Ar frio e chuvas trazem refresco ao calorão em parte do Sul e do Sudeste neste fim de semana; confira

Uma nova massa de ar frio vai diminuir as temperaturas em parte das Regiões Sul e Sudeste do Brasil neste fim de semana, trazendo um certo alívio ao calorão dos últimos dias. Mais previsão: Bolha de ar quente provoca calor de até 44°C na América do Sul e afeta 6 estados do Brasil

As Regiões Sul e Sudeste do Brasil vêm registrando temperaturas elevadas, o que juntamente com a alta umidade do ar, têm deixado uma sensação de abafamento e provocado os típicos temporais de verão nessas regiões.

Contudo, a partir do fim de semana, uma nova massa de ar frio ingressa nestas regiões, diminuindo as temperaturas. Não será uma massa intensa, contudo, ela trará um alívio ao calorão dos últimos dias ao deixar as temperaturas mais amenas em parte dessas regiões.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para o fim de semana nestas regiões.

Sul e Sudeste terão um refresco ao calor no fim de semana

No fim de semana (e, conforme a tendência está indicando, no início da próxima semana também), teremos uma queda de temperatura em parte do Sul e do Sudeste por conta da atuação da massa de ar mais frio e do aumento das chuvas, o que traz alívio ao calorão nestas regiões.

Temperaturas no Sábado

No sábado (21), ainda são esperados temporais isolados, com trovoadas e pancadas de chuva rápidas nos estados da Região Sudeste, no Paraná e em Santa Catarina, entre a tarde e à noite. O Rio Grande do Sul tem possibilidade de pancadas isoladas de chuva fraca a moderada no Sul e Costa Doce; as demais áreas gaúchas terão tempo firme.

No período da manhã, as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas nas áreas serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde ficam entre 14°C e 17°C, e no sul de Minas Gerais, onde variam entre 16°C e 19°C.

Previsão da temperatura máxima (em °C) para a tarde (15h) do sábado (21), segundo o modelo europeu ECMWF.

A diminuição do calor intenso será sentida no leste da Região Sul e de São Paulo, em Minas Gerais e em parte do Rio de Janeiro (mapa acima).

No leste do Paraná e de Santa Catarina e na faixa litorânea do Rio Grande do Sul, as temperaturas máximas variam entre 21°C e 27°C, mas ficam entre 16°C e 18°C na Serra Catarinense.

No extremo leste de São Paulo e em áreas do norte, centro e sul de Minas Gerais elas variam entre 22°C e 27°C. Na Região Serrana do Rio, máximas por volta dos 20°C.

Nas capitais, as temperaturas máximas neste sábado (21) serão:

Porto Alegre: 28°C

Florianópolis: 25°C

Curitiba: 22°C

São Paulo (SP): 28°C

Rio de Janeiro (RJ): 28°C

Belo Horizonte: 25°C

À noite, as temperaturas diminuem e não passam dos 26°C na maior parte do Sul e Sudeste, com exceção do oeste paulista, onde deve marcar até 28°C no período noturno.

Temperaturas no Domingo

As condições no domingo (22) ainda serão de pancadas de chuva localmente intensas e risco de trovoadas em todo o Sudeste e no Paraná. Os estados gaúcho e catarinense podem ter pancadas isoladas de chuva fraca a moderada.

A manhã do domingo será levemente mais ‘fria’ do que a do dia anterior, com temperaturas mínimas caindo até aos 11°C-12°C na Serra Catarinense. Áreas do interior de Santa Catarina e do centro-leste do Paraná terão mínimas entre 15°C e 18°C.

Previsão de temperatura mínima (em °C) para a manhã (6h) do domingo (22), segundo o modelo europeu ECMWF.

As temperaturas máximas variam entre 20°C e 26°C no centro-leste do Paraná e de Santa Catarina, no leste de São Paulo e parte sul do Rio de Janeiro; e entre 21°C e 25°C no norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Em grande parte do estado de Minas Gerais (com exceção de áreas do leste e do interior), máximas de até 26°C, e caindo para 21°C-22°C no extremo sul mineiro.

Contudo, em áreas da Serra Catarinense as temperaturas máximas ficam mais baixas: entre 15°C e 17°C.

Previsão da temperatura máxima (em °C) para a tarde (15h) do domingo (22), segundo o modelo europeu ECMWF.

Nas capitais, as temperaturas máximas neste domingo (22) serão:

Porto Alegre: 28°C

Florianópolis: 26°C

Curitiba: 22°C

São Paulo (SP): 24°C

Rio de Janeiro (RJ): 26°C

Belo Horizonte: 24°C

E a tendência da previsão indica que as temperaturas vão continuar amenas em parte do Sul e do Sudeste, principalmente no Rio Grande do Sul, no início da próxima semana, com máximas abaixo dos 26°C.