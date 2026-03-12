Chuvas vão diminuir em São Paulo e no Rio nos próximos dias; confira a previsão para o fim de semana
As chuvas darão uma trégua no próximo fim de semana, e o tempo volta a ficar mais firme nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, com sol entre poucas nuvens ao longo do dia.
O transporte de umidade do oceano em direção ao continente ainda vai favorecer chuvas volumosas e localmente intensas na Região Sudeste do Brasil entre hoje (12) e a sexta-feira (13).
Os acumulados podem passar dos 100 mm em áreas do litoral paulista, do sul mineiro e do sul do Rio de Janeiro, e há alto risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra nestas regiões, ainda mais que o solo já se encontra encharcado devido às últimas chuvas.
As áreas com maior risco para acumulados significativos e transtornos até a sexta-feira (13) são:
- Peruíbe
- Santos
- Ilha Bela
- Caraguá
- Serra e Baixada Fluminenses
- Zona da Mata
Na sexta-feira (13) as chuvas ainda persistem no Sudeste mas perdem intensidade a partir do fim da tarde em São Paulo e no Rio de Janeiro. Assim, o tempo tende a ficar estável nestes estados nos próximos dias.
Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo para os dois estados no fim de semana.
Tempo firme em SP e RJ no fim de semana
Entre hoje (12) e a sexta-feira (13), o tempo ainda fica nublado e as instabilidades se intensificam nos períodos das tardes, podendo ocorrer pancadas de chuvas de forte intensidade em alguns momentos, com raios e rajadas de vento pontuais na porção norte de São Paulo e no Rio de Janeiro.
Contudo, essas chuvas reduzem a partir da noite de sexta-feira (13) e o fim de semana será de tempo mais firme nestes dois estados.
A chuva dá uma trégua no sábado (14) e a manhã começa com bastante nebulosidade e posteriormente algumas aberturas de sol em São Paulo e Rio de Janeiro. Ao longo da tarde, a cobertura de nuvens diminui e teremos céu limpo em praticamente todas as áreas dos dois estados.
Não se descarta a ocorrência de chuviscos em áreas litorâneas devido à circulação e de chuvas fracas e isoladas no extremo norte do Rio de Janeiro, mas a probabilidade é baixa (mapa acima).
Neste sábado (14), a capital paulista terá mínima de 16°C e máxima de 26°C, com Sol entre poucas nuvens no período da tarde e parcialmente nublado à noite. Na capital carioca, mínima de 23°C e máxima de 28°C, com sol e nuvens dispersas durante o dia e céu limpo à noite.
No domingo (15), o tempo segue estável em ambos os estados, com pequena chance de chuvas fracas e isoladas em áreas litorâneas. Ao longo do dia teremos céu com algumas nuvens, mas o maior predomínio será de sol e céu limpo em praticamente todas as áreas dos estados.
As temperaturas no fim de semana não passam dos 30°C, ficando em torno disso no oeste de São Paulo e norte do Rio de Janeiro, enquanto nas demais áreas variam entre 22°C e 28°C, mas podendo cair para 19°C-20°C em áreas serranas do estado carioca.
E neste domingo (15), as temperaturas mínima e máxima serão, respectivamente, de 17°C e 26°C em São Paulo capital e de 22°C e 28°C na capital carioca.