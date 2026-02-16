Chuvas intensas e tempestades deixam em alerta 14 estados nesta terça-feira, 17, de Carnaval; confira a previsão

Calor e umidade mantêm o potencial de chuvas intensas e de tempestades para a terça-feira, 17, de Carnaval. Metade do Brasil está sob alerta. Confira a previsão do tempo.

O padrão para esta terça-feira (17) de Carnaval é bastante semelhante ao dos dias anteriores do feriadão, com chuvas mais intensas e volumosas ocorrendo na porção norte e sul do Brasil. A diferença fica para o aumento do potencial de chuvas intensas e de tempestades sobre o Sudeste e faixa norte do país, com 14 estados sob alerta.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu avisos de chuvas intensas e de tempestades para 15 estados, com aviso de grau amarelo e laranja para esta terça-feira (17). No entanto, os riscos para o Centro-Oeste, Roraima e Amapá são baixos, com maior potencial na madrugada.

Alertas do INMET para a terça-feira, 17 de fevereiro.

Assim, a Meteored Brasil considera os alertas a partir da tarde, seguindo pela noite, o que retira alguns estados e acrescenta outros, seguindo a previsão do modelo de confiança o ECMWF. Assim, fica a lista dos estados sob alerta de chuvas intensas e de tempestades:

Rio Grande do Sul: praticamente todo o estado, com exceção do sul

praticamente todo o estado, com exceção do sul Santa Catarina: todo estado

todo estado Paraná: norte, centro e leste

norte, centro e leste São Paulo: sul, extremo oeste e leste

sul, extremo oeste e leste Rio de Janeiro: sul e norte, capital está fora do risco

sul e norte, capital está fora do risco Minas Gerais: centro e sul

centro e sul Acre: todo o estado

todo o estado Rondônia: todo o estado

todo o estado Amazonas: todo o estado

todo o estado Pará: todo o estado

todo o estado Tocantins: centro e norte

centro e norte Maranhão: centro e norte

centro e norte Piauí: centro e norte

centro e norte Ceará: norte

A seguir trazemos os mapas de chuva, densidade de raios de acumulado de precipitação até a terça-feira, 17.

Previsão e risco de chuva para a terça-feira

Pela manhã, na primeira parte do período, há previsão de chuvas localmente intensas no Amazonas, no Pará e entre o Tocantins e o Maranhão. Na porção litorânea do Pará até o Ceará, as chuvas ocorrem de forma contínua de fraca a moderada intensidade. No extremo oeste do Rio Grande do Sul, instabilidades podem provocar tempestades.

Previsão de chuva para a tarde da terça-feira, 17 de fevereiro.

No decorrer da manhã, as chuvas continuam no litoral norte do Brasil e diminuem no interior da Região Norte. Já no Sul, as instabilidades começam a se espalhar e, mais para o fim do período, pancadas isoladas atingem o Oeste e a região das Missões no Rio Grande do Sul, no extremo oeste de Santa Catarina e, formam-se, no litoral do Paraná.

Seja o primeiro a receber nossas previsões graças ao novo canal do WhatsApp . Siga-nos e ative as notificações.

É no período da tarde que as chuvas mais intensas e o risco de tempestade aumenta. No Sul, há previsão de pancadas isoladas de até forte intensidade, com potencial de tempestades no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no centro, norte e leste do Paraná. No Sudeste, riscos para o oeste, sul e leste de São Paulo, o sul e norte do Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais. No Norte, as instabilidades ganham força e se espalham, levando risco para boa parte da região.

Mapa de densidade de raios ilustra as regiões com maior potencial de tempestades a partir da tarde da terça-feira, 17 de fevereiro.

Atenção para o norte do Nordeste, no centro-norte dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, onde há potencial de chuvas intensas e de tempestades, principalmente no interior.

Acumulado de chuva até a terça-feira, 17 de fevereiro.

No Centro-Oeste, há previsão de chuva, mas acontecem de forma muito isolada e com baixo potencial de transtornos entre o fim da tarde e o início da noite.