Fim de semana no Brasil terá de tudo, menos frio; confira a previsão do tempo

Um conjunto de sistemas meteorológicos atuará ao longo do país, de maneira a trazer chuvas intensas para algumas regiões enquanto outras registram calor de até 40°C. Confira detalhes da previsão a seguir.

Este final de semana será marcado por diferentes condições meteorológicas ao redor de todo o Brasil. Desde chuvas fortes até calor seco e intenso, a única condição que não será registrada em nenhum local será de frio extremo. Isso é resultado da atuação de vários fenômenos meteorológicos:

No litoral norte, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) causa chuvas sobre o Norte e o Nordeste. Na região central do país, a convergência e transporte de umidade de um rio atmosférico alimenta a formação de chuvas intensas no Sudeste e no Centro-Oeste. E, por fim, o tempo permanecerá seco e quente em toda a região Sul.

Vamos analisar cada uma dessas regiões em separado para entender melhor como ficará o tempo ao longo deste final de semana no Brasil.

Chuvas atingem o Norte e parte do Nordeste

O mapa de probabilidade de chuvas abaixo destaca uma situação que se manterá ao longo de todo o final de semana: Chuvas podem se formar em todo o litoral norte (destaque para Amapá e norte do Maranhão) devido à ZCIT.

Previsão de probabilidade de chuvas no sábado durante a tarde mostra probabilidade de chuva em grande parte da região Norte, do litoral norte e parte do Nordeste neste final de semana.

Podemos notar também que tempestades localizadas se formam em praticamente toda a região Norte do país, assim como parte do Nordeste (em especial Maranhão, Piauí e regiões litorâneas), embora o restante dos estados nordestinos permaneça com tempo predominantemente firme.

Tempestades continuam no Sudeste e Centro-Oeste

Entre o sábado (14) e o domingo (15), as chuvas que atingem o Sudeste e o Centro-Oeste se deslocam em direção norte e deixam de atuar em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Mato Grosso do Sul e sul de Minas Gerais, onde o tempo passa a ficar mais firme e seco.

Previsão de nebulosidade e chuva no domingo durante a tarde mostra que uma faixa de nebulosidade e chuvas intensas ainda continuará atuando sobre parte do Sudeste e Centro-Oeste.

No entanto, grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul e até mesmo o sul da Bahia continuarão sendo atingidos por tempestades intensas. As chuvas ocorrem sobre uma faixa que pode ser observada na imagem acima.

Sol e calor predominam no Sul do país

Enquanto isso, em todos os estados da região Sul e em parte do Sudeste (mencionada acima), o tempo firme, seco e ensolarado predominará durante o final de semana. Isso fará as temperaturas subirem de maneira considerável, especialmente na região Sul.

Previsão de temperaturas máximas no domingo durante a tarde mostra que as temperaturas em vários municípios da região Sul podem chegar a até 40°C ao longo deste final de semana.

Como é possível observar na imagem acima, as temperaturas chegam a até 40°C em diversas partes da região Sul, com temperaturas igualmente altas (em torno dos 37°C) se formando também no sul do Mato Grosso do Sul e no sul de São Paulo, sinalizando o início de uma onda de calor que continuará ao longo da semana que vem.

Vale notar que isso fornece um panorama geral da situação ao redor do país, mas claro, essas situações podem ser ligeiramente diferentes de um município para outro, principalmente sob geografias diferentes como serras e vales. Portanto, não deixe também de consultar as previsões do tempo específicas e mais detalhadas para o seu município.