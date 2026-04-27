Temporais afetam o estado do Ceará e fecham os principais pontos turísticos de Fernando de Noronha; veja imagens

O estado de atenção foi declarado no Ceará após precipitações extremas destruírem conexões rodoviárias vitais, enquanto o arquipélago pernambucano sofreu com o cancelamento de múltiplos voos.

Tempestades que atingiram o Ceará na madrugada desta segunda-feira causaram o colapso da rodovia CE-025. Foto: Thiago Gadelha/ SVM

As fortes chuvas que atingiram o Ceará na madrugada desta segunda-feira (27) causaram o desmoronamento de um trecho da rodovia CE-025. A via de ligação entre Fortaleza e o município de Aquiraz sofreu um colapso estrutural que resultou em vítimas e danos materiais.

Devido ao risco contínuo de inundações, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para mais de 40 cidades cearenses. Diante desse cenário preocupante, as equipes de resgate estaduais atuam rapidamente para mitigar os impactos das precipitações que afetam tanto o litoral quanto o interior.

Danos estruturais graves e operações de resgate no estado

A imensa cratera se abriu por volta das 4h30 da manhã, interrompendo o acesso ao Porto das Dunas e ao Beach Park. Durante a queda da via, um carro e duas motos foram engolidos, enquanto outro automóvel parou na iminência de despencar no buraco.

O acidente deixou três vítimas, sendo que um motociclista morreu imediatamente no local. As equipes de socorro médico intervieram com rapidez, resgatando um homem ileso e encaminhando uma segunda pessoa ferida para receber o devido atendimento hospitalar no município.

Estrada na Grande Fortaleza cede com forte chuva e engole carro e motos; uma pessoa morreu https://t.co/a09BV7UOiy #g1 pic.twitter.com/BZn1IbvZOF — g1 (@g1) April 27, 2026

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará assumiu o controle, isolou o perímetro e informou que as causas do acidente seguem em apuração pelas autoridades. A entidade também iniciou rapidamente os preparativos para a reconstrução do trecho destruído.

Além disso, o clima adverso provocou o desabamento de um hotel em Tianguá, que abrigava funcionários e hóspedes, resultando em uma morte e dois feridos. O governador Elmano de Freitas publicou: "Determinei medidas imediatas das secretarias do Governo. As nossas equipes [...] estão trabalhando de forma ininterrupta. Lamento profundamente pelas vítimas dos dois episódios".

Equipes governamentais trabalham de forma incessante para prestar assistência aos feridos no desabamento rodoviário da Grande Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha/ SVM

O litoral de Fortaleza e do Pecém enfrentam as condições mais severas devido a áreas de instabilidade vindas do oceano. Esse complexo sistema está diretamente associado à Zona de Convergência Intertropical, que concentra a umidade e eleva drasticamente o volume de chuvas.

Condições críticas estendem-se a Fernando de Noronha

Paralelamente, o arquipélago de Fernando de Noronha também sofre as severas consequências da atual instabilidade climática. A Agência Pernambucana de Águas e Clima registrou 118,8 mm de chuva em 24 horas, o maior acumulado de Pernambuco aferido entre o domingo e a segunda-feira.

Fortes chuvas em Fernando de Noronha entre 24 e 26 de setembro causaram o cancelamento de cinco voos das companhias Azul, Gol e Latam, além de interdições em praias e trilhas por segurança. A Apac alerta para a continuidade das chuvas moderadas a fortes até 27 de setembro. pic.twitter.com/KKMHGp5j8h — Ricardo Antunes (@blogricaantunes) April 27, 2026

O excesso repentino de precipitação comprometeu o funcionamento do aeroporto gerido pela Dix Empreendimentos. Dos seis voos diários programados, apenas uma aeronave da Azul conseguiu operar, enquanto os demais voos precisaram ser cancelados ou desviados por causa do mau tempo persistente.

Para assegurar a segurança, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) interditou o acesso a atrativos turísticos. Os visitantes encontram-se temporariamente impedidos de frequentar locais disputados como a Praia do Sancho, a Baía dos Porcos e a trilha do Capim-Açu.

As autoridades locais mantêm o alerta de chuvas moderadas a fortes, prevendo a continuidade do céu parcialmente nublado. A expectativa é que as temperaturas da ilha oscilem entre 24°C e 28°C, mantendo um ambiente abafado com níveis de umidade do ar variando entre 80% e 100%.

Referências da notícia

Estrada que liga Fortaleza a Aquiraz cede com chuva e engole veículos. 27 de abril, 2026.