atingidos

A cheia de dois arroios em Coronel Bicaco inundou cerca de 35 casas e exigiu ações rápidas. Moradores acamados precisaram ser resgatados com o auxílio de barcos após a rápida subida do nível da água.

Em Três Passos, na divisa com Derrubadas e Miraguaí, a cheia do rio Turvo cobriu duas pontes. A interrupção bloqueou os acessos entre Água Fria e Romana Seca, e entre as localidades de Floresta e Centro Novo.

Na cidade de Horizontina, o acumulado foi de 168 mm, obstruindo vias rurais. No interior, uma família que residia na encosta do Rio Buricá precisou ser removida preventivamente pelas equipes de socorro.

O Balneário Peiter, situado em Três de Maio, foi tomado pela inundação do Rio Caneleira. Uma moradora do local relatou o susto ao perceber a rapidez com que a água subiu pela manhã. "Quando acordamos, o rio já estava próximo da casa". Ela também ressaltou que, apesar de já ter visto cheias anteriores, "a força da água hoje estava impressionante, muito forte".

Cancelamento de aulas e monitoramento dos estragos

A falta de condições de tráfego nas estradas do interior forçou o cancelamento das aulas de segunda-feira (29). A medida foi adotada pelas prefeituras de Sede Nova e de Campo Novo para preservar os estudantes.

Em Campo Novo, o transporte escolar ficou inviabilizado e a Defesa Civil confirmou que oito casas sofreram danos. O órgão estadual segue monitorando os relatos de vendaval, alagamentos e subida de rios pelo Estado.