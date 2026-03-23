Região Central de Minas Gerais sofre com enxurradas e deslizamentos após fortes chuvas na ultima madrugada
A Defesa Civil de Itabira registrou e atendeu múltiplos chamados de socorro e assistência em função do volume extremo de água da chuva que castigou a cidade nesta segunda-feira (23).
A forte tempestade que atingiu a cidade de Itabira, localizada na Região Central de Minas Gerais, trouxe transtornos durante a madrugada desta segunda-feira (23). O volume água provocou enxurradas, alagamentos e diversos deslizamentos de terra pelo município.
Os registros meteorológicos indicam que choveu o equivalente a 42 mm em menos de uma hora. Essa quantidade é considerada bastante elevada para um intervalo tão curto, o que sobrecarregou o sistema de drenagem e gerou problemas nas ruas.
Impacto nas áreas de risco e atuação da Defesa Civil
Segundo o alerta divulgado pela Defesa Civil, o acúmulo de chuvas na região alcançou a marca de 115 mm no período de 72 horas. Esse cenário atual exige atenção constante das autoridades locais de segurança.
Atualmente, os mapeamentos preventivos apontam que cerca de 340 pessoas, distribuídas em 75 moradias, vivem em áreas de risco iminente. A previsão do tempo sugere que a chuva deve continuar ao longo do dia, oscilando entre intensidade fraca a moderada.
Relatos de moradores revelam o susto e a recorrência das inundações
Habitantes das áreas atingidas registraram o avanço das águas pelas vias públicas por meio de vídeos em seus celulares e compartilharam nas redes sociais. Em algumas das imagens, é possível observar veículos quase submersos, com a água atingindo a metade da altura das portas.
Um morador do bairro Fênix, relatou os momentos de tensão que passou com sua família durante o temporal. Ele descreveu o barulho provocado pelo volume expressivo de água caindo no telhado de sua residência: "A minha casa foi atingida. Eu e minha esposa acordamos com um barulho de chuva muito forte, devido ao ter dado ser de zinco. Eu fiquei com muito medo. Quando a chuva amenizou um pouco eu saí pra ver e tava tudo inundado", explicou ele.
A situação também se mostrou complicada em bairros como Major Lage de Baixo, Caminho Novo e Gabiroba. Apesar dos diversos danos materiais causados por enxurradas, desabamentos de muros e quedas de árvores, o balanço atual traz um alívio. O órgão municipal confirmou que não há registros oficiais de famílias desabrigadas, vítimas fatais ou feridos na cidade até o momento.
Referências da notícia
Chuva forte provoca enxurradas, alagamentos e deslizamentos em Itabira. 23 de março, 2026.