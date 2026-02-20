Fim de semana com previsão de chuva e alertas para quase todo o Brasil
O final de semana conta com previsão de chuvas e alertas espalhados por boa parte do Brasil. Há riscos de chuvas intensas e de tempestades com grande potencial para gerar problemas.
A sexta-feira (20) começou com pancadas de chuva durante a madrugada no interior de Goiás e também na Bahia. Em alguns pontos, o acumulado superou os 60 mm nesta manhã.
E a previsão é de que as chuvas permaneçam na tarde desta sexta (20). Com instabilidades espalhadas pelo Brasil, há riscos de chuvas intensas e até de tempestades. O final de semana não será diferente: teremos calor, mas também pancadas de chuva, principalmente no decorrer das tardes.
Veja a seguir a previsão do tempo com mais informações e detalhes para este final de semana.
Chuvas dominam o Brasil de norte a sul neste sábado
O sábado (21) começa com o céu encoberto em boa parte do Brasil. Há previsão de pancadas de chuva sobre Mato Grosso, Goiás, norte de Minas Gerais, interior da Bahia, Amazonas e Pará. Contudo, a precipitação varia de intensidade fraca a moderada.
No decorrer da manhã, o sol aparece em alguns pontos do país, elevando as temperaturas. Até o final da primeira parte do dia, as chuvas começam a ganhar intensidade e se espalham pelo Nordeste brasileiro, norte e leste da Região Sudeste, interior do Norte e Centro-Oeste do país.
Mas é ao longo da tarde que as instabilidades se fortalecem. Há riscos de chuvas intensas e tempestades sobre o oeste do Paraná, centro-oeste de São Paulo, sul e sudeste do Mato Grosso do Sul, além de volumes elevados no leste de Santa Catarina.
Chuvas intensas também estão previstas para outras áreas do Brasil, deixando Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Piauí e Mato Grosso em alerta. Há potencial para alagamentos e queda de árvores, já que as rajadas de vento podem superar os 40 km/h.
Na Região Norte não será muito diferente. Há previsão de chuvas intensas sobre Rondônia, Amazonas, Pará e principalmente no Amapá.
Alerta de chuvas intensas continua no domingo
As chuvas devem permanecer ao longo de todo o final de semana. A presença de uma frente fria sobre o Atlântico permite a atuação de um corredor úmido, que mantém o tempo instável em boa parte do Brasil até este domingo (22).
Na porção norte do país, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) também transporta umidade para áreas do Norte e Nordeste. Dessa forma, o país segue com condições favoráveis à formação de nuvens carregadas de norte a sul.
Com chances de chuvas intensas e tempestades, o Mato Grosso do Sul se mantém em alerta neste domingo (22), assim como o leste da Bahia. A capital Salvador/BA pode registrar transtornos neste final de semana. Pancadas intensas também estão previstas para o leste de São Paulo, sul de Minas Gerais, parte oeste da Bahia e interior de Rondônia e Amazonas.
Além da Bahia, o litoral do Maranhão, Piauí e Ceará também fica em alerta para chuvas fortes com potencial para alagamentos. Os maiores acumulados até o domingo (22) devem ocorrer no leste da Bahia, noroeste de Minas Gerais e na divisa de Goiás com o Tocantins.
Confira alguns acumulados previstos:
- Feira de Santana/BA – 60 mm
- Montes Claros/MG – 62 mm
- Porangatu/GO – 71 mm
- Gurupi/TO – 50 mm
Nos estados citados, áreas pontuais podem superar os 100 mm. No restante do Brasil, apesar da previsão de chuvas intensas, os volumes devem variar entre 30 e 45 mm. Ainda assim, se concentrados em curto período, podem provocar transtornos significativos.