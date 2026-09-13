Pesquisadores espanhóis descobrem uma ligação crucial no Atlântico para a previsão do El Niño

Cientistas da Universidade Complutense de Madrid descobrem que o oceano Atlântico pode desempenhar um papel decisivo na previsão do El Niño. Saiba as implicações desta descoberta para os diferentes setores da sociedade à escala global.

O El Niño é um dos principais motores da variabilidade climática global. O aquecimento anômalo das águas do Pacífico tropical desencadeia alterações atmosféricas que se propagam muito além da região, influenciando o clima em diversas partes do mundo, incluindo a Península Ibérica, embora nos países ibéricos o efeito de correlação seja bastante reduzido e mais ligado normalmente à subida das temperaturas à escala global.

E se para antecipar um dos maiores fenômenos climáticos do planeta fosse preciso deitar um olhar por outro oceano? Uma equipa do grupo de pesquisa TROPA (Universidad Complutense de Madrid e Instituto de Geociencias - IGEO-CSIC) descobriu que o oceano Atlântico pode desempenhar um papel decisivo na previsão do El Niño.

Na contemporaneidade os sistemas de previsão são capazes de antecipar o fenômeno do El Niño com cerca de um ano de antecedência. O novo estudo, publicado na prestigiante Scientific Reports e baseado no modelo ECMWF, mostra que essa janela temporal poderá ser ampliada graças ao Atlântico.

O “irmão mais novo” do El Niño

A peça-chave do estudo é aquilo a que os pesquisadores designam de “El Niño do Atlântico”, um fenômeno semelhante ao do Pacífico, embora mais modesto, que ocorre no Atlântico equatorial durante o verão do hemisfério norte, cerca de seis meses antes do El Niño do Pacífico. As alterações nos ventos associadas a este fenômeno podem modificar as condições atmosféricas que mais tarde influenciam o Pacífico.

Do Atlântico ao Pacífico “nasce” uma nova janela de previsão, com olhos postos no futuro

Para chegar a esta conclusão, a equipa procedeu à análise de dados de todo o século XX e demonstrou que o acoplamento entre os dois oceanos varia ao longo do tempo, alternando períodos de maior e menor interação. Essa interação foi particularmente mais coesa no início e no final do século passado e os pesquisadores estimam que poderá voltar a intensificar-se num futuro próximo.

Quando a interação que conecta os dois oceanos está ativa, incorporar informação sobre o Atlântico nos modelos de previsão melhora significativamente a capacidade de antecipar o El Niño do Pacífico. Se os modelos para o Atlântico se tornarem suficientemente precisos, poderá ser possível ultrapassar a atual barreira de previsão de cerca de um ano e meio.

De acordo com os pesquisadores do grupo TROPA, esta descoberta abre uma margem mais ampla para a previsão climática, trazendo potenciais benefícios para o planeamento agrícola, económico e energético à escala global.

“Para melhorar a previsão global, não basta olhar para o Pacífico; temos de avançar de forma homogénea no acompanhamento e na pesquisa do Atlântico tropical”, salientam os membros do grupo TROPA, cujo objetivo futuro é continuar a aprofundar estas dinâmicas para aperfeiçoar a previsão sazonal à escala planetária.

O estudo integra a tese de doutoramento de Antonio Robles, orientada por Belén Rodríguez-Fonseca e Teresa Losada, contando ainda com a participação de Magdalena Balmaseda do Centro de Previsão Europeu (ECMWF).