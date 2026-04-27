Geadas e temperaturas negativas podem ser registradas nesta terça-feira, 28

Uma massa de ar frio avança pelo Sul do Brasil causando queda nas temperaturas, principalmente durante a madrugada. A previsão indica valores negativos e riscos de geadas.

Risco de geadas pontuais sobre parte do RS e SC, enquanto que nas áreas de serra, chances são maiores.

Como já antecipado pela Meteored | Tempo.com, uma massa de ar frio chegou ao Brasil no final da noite deste domingo (26). Após a passagem de uma frente fria, que provocou chuva em áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o sistema agora se encontra sobre o Paraná e São Paulo, dando continuidade à mudança nas condições do tempo.

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Conforme o sistema frontal avançou em direção a latitudes mais baixas, uma massa de ar frio passou a atuar na retaguarda, promovendo queda nas temperaturas durante a manhã desta segunda-feira (27), condição que se estende ao longo da tarde e noite.

Para esta terça-feira (28), a massa de ar frio permanece sobre o Rio Grande do Sul e avança para Santa Catarina, onde a previsão indica pontos com temperaturas mínimas próximas de 0°C, aumentando o risco de geadas nos dois estados. A seguir, mais informações sobre o tempo para esta terça (28).

Ar frio avança e Sul pode registrar temperaturas negativas

A massa de ar frio seguirá avançando pelo Sul do Brasil nas próximas horas, mantendo as temperaturas baixas durante a noite desta segunda-feira (27) e na madrugada de terça (28). De acordo com o modelo de previsão da Meteored | Tempo.com, as temperaturas em superfície podem ficar até 8°C abaixo da média, especialmente durante o amanhecer.

Anomalia de temperatura em superfície para a manhã de terça-feira (28) mostra temperaturas até 8°C abaixo da média para o horário.

No Rio Grande do Sul, as temperaturas já vêm caindo desde o final da tarde desta segunda (27), com valores abaixo de 20°C em grande parte do estado. Com o ar frio já estabelecido e a presença de céu limpo, a tendência é de forte perda de calor durante a madrugada, favorecendo a queda acentuada das temperaturas.

O amanhecer desta terça-feira (28) será marcado por temperaturas bem abaixo da média no estado gaúcho. No extremo sul, os termômetros devem registrar cerca de 4°C, valor semelhante ao esperado para áreas das regiões central, noroeste e norte do estado.

Na Serra Gaúcha, o frio será ainda mais intenso, com temperaturas próximas de 2°C ao final da madrugada. Em regiões de maior altitude, ajustes nos modelos indicam a possibilidade de temperaturas negativas, o que aumenta o potencial para ocorrência de geadas.

Diante desse cenário, há condições favoráveis para geadas pontuais em diversas áreas do Rio Grande do Sul, com intensidade que pode variar de fraca a moderada, especialmente nas regiões de serra.

O ar frio também avança sobre Santa Catarina, onde há previsão de mínimas próximas de 0°C nos pontos mais elevados do estado. Cidades como São Joaquim/SC, Urubici/SC e Lages/SC estão entre as áreas com maior potencial para ocorrência de geadas nesta terça (28).

Mínima prevista para a manhã desta terça (28) sobre a Região Sul do Brasil. Nas áreas de serra, termômetros podem negativar.

Considerando possíveis ajustes nos valores de temperatura, não se descarta a ocorrência de temperaturas negativas, que podem chegar a -1°C na Serra Catarinense, reforçando o cenário de frio intenso.

A terça-feira (28) também começa gelada no oeste catarinense, com previsão de temperaturas entre 4°C e 8°C, o que mantém o alerta para geadas pontuais na região.