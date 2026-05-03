Maio 2026: Observadores poderão acompanhar chuva de meteoros e duas luas cheias no mesmo mês

Este mês reúne chuva de meteoros, duas luas cheias e novidades da missão Psyche que chegará ao asteroide no ano de 2029.

Maio traz um céu com vários eventos, com destaque para a chuva de meteoros, conjunções planetárias e duas luas cheias ao longo do mês.

O mês de maio se inicia com a atividade da chuva de meteoros Eta Aquáridas que é associada aos detritos do Cometa Halley que ele deixou em sua última passagem pelo Sistema Solar interno. Esses fragmentos, ao entrarem na atmosfera terrestre, produzem linhas luminosas no céu conhecidas como meteoros. A taxa de ocorrência depende da geometria orbital da Terra em relação ao fluxo de partículas.

Outro destaque de maio é a ocorrência de duas luas cheias no mesmo mês, um fenômeno que acontece aproximadamente a cada 33 meses. Esse intervalo resulta da diferença entre o mês lunar e o calendário que usamos. As duas luas cheias serão algumas das menores do ano em termos de tamanho aparente, devido à sua proximidade com o apogeu lunar. Esse evento é conhecido como “microlua”, quando a Lua cheia ocorre em seu ponto mais distante da Terra.

Na parte de exploração espacial, maio não será tão animado quanto abril, que teve o sucesso da missão Artemis II. No entanto, estão previstas missões de reabastecimento para a Estação Espacial Internacional e teremos novas atualizações da missão Psyche, que passará perto de Marte esse mês. A missão Psyche está em um trajeto em direção a um asteroide que parece ter evidências de ter sido originado como um protoplaneta e, com isso, estudar o início do Sistema Solar.

Chuva de meteoros

A chuva de meteoros Eta Aquáridas é um fenômeno anual associado à passagem da Terra por uma região com detritos deixados pelo Cometa Halley. Esses fragmentos, compostos por poeira e pequenas partículas rochosas, entram na atmosfera terrestre em alta velocidade e produzem trilhas luminosas visíveis. O radiante da chuva, ou seja, a direção dessas trilhas, está localizado na constelação de Aquário.

Trata-se de uma das principais chuvas de meteoros do ano, especialmente no Hemisfério Sul, por causa da quantidade de meteoros e da visibilidade boa.

O pico das Eta Aquáridas ocorrerá por volta de 6 de maio, quando a taxa de meteoros pode atingir cerca de 50 por hora em condições ideais. Os meteoros dessa chuva são conhecidos por possuir uma alta velocidade de entrada, o que resulta em rastros mais longos. A observação será melhor durante as horas que antecedem o nascer do Sol. Condições com pouca poluição luminosa aumentam a taxa de meteoros que podem ser observados.

Duas luas cheias em um mês

O mês de maio apresenta um evento relativamente raro no calendário lunar: a ocorrência de duas luas cheias no mesmo mês. A segunda lua recebe o nome de Lua Azul. Esse tipo de configuração ocorre aproximadamente a cada 33 meses. A primeira lua cheia, ocorreu no dia 1º de maio, já a segunda lua cheia ocorrerá em 31 de maio. A presença de duas fases completas em um único mês altera a distribuição das fases lunares ao longo do período.

Além disso, ambas as luas cheias de maio de 2026 serão classificadas como microluas. Esse termo descreve a ocorrência de lua cheia próxima ao apogeu, ponto em que a Lua está mais distante da Terra. Como consequência, o diâmetro aparente da Lua é ligeiramente menor e seu brilho também reduzido. A diferença em relação a uma “superlua” é muito pouca e essas variações resultam da geometria orbital e não implicam mudanças físicas na Lua.

Exploração espacial

Após o destaque da Artemis II em abril, que realizou com sucesso uma missão tripulada em órbita da Lua, o foco da exploração espacial em maio se volta para as próximas etapas do programa. Os preparativos para a Artemis III seguem em andamento, com ênfase em uma etapa intermediária antes do pouso lunar. No contexto das operações em órbita baixa da Terra, terá o lançamento da missão SpaceX CRS-34, programado para 12 de maio.

O mês de maio reúne a atividade das Eta Aquáridas que tem sido registradas há anos por astrônomos para estudar detritos do cometa Halley. Crédito: NASA

Essa missão faz parte do programa de reabastecimento. O voo transportará mais de 2.500 quilos de suprimentos e cargas para a Estação Espacial Internacional. Esses materiais incluem experimentos científicos, equipamentos e recursos para a manutenção da estação. Além dessas, a SpaceX também continuará com os lançamentos de satélites durante o mês de maio que está aumentando a constelação de satélites Starlink.

Novidades sobre a missão Psyche

Outra novidade que acontecerá em maio será a missão Psyche que realizará um sobrevoo por Marte como parte de sua trajetória. Essa etapa usa uma técnica de assistência gravitacional, na qual o campo gravitacional do planeta é explorado para alterar a velocidade e a direção da sonda. O procedimento otimiza a trajetória sem a necessidade de consumo adicional de combustível. Durante o encontro, a nave ajusta sua energia orbital ao trocar momento com o planeta.

Lançada em 13 de outubro de 2023, a Psyche tem como objetivo estudar o 16 Psyche, um asteroide localizado no cinturão de asteroides e que é rico em metais. Esse corpo é considerado um possível remanescente do núcleo de um protoplaneta que não completou sua formação. Estudar sua composição pode fornecer informações sobre processos de formação planetária. A sonda irá mapear a superfície, medir propriedades gravitacionais e analisar características magnéticas.