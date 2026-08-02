O que aconteceria se enviássemos uma nave até um buraco negro? Ciência responde

Embora ainda pareça ficção científica, um novo trabalho avalia os requisitos para enviar uma nave até um buraco negro próximo.

Assim como em Interestelar, uma missão que se aproximasse de um buraco negro poderia aproveitar o sobrevoo para estudá-lo. Crédito: Interestelar/Christopher Nolan

A ideia de enviar uma sonda até um buraco negro parece saída diretamente do filmes Interestelar, no qual uma nave se aproxima do buraco negro Gargantua. Durante muito tempo, esse tipo de missão foi tratado apenas como ficção científica mas algumas discussões sobre a possibilidade têm sido realizadas.

Os buracos negros costumam ser vistos como regiões das quais nada pode escapar, criando a impressão de que qualquer aproximação seria impossível. Na prática, porém, uma espaçonave pode estudar um buraco negro a uma distância segura, sem cruzar o horizonte de eventos.

Um novo estudo analisa os requisitos para enviar uma sonda de apenas alguns gramas ao buraco negro mais próximo da Terra. A proposta busca avaliar quais tecnologias seriam necessárias para que uma missão desse tipo pudesse existir. Se tornar viável, uma missão assim permitiria estudar esses objetos de perto.

Interestelar

No filme Interestelar, a aproximação do buraco negro Gargantua oferece uma oportunidade de observá-lo de perto. Durante a missão, a nave atravessa regiões onde os efeitos da relatividade geral se tornam dominantes, incluindo dilatação temporal, forte curvatura da luz e a influência gravitacional sobre a matéria ao redor.

Essas representações foram baseadas em modelos físicos desenvolvidos com a colaboração do físico Kip Thorne.

Uma missão científica poderia usar uma aproximação semelhante para investigar fenômenos como a dinâmica do disco de acreção, a emissão de radiação e perturbações do espaço-tempo. Observações desse tipo permitiriam testar previsões da relatividade geral com uma precisão alta.

Aprender sobre buracos negros de perto

Observar um buraco negro de perto permitiria testar a teoria da relatividade geral de Einstein em um regime gravitacional extremo. Medições da trajetória da luz, do movimento da matéria e dos efeitos gravitacionais nas proximidades do horizonte de eventos poderiam revelar possíveis desvios das previsões teóricas.

Mesmo que exista um buraco negro a cerca de 20 anos-luz da Terra, uma missão levaria décadas para chegar ao destino e enviar os dados de volta. Crédito: Bambi 2026

Uma missão próxima a um buraco negro também possibilitaria estudar com detalhes a física dos discos de acreção, dos jatos relativísticos e dos campos magnéticos. Além disso, seria possível investigar como a matéria se comporta antes de cruzar o horizonte de eventos e medir propriedades do buraco negro.

Enviar uma sonda até um buraco negro

Estima-se que a Via Láctea contenha cerca de 100 milhões de buracos negros de massa estelar, dos quais aproximadamente 92% sejam isolados. Como esses objetos não possuem uma estrela companheira fornecendo matéria para acreção, eles emitem pouca ou nenhuma radiação e permanecem invisíveis.

Modelos estatísticos indicam que pode existir um buraco negro isolado a apenas 20 a 25 anos-luz da Terra. O desafio seria a tecnologia necessária. Mesmo acelerando uma sonda de apenas alguns gramas a uma fração da velocidade da luz, a viagem levaria cerca de 60 a 70 anos.

Por que isso é possível?

Ao contrário da imagem popular, os buracos negros não funcionam como "ralos cósmicos" que sugam tudo ao seu redor. Assim, uma sonda pode permanecer em órbitas estáveis ou realizar um sobrevoo a uma distância segura, desde que sua trajetória permaneça fora de um raio crítico.

Por enquanto, essa ideia continua no campo dos estudos teóricos: ainda não temos a tecnologia necessária nem identificamos um buraco negro isolado tão próximo da Terra.

Por esse motivo, é possível obter informações sem que a sonda seja engolida pelo buraco negro. Durante a aproximação, instrumentos científicos poderiam medir a curvatura do espaço-tempo, o comportamento da matéria no disco de acreção, os campos magnéticos e outros efeitos relativísticos extremos.