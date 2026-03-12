    Baixa pressão mantém canal de umidade e afeta boa parte do Brasil nesta sexta-feira,13

    A sexta-feira terá a presença do corredor de umidade que terá suporte de uma baixa pressão na costa do Brasil. Sistema auxilia na sua organização que deixa o tempo instável em boa parte do país.

      Baixa pressão evolui para ciclone nos próximos dias e mantém alerta para chuvas volumosas no Brasil Central.
      Baixa pressão evolui para ciclone nos próximos dias e mantém alerta para chuvas volumosas no Brasil Central.

      A presença de nuvens carregadas permanece sobre o Brasil ao longo desta sexta-feira (13). O canal de umidade que atua sobre a porção central do país ganha reforço com a formação de uma área de baixa pressão na costa, entre as regiões Sul e Sudeste.

      A tendência é de que os ventos continuem transportando umidade para a faixa entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O litoral do Brasil também conta com a presença de águas mais aquecidas do Atlântico, o que favorece ainda mais a formação de nuvens carregadas.

      Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações!

      Além disso, a baixa pressão também influencia a circulação atmosférica da Região Sul. O sistema não apenas ajuda a manter organizado o corredor de umidade sobre o Brasil Central, como também favorece ventos de leste sobre o Sul do país, mantendo o tempo fechado e com previsão de chuva.

      Veja a seguir a previsão do tempo para o Brasil nesta sexta-feira (13).

      Chuvas continuam em boa parte do Brasil nesta sexta-feira

      Nas primeiras horas desta sexta-feira (13), a expectativa é de tempo fechado e presença de nuvens carregadas desde o Norte do Brasil até a Região Sudeste. Há previsão de pancadas de chuva espalhadas pelo centro-norte do país e mais concentradas sobre o sul de Minas Gerais e parte do estado de São Paulo.

      Durante a manhã, as chuvas tendem a diminuir de intensidade, passando de moderadas para fracas, mas o tempo permanece fechado. Em alguns pontos, o sol pode aparecer rapidamente, com exceção do sul do Mato Grosso do Sul, onde o sol deve aparecer com mais força.

      Nos próximos dias, a expectativa é de que a baixa pressão evolua para um ciclone, que poderá apresentar características subtropicais.

      Ao longo da tarde, como costuma ocorrer, as instabilidades ganham força, aumentando as chances de chuvas intensas e volumes elevados em alguns estados. Confira a lista:

      • São Paulo
      • Minas Gerais
      • Rio de Janeiro
      • Mato Grosso do Sul
      • Mato Grosso
      • Goiás
      • Rondônia
      • Acre
      • Amazonas
      • Pará
      • Amapá
      • Roraima

      possibilidade de transtornos, já que nesses estados as chuvas têm sido volumosas nas últimas horas, e a previsão indica que os acumulados devem permanecer elevados nesta sexta-feira (13). Destaque para o estado de São Paulo, onde as chuvas já têm provocado alguns problemas.

      Previsão de chuva e nebulosidade para esta sexta-feira (13).
      Previsão de chuva e nebulosidade para esta sexta-feira (13).

      Na Região Norte, praticamente todos os estados têm previsão de chuvas fortes, com exceção do Tocantins. No Amapá e em parte do Pará, a principal influência vem dos ventos que transportam umidade do Atlântico Equatorial, favorecendo a formação de nuvens carregadas.

      Nos demais estados da região, a própria Floresta Amazônica contribui para manter a atmosfera úmida, liberando grande quantidade de vapor d’água. Esse processo ajuda a manter nuvens carregadas sobre Amazonas, Rondônia e Acre.

      Corredor de umidade segue atuante nesta sexta-feira (13).
      Corredor de umidade segue atuante nesta sexta-feira (13).

      Também há previsão de chuva na Região Sul do Brasil, devido à atuação da baixa pressão, que direciona os ventos de leste para os estados da região. Com isso, o tempo permanece fechado e há previsão de chuva fraca principalmente no litoral de Santa Catarina e do Paraná.

      Os maiores volumes de chuva desta sexta-feira (13) devem ocorrer no interior de São Paulo, com acumulados que superam os 100 mm, especialmente na faixa entre o Vale do Paraíba, a Região Metropolitana de São Paulo e o oeste do estado.

      Chuva acumulada nesta sexta-feira (13), pode chegar aos 105 mm no interior de São Paulo.
      Chuva acumulada nesta sexta-feira (13), pode chegar aos 105 mm no interior de São Paulo.

      O Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Rio de Janeiro têm previsão de acumulados de até 50 mm, com potencial para provocar transtornos. Já no Centro-Oeste e no Norte do país, os acumulados previstos variam entre 15 e 50 mm.