Ciclone ajuda a mudar o tempo no Sudeste: risco de chuva forte e tempestade aumenta na região; confira

Mudança do tempo está prevista para o Sudeste do Brasil, através do aumento das chuvas, influenciada pela formação de um ciclone.

Um ciclone de fraca intensidade se forma no oceano a partir de amanhã, desta terça-feira (17). O sistema não traz risco diretos de ventos ou de chuvas volumosas, mas ajuda a organizar a umidade mais para o Brasil Central, principalmente sobre a Região Sudeste.

O ciclone atua até a quarta-feira (18), mas as chuvas sobre o Sudeste continuam ao longo da semana, funcionando como um gatilho para a mudança de padrão e para o retorno das chuvas frequentes e, consequentemente, do maior risco de chuvas intensas e de tempestades.

A seguir, confira a evolução das chuvas nos próximos dias sobre a Região Sudeste.

Previsão e alertas para o Sudeste

Nesta terça-feira (17), o tempo firme e quente predomina pela manhã. As chuvas começam a partir do meio da tarde e se estendem até a noite. No entanto, as chuvas ainda não atingem todo o Sudeste, apresentando um padrão irregular. Assim, há previsão e alerta de pancadas de forte intensidade e de tempestades pontuais no oeste, sul, centro e leste de São Paulo, no centro-sul e noroeste de Minas Gerais, sul e norte do Rio de Janeiro e, muito pontualmente, no Espírito Santo.

Na quarta-feira (18), o ciclone ganha intensidade no oceano e ajuda a potencializar a região de cavado sobre o centro-leste do Brasil, aumentando o potencial de chuvas sobre o Sudeste.

Ciclone no oceano ajuda na organização das instabilidades sobre o Sudeste do Brasil.

As chuvas acontecem a partir da tarde, de forma mais abrangente e intensa. Alerta de chuvas intensas e de tempestades para todo o estado de São Paulo, centro-sul, noroeste e região do Triângulo Mineiro em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. No Espírito Santo, as chuvas ainda acontecem na forma de pancadas isoladas e de curta duração.

Na quinta-feira (19), novamente, as chuvas ocorrem entre o meio da tarde e o fim da noite, com maior intensidade entre o fim da tarde e o início da noite. O canal de umidade em formação se desloca mais para o norte, o que diminui o potencial de chuvas sobre o estado de São Paulo. Alerta de chuvas intensas e de tempestades para o norte, oeste e litoral norte de São Paulo, todo o estado de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Precipitação acumulada até a sexta-feira, 20 de fevereiro.

Na sexta-feira (20), as instabilidades se deslocam um pouco mais para o norte favorecendo as chuvas entre o Sudeste e o Nordeste, o que resulta na diminuição das regiões sob alerta. Assim, as chuvas acontecem de forma irregular sem potencial para transtornos no norte de São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul e na região do Triângulo Mineiro em Minas Gerais. Nas demais regiões mineiras e no Espírito Santo há alertas de chuvas intensas e de tempestades.