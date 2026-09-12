Por que Navier-Stokes é tão difícil? Entenda a matemática por trás delas em detalhes

As equações de Navier-Stokes estão entre os assuntos do momento após a OpenAI anunciar um resultado para um dos maiores problemas associados a elas. Mas por que essas equações são tão importantes e difíceis de resolver? Entenda como elas descrevem o movimento dos fluidos.

As equações de Navier-Stokes descrevem fenômenos em fluidos na Terra e também em sistemas astronômicos, como estrelas, plasmas e discos de acreção. Crédito: Princeton University

As equações de Navier-Stokes são equações que descrevem o movimento de fluidos, como líquidos e gases. Elas relacionam grandezas como velocidade, pressão, densidade e viscosidade com o momento. Elas permitem modelar desde escoamentos simples até sistemas altamente complexos.

A dificuldade matemática está em um termo chamado não linear que faz a velocidade do próprio fluido modificar sua evolução. Essa não linearidade permite a transferência de energia entre diferentes escalas e está diretamente relacionada à formação da turbulência, que é descrita por formação de vórtices.

Essa questão deu origem ao problema de existência e suavidade de Navier-Stokes, incluído entre os sete Millennium Prize Problems. O desafio que a OpenAI resolveu foi determinar se soluções suaves das equações tridimensionais desenvolvem velocidades ou outras grandezas que divergem em tempo finito.

De onde vem as equações de Navier-Stokes?

As equações de Navier-Stokes vêm diretamente da segunda lei de Newton, aplicada a uma partícula de um fluido. A ideia é simples: a aceleração dessa partícula deve ser determinada pela soma das forças que atuam sobre ela, como pressão, viscosidade e forças externas.

Porém, em vez de acompanhar uma partícula, as equações descrevem o campo de velocidade em todo o fluido.

A aceleração possui duas componentes principais: a aceleração local e a aceleração convectiva, causada pelo movimento da partícula para uma região onde a velocidade é diferente. É essa segunda componente que introduz a não linearidade das equações, fazendo com que o próprio escoamento altere sua evolução.

Termo não-linear

Com isso, essa não linearidade cria uma realimentação: regiões mais rápidas podem modificar o campo de velocidades e que por sua vez altera o transporte subsequente. Pequenas diferenças no campo de velocidade podem ser amplificadas pela dinâmica, tornando a evolução do sistema muito mais difícil de analisar.

Esta é uma das formas das equações de Navier-Stokes, usada para descrever o movimento de um fluido incompressível e newtoniano.

Esse comportamento é importante em três dimensões, onde o escoamento pode desenvolver vórtices, alongá-los e transferir energia entre diferentes escalas. A energia introduzida em grandes estruturas pode ser redistribuída para escalas progressivamente menores.

Difusão

Outro termo importante e que atua de forma quase oposta é o termo de difusão que representa o efeito da viscosidade. Em um escoamento, a viscosidade atua reduzindo gradientes de velocidade e tende a suavizar variações espaciais, dissipando energia cinética em escalas menores.

Esse termo compete diretamente com a não linearidade convectiva. Enquanto o termo de advecção acaba concentrando estruturas, gerando gradientes mais intensos e transferindo energia entre escalas, a viscosidade tem a tendência de espalhar essas variações e dissipar energia.

O papel da pressão

Já o termo de gradiente de pressão representa a força por unidade de volume associada às diferenças de pressão dentro do fluido. Uma partícula de fluido tende a ser acelerada de regiões de maior pressão para regiões de menor pressão, fazendo com que esse termo determine parte da evolução do campo de velocidades.

Vórtices são estruturas fundamentais que surgem nos escoamentos e desempenham um papel importante na formação e evolução da turbulência. Crédito: NSF / NSO

A pressão não é simplesmente uma variável independente que evolui como a velocidade, mas funciona como uma espécie de campo de restrição. Em escoamentos turbulentos, pequenas variações de pressão podem ainda interagir com o campo de velocidade e influenciar a formação e a evolução de vórtices.