Amostras da Antártida mostram que Terra pode estar imersa em poeira interestelar

Isótopos raros encontrados no gelo da Antártida sugerem que o Sistema Solar atravessa atualmente uma Nuvem Interestelar Local rica em gás e poeira. Crédito: National Geographic

O Sistema Solar está em constante movimento ao redor do centro da Via Láctea e, ao longo dessa trajetória, atravessa diferentes regiões do meio interestelar. Algumas dessas regiões são nuvens compostas por gás e poeira enriquecidas por antigas explosões de supernova. Com o tempo, parte desse material permanece dispersa em nuvens entre as estrelas. À medida que o Sistema Solar se move pela galáxia, ele pode atravessar essas regiões de gás e poeira.

Quando o Sistema Solar interage com essas nuvens, partículas microscópicas podem atingir a Terra e se depositar lentamente na superfície do planeta. Alguns dos elementos transportados são extremamente raros e possuem uma origem astrofísica muito específica. Um exemplo é o ferro-60, um isótopo produzido em explosões de supernova e em fases finais da evolução de estrelas massivas. Como o ferro-60 possui meia-vida relativamente curta em escalas geológicas, sua presença recente na Terra não pode ser explicada pela formação inicial do planeta.

Um estudo recente publicado na Physical Review Letters analisou amostras de gelo da Antártida e encontrou acúmulo de ferro-60 em concentrações compatíveis com origem interestelar. Os resultados sugerem que o Sistema Solar atravessa atualmente a chamada Nuvem Interestelar Local. Essa nuvem pode conter material remanescente de antigas supernovas ocorridas relativamente próximas da Terra. A presença do ferro-60 reforça a ideia de que a poeira interestelar continua chegando ao planeta atualmente.

Nuvens interestelares

As nuvens interestelares são regiões do espaço compostas principalmente por gás e poeira distribuídos entre as estrelas de uma galáxia. O gás é formado majoritariamente por hidrogênio e hélio, enquanto a poeira contém partículas ricas em elementos mais pesados, como carbono, silício e ferro. Essas nuvens têm densidades baixas, mas podem se estender por dezenas ou centenas de anos-luz.

Dependendo de suas propriedades físicas, essas nuvens podem existir em estados frios e moleculares ou em regiões ionizadas e aquecidas por radiação estelar.

As nuvens interestelares podem se formar através de diferentes processos astrofísicos. Um dos mecanismos envolve explosões de supernova, que lançam enormes quantidades de gás e elementos pesados no espaço interestelar. Ventos estelares de estrelas massivas também contribuem para enriquecer e redistribuir material na galáxia. Com o tempo, esse gás e poeira podem esfriar e se acumular devido à gravidade e às ondas de choque galácticas.

Onde encontrar ferro-60?

O ferro-60 é um isótopo produzido principalmente no interior de estrelas massivas durante estágios avançados de nucleossíntese estelar. Nas estrelas, reações nucleares sucessivas formam elementos cada vez mais pesados à medida que o núcleo evolui. Em condições extremas de temperatura e densidade, processos permitem a formação de isótopos instáveis como o ferro-60. Quando a estrela atinge o fim de sua vida e explode como supernova, grandes quantidades desses elementos são ejetadas para o meio interestelar.

Registros geológicos mostram que o Sistema Solar já foi atingido anteriormente por ferro-60 proveniente de supernovas ocorridas há milhões de anos. Esse material ficou preservado em sedimentos oceânicos, rochas e depósitos naturais na Terra. No entanto, não existem evidências de supernovas recentes suficientemente próximas para explicar o ferro-60 detectado atualmente. Isso levou pesquisadores a considerar que o material mais recente esteja sendo transportado pela Nuvem Interestelar Local.

Amostras de gelo

Pesquisadores encontraram ferro-60 em amostras de gelo da Antártida com idades entre 40 mil e 80 mil anos, reforçando a ideia de que a Terra está interagindo com material interestelar da Nuvem Interestelar Local. Como esse isótopo é produzido em explosões de supernova, sua presença recente na Terra sugere contribuição de material vindo do meio interestelar. A nova análise mostrou que o padrão observado no gelo é compatível com a travessia do Sistema Solar pela Nuvem Interestelar Local.

A detecção de ferro-60 no gelo antártico reforça as evidências de que material interestelar produzido em supernovas continua chegando ao Sistema Solar. Crédito: ESA

Os resultados também mostraram que a quantidade de ferro-60 depositada na Terra variou ao longo de apenas algumas dezenas de milhares de anos. Em escalas cósmicas, essa mudança é considerada rápida e sugere fortes variações na densidade da nuvem interestelar atravessada pelo Sistema Solar. Os dados indicam uma interação contínua com material interestelar próximo.

Terra está passando por uma nuvem?

O Sistema Solar atravessa atualmente a Nuvem Interestelar Local, uma região tênue composta por gás e poeira distribuídos entre as estrelas da Via Láctea. As observações indicam que essa entrada ocorreu há algumas dezenas de milhares de anos. Partículas e átomos presentes na nuvem conseguem chegar ao Sistema Solar interno e eventualmente alcançar a Terra. Isso permite detectar vestígios de material interestelar em gelo, sedimentos oceânicos e outros registros geológicos.

Atualmente, o Sistema Solar parece estar próximo da borda da Nuvem Interestelar Local e deve deixar essa região em alguns milhares de anos. A travessia por diferentes regiões da nuvem pode alterar a quantidade de poeira e partículas que chegam ao ambiente solar. Isso ajuda a explicar variações observadas em isótopos como o ferro-60 detectado na Terra. A composição química do material interestelar pode revelar detalhes sobre antigas explosões estelares ocorridas na vizinhança galáctica.

Referência da notícia

Koll et al. 2026 Local Interstellar Cloud Structure Imprinted in Antarctic Ice by Supernova 60Fe Physical Review Letters