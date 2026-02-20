Fim de semana com previsão de chuva e alertas para quase todo o Brasil

O final de semana conta com previsão de chuvas e alertas espalhados por boa parte do Brasil. Há riscos de chuvas intensas e de tempestades com grande potencial para gerar problemas. Veja também: Ar frio e chuvas trazem refresco ao calorão em parte do Sul e do Sudeste neste fim de semana; confira

A sexta-feira (20) começou com pancadas de chuva durante a madrugada no interior de Goiás e também na Bahia. Em alguns pontos, o acumulado superou os 60 mm nesta manhã.

E a previsão é de que as chuvas permaneçam na tarde desta sexta (20). Com instabilidades espalhadas pelo Brasil, há riscos de chuvas intensas e até de tempestades. O final de semana não será diferente: teremos calor, mas também pancadas de chuva, principalmente no decorrer das tardes.

Veja a seguir a previsão do tempo com mais informações e detalhes para este final de semana.

Chuvas dominam o Brasil de norte a sul neste sábado

O sábado (21) começa com o céu encoberto em boa parte do Brasil. Há previsão de pancadas de chuva sobre Mato Grosso, Goiás, norte de Minas Gerais, interior da Bahia, Amazonas e Pará. Contudo, a precipitação varia de intensidade fraca a moderada.

Precipitação e nebulosidade prevista para a tarde desta sábado (21).

No decorrer da manhã, o sol aparece em alguns pontos do país, elevando as temperaturas. Até o final da primeira parte do dia, as chuvas começam a ganhar intensidade e se espalham pelo Nordeste brasileiro, norte e leste da Região Sudeste, interior do Norte e Centro-Oeste do país.

Mas é ao longo da tarde que as instabilidades se fortalecem. Há riscos de chuvas intensas e tempestades sobre o oeste do Paraná, centro-oeste de São Paulo, sul e sudeste do Mato Grosso do Sul, além de volumes elevados no leste de Santa Catarina.

Probabilidade de chuva prevista para a tarde desta sábado (21), segundo o modelo ECMWF.

Chuvas intensas também estão previstas para outras áreas do Brasil, deixando Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Piauí e Mato Grosso em alerta. Há potencial para alagamentos e queda de árvores, já que as rajadas de vento podem superar os 40 km/h.

Na Região Norte não será muito diferente. Há previsão de chuvas intensas sobre Rondônia, Amazonas, Pará e principalmente no Amapá.

Alerta de chuvas intensas continua no domingo

As chuvas devem permanecer ao longo de todo o final de semana. A presença de uma frente fria sobre o Atlântico permite a atuação de um corredor úmido, que mantém o tempo instável em boa parte do Brasil até este domingo (22).

Probabilidade de chuva prevista para a tarde deste domingo (22).

Na porção norte do país, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) também transporta umidade para áreas do Norte e Nordeste. Dessa forma, o país segue com condições favoráveis à formação de nuvens carregadas de norte a sul.

Com chances de chuvas intensas e tempestades, o Mato Grosso do Sul se mantém em alerta neste domingo (22), assim como o leste da Bahia. A capital Salvador/BA pode registrar transtornos neste final de semana. Pancadas intensas também estão previstas para o leste de São Paulo, sul de Minas Gerais, parte oeste da Bahia e interior de Rondônia e Amazonas.

Chuva acumulada entre sexta (20) e domingo (22) indicam volumes superiores a 100 mm no leste da BA e interior de MG.

Além da Bahia, o litoral do Maranhão, Piauí e Ceará também fica em alerta para chuvas fortes com potencial para alagamentos. Os maiores acumulados até o domingo (22) devem ocorrer no leste da Bahia, noroeste de Minas Gerais e na divisa de Goiás com o Tocantins.

Confira alguns acumulados previstos:

Feira de Santana/BA – 60 mm

Montes Claros/MG – 62 mm

Porangatu/GO – 71 mm

Gurupi/TO – 50 mm

Nos estados citados, áreas pontuais podem superar os 100 mm. No restante do Brasil, apesar da previsão de chuvas intensas, os volumes devem variar entre 30 e 45 mm. Ainda assim, se concentrados em curto período, podem provocar transtornos significativos.