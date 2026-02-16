O santuário vivo das oliveiras milenares do planeta. Sabe onde é?
Das raízes de Ulldecona aos gigantes de Portugal, viaje pela história viva destas oliveiras milenares que alimentam a nossa alma. Saiba mais aqui!
Localizada na região de Montsià, no sul da província de Tarragona, a localidade de Ulldecona ostenta o prestigiado título que a coloca no mapa mundial da botânica e da história: é o lugar com a maior concentração de oliveiras milenares de todo o planeta.
Este recorde mundial surge no contexto do "Território Sénia", uma zona geográfica que abrange várias localidades de Tarragona, Castellón e Aragão. No entanto, é em Ulldecona que a densidade destes "gigantes" atinge o seu auge, com um registo oficial de 1.379 árvores catalogadas.
Esta concentração não é fruto do acaso, mas sim de séculos de uma cultura agrícola respeitosa que, ao contrário de outras regiões, optou por priorizar a longevidade destas sentinelas em vez de as substituir por variedades mais produtivas.
Dentro deste vasto exército de árvores monumentais, destaca-se a "Farga de l’Arion". Investigações científicas confirmaram que esta oliveira foi plantada por volta do ano 314 d.C., durante o mandato do imperador romano Constantino. Com mais de 1.700 anos, esta árvore é considerada a mais antiga de Espanha e uma das mais longevas da bacia mediterrânea. O seu tronco retorcido, que parece uma escultura esculpida pelo tempo, é o símbolo máximo da resistência e da continuidade histórica da região.
Património, turismo e reconhecimento global
O município transformou este legado no "Museu Natural das Oliveiras Milenares de l’Arion". Através de rotas guiadas, os visitantes podem caminhar entre exemplares cujos troncos superam os 3,5 metros de perímetro.
A importância desta paisagem é tamanha que a FAO reconheceu o Sistema Agrícola das Oliveiras Milenares do Território Sénia como um SIPAM (Sistemas Importantes do Património Agrícola Mundial).
Além disso, a riqueza cultural de Ulldecona é complementada pelas pinturas rupestres dos abrigos da Ermita de la Pietat, declaradas Património Mundial pela UNESCO. Esta combinação de arte pré-histórica e agricultura milenar permite ao visitante recuar milhares de anos num único passeio.
O legado das oliveiras milenares em Portugal
Portugal acompanha este legado com igual distinção. Embora não apresente uma concentração tão massiva num único ponto como Ulldecona, o país possui algumas das oliveiras mais antigas do mundo ainda em produção. Graças ao trabalho de datação da UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), podemos hoje traçar um roteiro deste "museu vivo":
- Mouriscas (Abrantes): Aqui encontra-se a famosa Oliveira do Mouchão. Com cerca de 3.350 anos, esta árvore é um monumento vivo que já florescia muito antes de os romanos invadirem a Península Ibérica.
- Santa Iria de Azóia (Loures): A poucos minutos de Lisboa, existe uma oliveira com 2.850 anos. É fascinante pensar que, enquanto a Grécia Clássica dava os seus primeiros passos, esta árvore já estava plantada em território português.
- Tavira (Algarve): No sul, em Pedras d’El Rei, a Oliveira de Caselas, com mais de 2.000 anos, apresenta um tronco que é uma verdadeira escultura natural. É paragem obrigatória para os amantes do turismo de natureza.
- Região do Alqueva e Monsaraz: O Alentejo é, por excelência, a terra do olival. Com a criação da albufeira do Alqueva, centenas de oliveiras milenares foram salvas e replantadas. Monsaraz integra várias destas árvores na sua paisagem, criando um cenário cinematográfico.
- Oliveira do Hospital: A ligação histórica desta zona ao olival é profunda, com exemplares classificados em Lagares e Bobadela que acompanham a história da região desde a época romana.
Em suma, a Península Ibérica é o grande guardião desta cultura ancestral. Visitar estas árvores é uma oportunidade única de degustar o "ouro líquido" na sua forma mais pura, seja acompanhando o pão artesanal, realçando um fiel amigo bacalhau ou temperando as verduras mais frescas.
