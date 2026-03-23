Região Central de Minas Gerais sofre com enxurradas e deslizamentos após fortes chuvas na ultima madrugada

A Defesa Civil de Itabira registrou e atendeu múltiplos chamados de socorro e assistência em função do volume extremo de água da chuva que castigou a cidade nesta segunda-feira (23).

Chuva forte alagou bairros de Itabira nesta segunda-feira (23) — Foto: Redes sociais

A forte tempestade que atingiu a cidade de Itabira, localizada na Região Central de Minas Gerais, trouxe transtornos durante a madrugada desta segunda-feira (23). O volume água provocou enxurradas, alagamentos e diversos deslizamentos de terra pelo município.

Os registros meteorológicos indicam que choveu o equivalente a 42 mm em menos de uma hora. Essa quantidade é considerada bastante elevada para um intervalo tão curto, o que sobrecarregou o sistema de drenagem e gerou problemas nas ruas.

Impacto nas áreas de risco e atuação da Defesa Civil

Segundo o alerta divulgado pela Defesa Civil, o acúmulo de chuvas na região alcançou a marca de 115 mm no período de 72 horas. Esse cenário atual exige atenção constante das autoridades locais de segurança.

O órgão confirmou também que houve uma alta demanda de trabalho das equipes logo nas primeiras horas do dia. O volume de solicitações da população aumentou consideravelmente devido aos estragos causados pelas águas como alagamentos, colapso de talude, de muro e queda de árvores.

Atualmente, os mapeamentos preventivos apontam que cerca de 340 pessoas, distribuídas em 75 moradias, vivem em áreas de risco iminente. A previsão do tempo sugere que a chuva deve continuar ao longo do dia, oscilando entre intensidade fraca a moderada.

Relatos de moradores revelam o susto e a recorrência das inundações

Habitantes das áreas atingidas registraram o avanço das águas pelas vias públicas por meio de vídeos em seus celulares e compartilharam nas redes sociais. Em algumas das imagens, é possível observar veículos quase submersos, com a água atingindo a metade da altura das portas.

Um morador do bairro Fênix, relatou os momentos de tensão que passou com sua família durante o temporal. Ele descreveu o barulho provocado pelo volume expressivo de água caindo no telhado de sua residência: "A minha casa foi atingida. Eu e minha esposa acordamos com um barulho de chuva muito forte, devido ao ter dado ser de zinco. Eu fiquei com muito medo. Quando a chuva amenizou um pouco eu saí pra ver e tava tudo inundado", explicou ele.

A situação também se mostrou complicada em bairros como Major Lage de Baixo, Caminho Novo e Gabiroba. Apesar dos diversos danos materiais causados por enxurradas, desabamentos de muros e quedas de árvores, o balanço atual traz um alívio. O órgão municipal confirmou que não há registros oficiais de famílias desabrigadas, vítimas fatais ou feridos na cidade até o momento.

Referências da notícia

Chuva forte provoca enxurradas, alagamentos e deslizamentos em Itabira. 23 de março, 2026.