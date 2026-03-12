Baixa pressão mantém canal de umidade e afeta boa parte do Brasil nesta sexta-feira,13
A sexta-feira terá a presença do corredor de umidade que terá suporte de uma baixa pressão na costa do Brasil. Sistema auxilia na sua organização que deixa o tempo instável em boa parte do país.
- Veja também: Alerta vermelho de chuva volumosa pode se estender até o fim da semana; confira os estados em risco
A presença de nuvens carregadas permanece sobre o Brasil ao longo desta sexta-feira (13). O canal de umidade que atua sobre a porção central do país ganha reforço com a formação de uma área de baixa pressão na costa, entre as regiões Sul e Sudeste.
A tendência é de que os ventos continuem transportando umidade para a faixa entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O litoral do Brasil também conta com a presença de águas mais aquecidas do Atlântico, o que favorece ainda mais a formação de nuvens carregadas.
Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações!
Além disso, a baixa pressão também influencia a circulação atmosférica da Região Sul. O sistema não apenas ajuda a manter organizado o corredor de umidade sobre o Brasil Central, como também favorece ventos de leste sobre o Sul do país, mantendo o tempo fechado e com previsão de chuva.
Veja a seguir a previsão do tempo para o Brasil nesta sexta-feira (13).
Chuvas continuam em boa parte do Brasil nesta sexta-feira
Nas primeiras horas desta sexta-feira (13), a expectativa é de tempo fechado e presença de nuvens carregadas desde o Norte do Brasil até a Região Sudeste. Há previsão de pancadas de chuva espalhadas pelo centro-norte do país e mais concentradas sobre o sul de Minas Gerais e parte do estado de São Paulo.
Durante a manhã, as chuvas tendem a diminuir de intensidade, passando de moderadas para fracas, mas o tempo permanece fechado. Em alguns pontos, o sol pode aparecer rapidamente, com exceção do sul do Mato Grosso do Sul, onde o sol deve aparecer com mais força.
Ao longo da tarde, como costuma ocorrer, as instabilidades ganham força, aumentando as chances de chuvas intensas e volumes elevados em alguns estados. Confira a lista:
- São Paulo
- Minas Gerais
- Rio de Janeiro
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Goiás
- Rondônia
- Acre
- Amazonas
- Pará
- Amapá
- Roraima
Há possibilidade de transtornos, já que nesses estados as chuvas têm sido volumosas nas últimas horas, e a previsão indica que os acumulados devem permanecer elevados nesta sexta-feira (13). Destaque para o estado de São Paulo, onde as chuvas já têm provocado alguns problemas.
Na Região Norte, praticamente todos os estados têm previsão de chuvas fortes, com exceção do Tocantins. No Amapá e em parte do Pará, a principal influência vem dos ventos que transportam umidade do Atlântico Equatorial, favorecendo a formação de nuvens carregadas.
Nos demais estados da região, a própria Floresta Amazônica contribui para manter a atmosfera úmida, liberando grande quantidade de vapor d’água. Esse processo ajuda a manter nuvens carregadas sobre Amazonas, Rondônia e Acre.
Também há previsão de chuva na Região Sul do Brasil, devido à atuação da baixa pressão, que direciona os ventos de leste para os estados da região. Com isso, o tempo permanece fechado e há previsão de chuva fraca principalmente no litoral de Santa Catarina e do Paraná.
Os maiores volumes de chuva desta sexta-feira (13) devem ocorrer no interior de São Paulo, com acumulados que superam os 100 mm, especialmente na faixa entre o Vale do Paraíba, a Região Metropolitana de São Paulo e o oeste do estado.
O Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Rio de Janeiro têm previsão de acumulados de até 50 mm, com potencial para provocar transtornos. Já no Centro-Oeste e no Norte do país, os acumulados previstos variam entre 15 e 50 mm.