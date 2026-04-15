Chuvas no Brasil podem podem chegar aos 150 mm nos próximos 6 dias; saiba onde chove

Um conjunto de sistemas meteorológicos, incluindo um ciclone e a Zona de Convergência Intertropical, auxiliarão na formação de chuvas intensas pelo Brasil ao longo dos próximos dias. Confira os estados mais afetados. Mais informações: Calor de até 36°C fora do normal atinge o Brasil nos próximos dias.

Enquanto a porção central do país registrará tempo muito seco e quente, incluindo estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Bahia, o restante do país pode registrar a formação de chuvas intensas ao longo dos próximos dias.

Neste momento, 17 estados do Brasil estão sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) para formação de chuvas intensas, com acumulados de até 100 mm por dia. Além disso, as tempestades podem trazer ventos intensos de até 100 km/h e transtornos para a população.

Isso é verdade especialmente para a região Norte e grande parcela da região Nordeste, que envolve o litoral norte do país. A região está sob efeito da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), capaz de formar tempestades intensas na região próxima do Equador.

Mapa de alertas emitidos pelo INMET nesta quarta-feira ilustra regiões que estão sendo afetadas pelas chuvas intensas, com destaque para a região Norte e parte do Nordeste do país.

Nestas regiões, não se descarta o risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, transbordamentos de rios, alagamentos e descargas elétricas (raios) causadas pelas tempestades severas.

Previsão de acumulados totais até o final da próxima segunda-feira ilustra regiões que serão mais afetadas pelas chuvas. Municípios do litoral norte podem receber até 150 mm de chuva.

Como é possível observar na imagem acima, ao todo, previsões indicam que os acumulados de chuva podem chegar a até 150 mm em alguns municípios da região Norte e Nordeste, especialmente naqueles mais próximos do litoral norte do país.

Isso inclui especialmente o norte dos seguintes estados: Amapá, Pará, Maranhão e Piauí. Mas no interior do continente, O sul de Roraima, Amazonas, Rondônia e norte do Mato Grosso também estão sob alerta laranja de perigo emitido pelo INMET.

Além disso, outros estados estão sob alerta amarelo de menor risco, incluindo Acre, grande parte de Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Mais ao sul do país, temos ainda a atuação de um ciclone e sua frente fria associada, que podem causar chuvas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Previsão de acumulados totais até o final da próxima segunda-feira mostra que o centro-sul também será afetado pelas chuvas, com destaque para o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Modelos numéricos de previsão climática indicam ainda que essa situação meteorológica, num geral, vai continuar do mesmo jeito ao longo da semana que vem, ocasionando chuvas intensas em parte do país.

Chuvas continuam até o final de Abril

Tempestades continuarão se formando no litoral norte, parte do Nordeste e do Centro-Oeste e praticamente todo o Norte do país, além da região Sul (especialmente RS e SC) que também será atingida por chuvas significativas e acumulados acima da média.

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Enquanto isso, toda a região Sudeste, grande parte do Centro-Oeste e a Bahia continuarão registrando tempo majoritariamente firme, seco, ensolarado e quente ao longo da semana que vem, sem a formação de chuvas significativas. Essa situação pode ser observada na imagem abaixo:

Previsão de anomalias na precipitação entre os dias 20 e 27 de Abril (modelo ECMWF).

Como regra geral, sempre evite enfrentar o mau tempo e transitar em locais de risco, como avenidas próximas a rios. Durante tempestades, de maneira alguma enfrente a correnteza (mesmo que a água pareça baixa) e nem transite em locais onde há risco de deslizamento. E, por fim, não deixe de conferir as previsões meteorológicas detalhadas e específicas para o seu município.