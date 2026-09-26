O cérebro de uma mosca foi mapeado por completo, revelando milhões de conexões

Cientistas conseguiram mapear pela primeira vez toda a rede de conexões neurais do cérebro e do sistema nervoso central de uma mosca. O mapa revelou como diferentes grupos de neurônios se organizam em funções e comportamentos específicos.

Pesquisadores da Google Research ajudaram a criar um mapa completo do cérebro e sistema nervoso de uma mosca-da-fruta macho, reconstruindo milhares de neurônios e suas conexões. Crédito: Google

A conectômica é o estudo da organização das conexões entre neurônios, produzindo um mapa do sistema nervoso em escala sináptica. Em setembro de 2026, pesquisadores do Google Research publicaram o conectoma completo do sistema nervoso central de uma mosca-da-fruta macho, com mais de 166 mil neurônios e milhões de conexões.

A importância da conectômica para a inteligência artificial (IA) está em permitir estudar o cérebro como uma rede computacional real. Ao reconstruir essas redes, pesquisadores podem investigar princípios de organização que dão origem à percepção, ao aprendizado e ao comportamento, oferecendo referências para modelos de IA.

No futuro, esses mapas também podem ajudar a entender como redes neurais biológicas realizam computações que os modelos artificiais tentam reproduzir de maneira simplificada. A ideia é identificar os princípios de conectividade, dinâmica e processamento que podem ser implementados computacionalmente.

Por que uma mosca?

A Drosophila melanogaster foi escolhida porque é um dos organismos-modelo mais importantes da biologia, especialmente em genética e neurociência. Seu ciclo de vida curto e sistema nervoso compacto permitem estudar relações entre circuitos neurais e comportamento com muito mais facilidade do que em animais maiores.

Além disso, a espécie já possui décadas de dados genéticos e experimentais acumulados, tornando seus circuitos particularmente valiosos para estudos de larga escala.

Mapear o cérebro humano, com cerca de 86 bilhões de neurônios, ainda está muito além da capacidade atual de reconstrução em escala sináptica. Por isso, pesquisadores utilizam organismos menores para desenvolver métodos de microscopia, reconstrução e análise computacional.

Conectômica

A conectômica começa com a fragmentação do cérebro em milhões de cortes extremamente finos, seguida pela obtenção de imagens de cada seção por microscopia eletrônica. Modelos de IA processam essas imagens bidimensionais e as combinam para reconstruir em 3D a forma dos neurônios e suas conexões sinápticas.

O novo mapa se junta ao conectoma da mosca-da-fruta fêmea, permitindo comparar como os circuitos neurais se organizam e variam entre os sexos. Crédito: Google

O processo ainda exige validação humana, principalmente para corrigir erros e identificar diferentes tipos de neurônios. Sistemas mais recentes, como o PATHFINDER, usam dados sintéticos e técnicas de IA para aumentar a velocidade e a precisão dessas reconstruções. Projetos de conectômica podem passar de mapas de pequenos circuitos para maiores.

Descobertas

O conectoma da mosca-da-fruta já está sendo usado para investigar como circuitos neurais processam informações visuais, estímulos gustativos e comportamentos sociais. Três estudos publicados junto ao mapa completo analisaram essas funções em escala de circuitos.

As mesmas técnicas de reconstrução e análise podem ser aplicadas a organismos mais complexos. No longo prazo, esse conhecimento pode contribuir para compreender alterações dos circuitos neurais associadas a doenças neurodegenerativas e transtornos neurológicos, além de orientar novas estratégias de diagnóstico e reparo cerebral.

Próximo passo: peixes

O próximo passo da conectômica é avançar para vertebrados, cujos sistemas nervosos possuem medula espinhal. Um estudo recente mapeou parte do cérebro posterior do peixe-elefante, responsável pelo processamento de sinais, e combinou o conectoma com dados funcionais para investigar o aprendizado.

O próximo passo é avançar para vertebrados, como o peixe-zebra, para mapear redes neurais mais próximas da organização do cérebro humano. Crédito: Google

O peixe-zebra é outro modelo estratégico porque suas larvas possuem cérebros pequenos o suficiente para serem mapeados integralmente com as técnicas atuais. Pesquisadores estão construindo um conectoma de todo o cérebro da larva, combinando informações sobre estrutura, tipos moleculares de neurônios e atividade neural.