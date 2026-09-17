Fumaça de incêndios dispara a poluição do ar na Indonésia a níveis perigosos

Uma densa nuvem de fumaça cobre vastas áreas de Kalimantan Central, onde os incêndios florestais tornaram o ar insalubre e obrigaram milhares de pessoas a enfrentar uma emergência ambiental e sanitária.

O céu desapareceu sob uma espessa camada de fumaça em Kalimantan Central, na ilha indonésia de Bornéu. Os incêndios florestais e em áreas de turfa que afetam diversas regiões da Indonésia estão provocando um grave episódio de poluição atmosférica, com níveis de qualidade do ar considerados perigosos e uma visibilidade drasticamente reduzida.

Em Palangka Raya, capital de Kalimantan Central, a combinação de fumaça, cinzas e partículas provenientes dos incêndios cobriu estradas, edifícios e infraestruturas. As imagens mostram uma paisagem praticamente ocultada pela névoa, na qual mal se conseguem distinguir elementos situados a poucas centenas de metros de distância.

Risco grave para pessoas com doenças respiratórias

A situação não é nova na região, mas a intensidade atingida este ano acendeu todos os alertas e levou as autoridades sanitárias indonésias a insistir nos riscos associados à exposição à fumaça dos incêndios.

Escenas aterradoras de los incendios forestales y de tierras acercándose a las casas de los residentes en el pueblo de Batalas, en la región de Tabín / Kalimatan del Sur , Indonesia pic.twitter.com/WE6rSsuZsc — Alertageo (@alertarojanot) September 12, 2026

O problema afeta especialmente as partículas finas em suspensão no ar, capazes de penetrar profundamente no sistema respiratório. As conhecidas como PM10 têm diâmetro inferior a 10 mícrons, enquanto as PM2,5 não ultrapassam 2,5 mícrons e podem penetrar muito mais profundamente no aparelho respiratório.

A fumaça dos incêndios contém altas concentrações dessas partículas, além de outros poluentes; por isso, respirar esse ar pode provocar irritação nos olhos e na garganta, tosse e dificuldade para respirar, agravar doenças respiratórias e cardiovasculares, além de representar um risco significativo para crianças e idosos.

El Niño, por trás dos incêndios

Por trás dessa situação, há uma temporada de incêndios especialmente intensa. O fenômeno El Niño, que favorece temperaturas elevadas e condições mais secas, contribuiu para tornar a vegetação e as turfeiras mais vulneráveis ao fogo. Além disso, os incêndios podem permanecer ativos abaixo da superfície por longos períodos, dificultando sua extinção.

Se reporta una densa niebla en Kuala Lumpur, Malasia, proveniente de los incendios forestales activos en Indonesia. pic.twitter.com/tGi4bEXHTA — Global News ESP (@GlobalNewsESP) September 15, 2026

Os dados disponíveis refletem a magnitude da emergência. Entre janeiro e julho, os incêndios haviam afetado cerca de 202.000 hectares na Indonésia, enquanto estimativas posteriores indicavam um forte aumento durante o mês de agosto, especialmente em Kalimantan e Sumatra.

As emissões decorrentes dos incêndios chegaram a representar mais de um terço das emissões globais associadas ao fogo durante a primeira semana de setembro.

A fumaça também não permanece dentro das fronteiras da Indonésia. A névoa proveniente de Kalimantan e Sumatra deslocou-se para outros territórios do Sudeste Asiático, afetando a Malásia, Cingapura, Brunei e até mesmo áreas das Filipinas. Em algumas regiões da parte malaia de Bornéu, foram registrados níveis perigosos de poluição e um aumento nos problemas respiratórios.