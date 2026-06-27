Domingo de perigo extremo no Sul: granizo, chuvas extremas e ventos de 80 km/h

A formação de um ciclone, com suporte de um rio atmosférico, deixa a Região Sul em alerta para tempestades severas neste domingo (28), com risco de granizo, ventos intensos e mais de 100 mm de chuva em 24 horas. O evento extremo deve persistir por pelo menos quatro dias. Mais informações: Indicador de chuvas extremas traz risco para o Sul e regiões do Norte e Nordeste; veja

Um ciclone está previsto para se formar próximo ao Rio Grande do Sul neste domingo (28). Enquanto a pressão atmosférica diminui durante este processo, uma enorme quantidade de vapor d’água é canalizada sobre a região Sul do Brasil, na forma de um rio atmosférico. O vapor d’água e o calor transportados neste processo, favorece o desenvolvimento de tempestades intensas e chuvas volumosas.

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O sábado (27) amanheceu com tempestades e chuvas intensas no oeste do Paraná e de Santa Catarina. Essas tempestades devem continuar até o final do sábado no Paraná, Santa Catarina e avançar em direção ao Rio Grande do Sul, enquanto se fortalecem.

Imagem de satélite do sábado (27) mostra um núcleo de tempestades intensas sobre o Paraná e Santa Catarina.

No domingo (28) a previsão indica que as tempestades irão se intensificar muito sobre a região Sul, com elevado risco de ocorrência de granizo, rajadas intensas de vento e acumulados de chuva de mais de 100 mm em 24 horas. Confira os detalhes.

Alerta de tempestades intensas: elevado risco de granizo

A madrugada de domingo (28) tem alerta de tempestades severas desde o oeste do Paraná, Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul, exceto faixa leste do estado.

Os sistemas mais intensos, com risco elevado de granizo e chuva volumosa devem ocorrer sobre o noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, embora não se descarte sistemas intensos nas demais áreas.

Previsão de tempestades intensas sobre a região Sul na madrugada de domingo (28), segundo o ECMWF.

No decorrer do domingo (28), as tempestades se espalham sobre praticamente todo o território do Rio Grande do Sul e, a partir da tarde, avançam sobre Santa Catarina e Paraná. O alerta de granizo permanece até o final do dia, assim como rajadas intensas de vento.

Previsão de rajadas intensas de vento neste domingo (27), segundo o ECMWF.

As rajadas mais intensas de vento podem se aproximar de 80 km/h especialmente sobre a Serra Gaúcha e Catarinense, mas também no norte do Rio Grande do Sul, metade oeste de Santa Catarina e maior parte do Paraná.

Nas áreas urbanas, ventos desta magnitude podem causar grandes impactos, desde destelhamento de casas, queda de galhos de árvores e outras estruturas vulneráveis, representando um risco extra para a população.

Alerta de chuvas extremas: acumulados superiores a 100 mm

Um indicador de chuvas extremas conhecido como índice de previsão extrema (EFI), do modelo ECMWF, alerta para volumes de chuva incomuns a extremos sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina no domingo (28), como mostrado no mapa abaixo, à esquerda.

Diferentemente de uma previsão convencional, o EFI não informa quantos milímetros de chuva devem cair, mas o quão incomum a previsão é em relação ao que normalmente ocorre para aquela região e época do ano, baseado num limiar estatístico conhecido como quantil 99 e mostrado no mapa abaixo, à direita.

EFI do ECMWF para a precipitação neste domingo (28), à esquerda, e valores de referência (mm), à direita. Créditos: ECMWF.

Quando o EFI atinge esses valores elevados, significa que há uma maior probabilidade de ocorrência de chuvas muito acima do quantil 99, aumentando o risco de impactos como alagamentos, enxurradas, inundações e deslizamentos de terra, especialmente em áreas vulneráveis.

Previsão de chuva acumulada ao longo de domingo (28), segundo o ECMWF.

Os maiores acumulados previstos para o domingo (28) estão sobre o Noroeste do Rio Grande do Sul, com volumes que podem se aproximar ou superar 130 mm em apenas 24 horas, com risco de causar diversos transtornos.

No Sudoeste do Paraná, a chuva diária também pode ultrapassar 100 mm. Outras áreas podem registrar volumes diários próximos ou superiores a 80 mm, como a metade norte do Rio Grande do Sul e o noroeste do Paraná.

O alerta de chuvas intensas a extremas sobre a região Sul, infelizmente, se mantém até quarta-feira (1), devido à frente fria ficar semi-estacionária sobre a região. Os acumulados de chuva até lá podem ultrapassar 200 mm e causar muitos transtornos.