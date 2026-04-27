A toda a velocidade: turistas fogem de uma erupção inesperada num dos vulcões mais ativos da Guatemala

Um grupo de turistas teve de fugir a toda a velocidade depois de ter sido surpreendido por uma violenta erupção do vulcão Santiaguito, um dos mais ativos da Guatemala. As autoridades continuam a impor restrições de proximidade por motivos de segurança.

A imprudência volta a ser notícia. Desta vez, apesar de uma medida emitida pelas autoridades de segurança guatemaltecas que pedia às pessoas que se mantivessem a pelo menos 5 quilómetros de distância da cratera do vulcão Santiaguito, vários turistas foram apanhados desprevenidos por uma explosão num dos vulcões mais ativos e vigiados do país centro-americano.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram os momentos de pânico vividos por um grupo de turistas que se encontrava no vulcão no momento da explosão, que lançou vários fragmentos para o ar juntamente com uma grande coluna de fumo e cinzas. A erupção ocorreu na segunda-feira, 20 de abril.

Apesar do susto, não houve registo de feridos. As pessoas desceram rapidamente, permanecendo em segurança. As câmaras de monitorização do INSIVUMEH mostraram regiões quentes e emissões de magma localizadas nas horas que se seguiram ao evento.

O vulcão Santiaguito está localizado a cerca de 110 quilómetros a oeste da Cidade da Guatemala. Crédito: Google Earth.

O vulcão Santiaguito apresenta atividade do tipo Peleano. Dos diferentes tipos de erupções vulcânicas magmáticas existentes, as erupções Peleanas caracterizam-se por serem erupções explosivas que ejetam lava viscosa juntamente com grandes nuvens de gases, vapor d'água e cinzas. Estas nuvens vulcânicas são conhecidas como “nuvens incandescentes”.

O relatório diário do INSIVUMEH indica que em Santiaguito se registam atualmente “entre uma e duas explosões fracas a moderadas por hora, acompanhadas de colunas de gás e cinzas que se elevam a mais de 800 metros acima da cúpula”.

A Guatemala tem um grande número de vulcões. O INSIVUMEH monitoriza diariamente os três mais ativos do país: o Vulcão de Fuego, o Vulcão Pacaya e o Vulcão Santiaguito.

Em dezembro do ano passado, o CONRED emitiu um boletim informativo para a comunidade guatemalteca e estrangeira como medida preventiva em resposta à atividade demonstrada pelo vulcão Santiaguito.

Nessa ocasião, a CONRED recomendou aos visitantes que “respeitassem a área restrita de 5 quilómetros em torno das cúpulas do vulcão Santiaguito, bem como não permanecessem ou acampassem nesse raio”, a fim de proteger a segurança dos turistas que visitam o vulcão. Esta recomendação foi ignorada nesta ocasião e poderia ter custado a vida deste grupo de turistas.

Referência da notícia

CONRED. Prevención por actividad del Volcán Santiaguito. 2025.

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala. Resumen Vulcanológico Diario. 21 de abril de 2026.



Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala. Cámaras de vigilancia volcánica.



Servicio Geológico y Minero Argentino. Tipos de erupciones volcánicas.

