Duas frentes frias e intensas massas de ar frio atingem o Brasil nos próximos 6 dias

Ao longo da semana, dois sistemas intensos causarão chuvas e, depois, farão as temperaturas caírem de maneira significativa, ocasionando a formação de geadas abrangentes na região Sul. Mais informações: Extremo térmico atinge o Brasil com temperaturas negativas e calor de 40°C

Neste momento, o Brasil enfrenta condições meteorológicas resultantes da formação de dois ciclones e sua respectivas frentes frias, que se somam causando ventos intensos e tempestades. O sistema passou pela região Sul e continua atuando sobre uma faixa que compreende o Paraná, parte de Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Até o final da quinta-feira (30), que marca também o final de Abril, acumulados de chuva sobre uma faixa que compreende SC, PR, MS e SP podem chegar a valores entre 150 e 200 mm de chuva.

Isso significa que, ao longo dos próximos dias, esse sistema ainda pode causar transtornos como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos, especialmente no Paraná.

Previsão de acumulados totais até o final da quinta-feira ilustra faixa que será afetada pelas chuvas nos próximos dias, com volumes que podem chegar a valores entre 150 mm e 200 mm.

No entanto, além das chuvas intensas, uma massa de ar frio também está avançando pelo país. Nesta segunda-feira (27), diversos municípios do Rio Grande do Sul já registraram temperaturas mínimas em torno dos 5°C - Inclusive Quarai, Canguçu e Herval, cujas estações meteorológicas registraram as menores temperaturas do país.

Massa de ar frio causa geadas abrangentes

Graças à essa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) já emitiu avisos de geada para grande parte do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Como podemos observar na imagem abaixo, grande parte de ambos os estados registrará mínimas abaixo dos 10°C, com temperaturas de até 2°C.

Previsão de temperaturas mínimas nesta terça-feira durante o início da manhã mostra valores de até 2°C entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ocasionando geadas abrangentes.

Como é comum um desvio de alguns graus na previsão conforme posições geográficas e erros do modelo numérico, não se descarta a possibilidade de que alguns municípios, especialmente na serra gaúcha e catarinense, registrem temperaturas mínimas ainda menores, de 0°C ou até mesmo valores negativos.

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A partir de quarta-feira (29), as chances de geada reduzem consideravelmente, mas o frio ainda se mantém sobre a região Sul. Diversos municípios continuarão registrando mínimas abaixo dos 10°C, mas a tendência passa a ser de aquecimento.

Maio começa com segunda frente fria

Apesar disso, o mês de Maio já se iniciará com uma nova frente fria avançando pela região Sul. Já na sexta-feira (1), tempestades significativas podem se formar sobre o Rio Grande do Sul, continuando em direção a Santa Catarina e ao Paraná no sábado (2) durante a tarde e a noite.

Previsão de ventos, nebulosidade e chuva no sábado de manhã mostra o avanço de uma frente fria pelo RS. Ao longo do próprio sábado, o sistema atinge também SC e PR com chuvas fortes.

Novamente, após a passagem das chuvas, uma massa de ar frio intensa avançará pela região Sul, fazendo as temperaturas caírem novamente ao longo da semana que vem. O frio se inicia no domingo (3) e continua intenso ao longo dos dias seguintes.

Previsões indicam que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná poderão registrar novamente temperaturas baixíssimas, com probabilidade de NOVAS GEADAS, na madrugada e início da manhã do domingo (3) e da segunda-feira (4).

Novamente, não se descarta a possibilidade de que, pontualmente, as temperaturas atinjam valores próximos dos 0°C ou até mesmo valores negativos, especialmente na região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Previsão de temperaturas no domingo durante a madrugada mostra que temperaturas baixíssimas podem ser registradas novamente no RS, em SC e sul do PR, com chance de novas geadas.

Como podem haver variações de município para município, não deixe ainda de observar as previsões de temperaturas mínimas e chuva específicas para seu município, que estão disponíveis aqui no portal.