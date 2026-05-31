Cientistas resolvem um enigma quântico com 25 anos que pode mudar a forma como enviamos informação

Uma equipa do Japão descobriu como medir um tipo de emaranhamento quântico que ninguém tinha conseguido detetar até agora, e isso pode ser importante para o futuro das comunicações.

Um grupo de pesquisadores japoneses desenvolveu um método de medição quântica capaz de identificar o emaranhamento elusivo no estado W, resolvendo assim um problema que permanecia por resolver há mais de 25 anos.

Lee Bell Meteored Reino Unido 31/05/2026 09:13 4 min

O emaranhamento quântico é a base da maior parte do que os investigadores estão atualmente a tentar construir em tecnologia quântica. Quando partículas como os fótons se emaranham, as suas propriedades ficam interligadas de tal forma que uma não pode ser completamente descrita sem a outra; o sistema só faz sentido no seu todo.

É um tema que preocupava Einstein, mas também constitui a base da computação quântica, da comunicação e do teletransporte.

Um problema que se tem agravado há 25 anos

O problema é que a criação de estados emaranhados é apenas metade do trabalho. É também necessário ser capaz de determinar exatamente que tipo de emaranhamento ocorreu. Para um tipo principal, conhecido como estado W, ninguém o tinha conseguido fazer. Na verdade, este é um problema em aberto há mais de 25 anos.

No entanto, pesquisadores da Universidade de Quioto e da Universidade de Hiroshima afirmam ter encontrado uma solução. Concentrando-se numa propriedade matemática específica dos estados W, denominada simetria de deslocamento cíclico, e utilizando-a para conceber um circuito quântico fotônico capaz de tornar mensurável a estrutura oculta do emaranhamento, conseguiram construir um dispositivo físico e testá-lo com três fótons. E, de acordo com o estudo, resultou.

Os cientistas demonstraram a viabilidade de um circuito quântico fotônico estável que poderá contribuir para o avanço do teletransporte quântica, a segurança das redes de comunicação e os futuros sistemas de computação quântica.

"Mais de 25 anos após a proposta inicial de medir o emaranhamento para os estados GHZ, obtivemos finalmente a medição do emaranhamento também para o estado W", disse Shigeki Takeuchi, autor principal do estudo.

Takeuchi acrescentou que o próprio dispositivo é notável porque funcionou durante um longo período sem exigir ajustes manuais constantes, o que é um grande problema em muitas configurações de laboratório quântico.

Para que este tipo de tecnologia possa ir além do âmbito da investigação, é necessário que seja suficientemente estável para operar sem supervisão e, felizmente, a equipa afirma que os seus circuitos óticos conseguiram isso.

O que se segue: sistemas multifotônicos maiores

Os estados W são de importância primordial para a teletransporte quântico, que envolve a transferência de informação quântica em vez do movimento físico dos objetos. Segundo os investigadores, a capacidade de os identificar de forma fiável com uma única medição, em vez de realizar uma vasta quantidade de cálculos, remove um grande obstáculo nesta área.

No entanto, os investigadores japoneses são os primeiros a conseguir algo semelhante. Outras equipas também demonstraram recentemente ao teletransporte quântico totalmente fotônica em redes de fibra ótica urbanas e, em 2026, um grupo testou uma rede quântica de três nós em cabos existentes em Nova Iorque.

Embora nada disto esteja diretamente relacionado com o trabalho sobre o estado W, tudo aponta no mesmo sentido: ter melhores ferramentas para lidar com estados quânticos frágeis será essencial à medida que estes sistemas saem do laboratório e entram na infraestrutura do mundo real.

E agora? As equipes de Quioto e Hiroshima afirmam que planeiam estender o método a sistemas multifotônicos maiores e, eventualmente, desenvolver versões integradas dos circuitos num chip, o que tornaria todo o processo mais pequeno, mais rápido e mais prático.

Referência da notícia

Quantum breakthrough could revolutionize teleportation and computing, published by Kyoto University, published in ScienceDaily, May 2026.