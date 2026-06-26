Ar seco ganha força no Brasil Central: umidade chega abaixo de 20%

Com a frente fria afastada, o ar seco volta a ganhar força no Brasil Central, com tardes mais quentes e umidade perto ou abaixo de 20% em Goiás, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão, nos próximos dias seguidos.

Com a frente fria afastada, o Brasil Central volta a ter predomínio de sol, pouca nebulosidade e ar mais seco nos próximos dias.

A frente fria que mudou o tempo nos últimos dias já se afastou do Brasil Central, e o ar seco volta a ganhar espaço entre esta sexta-feira e o início da próxima semana. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% em pontos do norte de Goiás, nordeste goiano, Tocantins, oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão.

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Ao mesmo tempo, outro sistema meteorológico começa a organizar instabilidades mais fortes, mas com foco principal na Região Sul. Essa configuração deixa a faixa central do país mais afastada da chuva significativa, com predomínio de sol, redução de nebulosidade e aumento gradual das temperaturas ao longo dos próximos dias.

Brasil Central esquenta após a saída da frente fria

Com a frente fria afastada do Brasil Central, a circulação de umidade perde força e o tempo firme volta a predominar entre sexta-feira e o fim de semana. A condição mais seca deve se espalhar por Goiás, Distrito Federal, Tocantins, norte de Mato Grosso, oeste da Bahia e sul do Maranhão, enquanto as instabilidades ficam mais restritas ao Sul do país e ao sul de Mato Grosso do Sul.

Temperaturas elevadas avançam pelo Brasil Central no domingo, com calor mais intenso entre Mato Grosso, Goiás, Tocantins e oeste da Bahia após a saída da frente fria.

No sábado e no domingo à tarde, o aquecimento ganha força. As máximas devem se aproximar de 30°C em Brasília, Goiânia e Palmas, e podem superar 33°C em áreas do norte de Goiás, Tocantins e interior do MATOPIBA. Com pouca nebulosidade e chuva escassa, a umidade relativa do ar tende a cair rapidamente nas horas mais quentes do dia.

Umidade fica perto de 20% em GO, TO, BA, PI e MA

A queda da umidade será mais evidente no período da tarde, quando o sol aparece com mais força e a temperatura sobe rapidamente. Os menores índices devem se concentrar em áreas do norte e nordeste de Goiás, Tocantins, oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão, com valores próximos ou inferiores a 20% em pontos isolados.

A semana de 29 de junho a 6 de julho deve ter temperaturas acima da média no Brasil Central, reforçando o padrão de tardes mais quentes e ar seco.

A distribuição não será igual em toda a região. Mato Grosso ainda pode ter mais variação de nebulosidade, enquanto Mato Grosso do Sul fica mais próximo da influência do sistema que atua no Sul. Já no eixo Goiás–Tocantins–oeste baiano, o ar seco tende a ficar mais persistente entre sábado, domingo e segunda-feira.

• Norte e nordeste de Goiás: tardes com umidade em torno de 20% e máximas perto de 31°C a 33°C;

• Tocantins: tempo firme em Palmas, Gurupi e Araguaína, com calor acima de 33°C em áreas do interior;

• Oeste da Bahia: predomínio de sol em Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e região, com baixa nebulosidade;

• Sul do Piauí e sul do Maranhão: ar seco mais evidente à tarde, com pouca chuva prevista.

Julho deve manter temperatura acima da média

Ao longo de julho, a tendência é de temperaturas acima da média em parte do Brasil Central, mesmo com variações de intensidade entre uma semana e outra. O sinal mais consistente aparece entre Goiás, Tocantins, norte de Mato Grosso, oeste da Bahia, sul do Maranhão e sul do Piauí, áreas onde o tempo seco tende a continuar predominando em vários períodos do mês.

Julho deve manter temperaturas acima da média em parte do Brasil Central, reforçando o padrão de tardes quentes e ar seco em Goiás, Tocantins, Mato Grosso e MATOPIBA.

Essa combinação mantém o padrão de tardes mais quentes e umidade muito reduzida. Sem chuva frequente e com maior aquecimento diurno, o ar tende a ficar mais seco principalmente no interior, com destaque para o norte de Goiás, Tocantins, oeste da Bahia e MATOPIBA. O contraste segue claro: enquanto o Sul ainda pode ter novas passagens de instabilidade, o Brasil Central permanece mais seco e quente durante boa parte de julho.