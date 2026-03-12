Baixa pressão mantém canal de umidade e afeta boa parte do Brasil nesta sexta-feira,13

A sexta-feira terá a presença do corredor de umidade que terá suporte de uma baixa pressão na costa do Brasil. Sistema auxilia na sua organização que deixa o tempo instável em boa parte do país.

Baixa pressão evolui para ciclone nos próximos dias e mantém alerta para chuvas volumosas no Brasil Central.

A presença de nuvens carregadas permanece sobre o Brasil ao longo desta sexta-feira (13). O canal de umidade que atua sobre a porção central do país ganha reforço com a formação de uma área de baixa pressão na costa, entre as regiões Sul e Sudeste.

A tendência é de que os ventos continuem transportando umidade para a faixa entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O litoral do Brasil também conta com a presença de águas mais aquecidas do Atlântico, o que favorece ainda mais a formação de nuvens carregadas.

Além disso, a baixa pressão também influencia a circulação atmosférica da Região Sul. O sistema não apenas ajuda a manter organizado o corredor de umidade sobre o Brasil Central, como também favorece ventos de leste sobre o Sul do país, mantendo o tempo fechado e com previsão de chuva.

Veja a seguir a previsão do tempo para o Brasil nesta sexta-feira (13).

Chuvas continuam em boa parte do Brasil nesta sexta-feira

Nas primeiras horas desta sexta-feira (13), a expectativa é de tempo fechado e presença de nuvens carregadas desde o Norte do Brasil até a Região Sudeste. Há previsão de pancadas de chuva espalhadas pelo centro-norte do país e mais concentradas sobre o sul de Minas Gerais e parte do estado de São Paulo.

Durante a manhã, as chuvas tendem a diminuir de intensidade, passando de moderadas para fracas, mas o tempo permanece fechado. Em alguns pontos, o sol pode aparecer rapidamente, com exceção do sul do Mato Grosso do Sul, onde o sol deve aparecer com mais força.

Nos próximos dias, a expectativa é de que a baixa pressão evolua para um ciclone, que poderá apresentar características subtropicais.

Ao longo da tarde, como costuma ocorrer, as instabilidades ganham força, aumentando as chances de chuvas intensas e volumes elevados em alguns estados. Confira a lista:

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Goiás

Rondônia

Acre

Amazonas

Pará

Amapá

Roraima

Há possibilidade de transtornos, já que nesses estados as chuvas têm sido volumosas nas últimas horas, e a previsão indica que os acumulados devem permanecer elevados nesta sexta-feira (13). Destaque para o estado de São Paulo, onde as chuvas já têm provocado alguns problemas.

Previsão de chuva e nebulosidade para esta sexta-feira (13).

Na Região Norte, praticamente todos os estados têm previsão de chuvas fortes, com exceção do Tocantins. No Amapá e em parte do Pará, a principal influência vem dos ventos que transportam umidade do Atlântico Equatorial, favorecendo a formação de nuvens carregadas.

Nos demais estados da região, a própria Floresta Amazônica contribui para manter a atmosfera úmida, liberando grande quantidade de vapor d’água. Esse processo ajuda a manter nuvens carregadas sobre Amazonas, Rondônia e Acre.

Corredor de umidade segue atuante nesta sexta-feira (13).

Também há previsão de chuva na Região Sul do Brasil, devido à atuação da baixa pressão, que direciona os ventos de leste para os estados da região. Com isso, o tempo permanece fechado e há previsão de chuva fraca principalmente no litoral de Santa Catarina e do Paraná.

Os maiores volumes de chuva desta sexta-feira (13) devem ocorrer no interior de São Paulo, com acumulados que superam os 100 mm, especialmente na faixa entre o Vale do Paraíba, a Região Metropolitana de São Paulo e o oeste do estado.

Chuva acumulada nesta sexta-feira (13), pode chegar aos 105 mm no interior de São Paulo.

O Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Rio de Janeiro têm previsão de acumulados de até 50 mm, com potencial para provocar transtornos. Já no Centro-Oeste e no Norte do país, os acumulados previstos variam entre 15 e 50 mm.