Será que a arte ajuda a retardar o envelhecimento humano?

Ir ao museu para viver mais tempo? É essa a tese defendida por vários estudos que estabelecem uma correlação entre a arte e o bem-estar. No mais recente estudo, publicado no passado dia 11 de maio, cientistas do University College de Londres demonstram que uma atividade artística ou cultural regular pode retardar o envelhecimento biológico.

Uma avó e a sua neta no museu — uma experiência partilhada que ajuda a envelhecer melhor.

Aurélie Thépaut Meteored França 24/05/2026 07:12 4 min

Já em 2019, a OMS confirmava num relatório os efeitos positivos da arte na saúde mental e física. Embora vários trabalhos de investigação tenham vindo corroborar esse relatório, um novo estudo britânico publicado na revista Innovation in Aging sugere que uma atividade artística ou cultural semanal poderia retardar o ritmo do envelhecimento, tal como uma atividade física semanal.

Um estudo realizado com mais de 3500 pessoas

Para chegar às suas conclusões, os investigadores analisaram os dados de saúde de mais de 3500 adultos no Reino Unido, medindo simultaneamente a frequência da sua participação em atividades artísticas ou culturais, como a visita a um museu, a uma exposição de arte ou a uma biblioteca, ou ainda a participação num oficina de bricolage, de canto ou de pintura.

Participar regularmente num workshop artístico ajuda a manter o sorriso.

Em seguida, utilizaram "relógios epigenéticos" (um teste bioquímico que mede a acumulação de grupos metilo no ADN), o que permitiu determinar a idade biológica dessas pessoas. De um modo geral, os participantes no estudo que praticavam pelo menos uma vez por semana uma das atividades acima referidas apresentavam sinais de envelhecimento menos acentuados do que aqueles com uma vida cultural menos diversificada.

Um abrandamento de, em média, um ano biológico

De acordo com o relógio PhenoAge, as suas idades biológicas eram, em média, um ano mais jovens do que as das pessoas que não praticavam atividades artísticas. O relógio DunedinPACE, que mede o ritmo do envelhecimento, indica, por sua vez, um abrandamento de 4% para uma prática semanal. O relatório indica que as atividades artísticas reduzem o stress, a inflamação e melhoram o risco de doenças cardiovasculares, ou seja, benefícios semelhantes aos da atividade física.

"Estes resultados provam que a prática artística e cultural deve ser reconhecida como um comportamento benéfico para a saúde, tal como o exercício físico", sublinha Daisy Fancourt, epidemiologista e autora principal do estudo, que estuda os benefícios da arte para a saúde na UCL há quase dez anos. Daí a necessidade de a integrar nas políticas de saúde pública.

O Museu por receita médica

Há um ano que o Departamento de Yvelines vem a experimentar o "Museu por receita médica", um programa que permite aos profissionais de saúde oferecer aos seus pacientes uma visita gratuita ao museu. "A prescrição museológica situa-se na interseção entre os cuidados de saúde e o acompanhamento social", pode ler-se no site do Departamento de Yvelines. "Sem ser uma ferramenta curativa, insere-se numa abordagem de bem-estar global da pessoa." Criado no Quebeque em 2018 pelo Museu de Belas Artes de Montreal, este programa está a expandir-se rapidamente, nomeadamente na Bélgica, na Suíça e em França.

Referência da notícia:

Aller au musée chaque semaine ralentirait le vieillissement humain, selon la science, Jeanne Martin, le 18 mai 2026