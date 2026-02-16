Este é o robô agrícola em forma de cachorro que percorre plantações e analisa as plantas com IA

Uma nova geração de robôs está começando a circular entre as plantações e a pavimentar o caminho para a automação de tarefas essenciais no campo, com a inteligência artificial como aliada.

"O futuro da agronomia parece diferente com cães robôs ágeis na equipe", explica a empresa Frutas AI.

Sua silhueta lembra a de um cachorro, mas ele não late, não se distrai e não se cansa. Ele se move pelos campos para medir, contar e analisar cada planta com a ajuda de inteligência artificial (IA).

A empresa de tecnologia Frutas AI desenvolveu esse "cão agrônomo", um robô que percorre plantações rasteiras e coleta informações que até então dependiam da observação humana.

O dispositivo possui quatro pernas e uma estrutura compacta que lhe permite mover-se de forma estável em terrenos irregulares. Ele carrega câmeras e sensores que capturam imagens e informações em três dimensões. À medida que se move, registra dados andar por andar.

A empresa Frutas AI explica que o robô já está operando em pomares reais, ajudando os produtores a colher mais frutas de alta qualidade com menos desperdício.

O sistema aprende os padrões de cultivo ao longo da temporada e ajusta seus parâmetros com base em suas observações. Essas informações alimentam modelos computacionais capazes de estimar as características gerais da safra e quaisquer irregularidades nas plantas. Se detectar áreas que necessitam de atenção, ele as marca para intervenção humana.

Em setembro de 2025, os engenheiros da Frutas AI testaram o robô em vinhedos chilenos. O sistema demonstrou altos níveis de precisão na medição do tamanho, uniformidade e cor das frutas, além de uma redução significativa nos erros de ajuste.

“Conheça o robô com a memória de um elefante e os instintos de um agrônomo experiente”, diz o site da empresa. “Este quadrúpede percorre fileiras, observa cada planta, memoriza o que mediu e pensa rapidamente. Ele não apenas segue um caminho. Conta botões, cachos e frutos com uma precisão que nenhuma amostragem manual consegue igualar”, continua.

Tecnologia para um setor cada vez mais automatizado

O objetivo do desenvolvimento é melhorar os custos e os tempos de inspeção das colheitas, bem como o nível de detalhamento da inspeção.

Segundo a empresa, a maior vantagem é a sua ampla cobertura espacial. Enquanto uma inspeção humana normalmente cobre apenas uma fração do campo, o robô pode cobrir 100% da área designada. Isso reduz a margem de erro e melhora a precisão em decisões como fertilização, irrigação e colheita.

Quando precisa de energia, ele retorna automaticamente à sua base para recarregar. Se perder a conectividade — algo comum em áreas rurais — ele continua trabalhando e armazenando as informações. Os dados são enviados para a nuvem quando o sinal é restabelecido ou quando o robô retorna à estação de recarga.

"Este quadrúpede percorre as fileiras, observa cada planta, memoriza o que mediu e pensa enquanto caminha", afirma a empresa.

Para o produtor, isso se traduz em menos desperdício de insumos, maior previsibilidade nas colheitas e dados mais consistentes para o planejamento da safra. Também libera o tempo do agrônomo, permitindo que ele se concentre em análises e estratégias, em vez de passar horas caminhando e contando.

O "cão robô" pode cobrir toda a superfície de um campo. Ele se move de forma autônoma e pode seguir uma rota programada ou ser monitorado por meio de um aplicativo para celular. Ele também possui um modo assistente: acompanha o gerente da fazenda enquanto ele verifica as fileiras.

As limitações

Não se trata de uma máquina todo-terreno. Ela precisa de caminhos relativamente desobstruídos, pois obstáculos podem impedir seu progresso. A conectividade também pode ser um problema, embora o robô possa operar offline e sincronize os dados ao retornar à sua base. Isso significa que as informações nem sempre estão disponíveis em tempo real.

Ela não substitui o agrônomo. O julgamento humano continua sendo crucial para interpretar as informações e tomar decisões complexas. A tecnologia serve como uma ferramenta de apoio, não como um substituto completo.

Contudo, o mercado global de robôs agrícolas está crescendo rapidamente, com diversas empresas desenvolvendo soluções para tarefas que vão desde a colheita até o monitoramento de plantações. Campos totalmente automatizados ainda são mais fruto da imaginação do que da realidade, mas dispositivos como este mostram para onde o setor está caminhando.