Chuvas extremas ainda são previstas para MG e alertas se estendem para o Norte o Nordeste

O início de março será de chuvas extremas e elevado acumulado ainda para parte de Minas Gerais e para boa parte das regiões Norte e Nordeste, com acumulados que podem superar os 200 mm. Mais informações: Norte e Nordeste serão atingidos por chuvas extremas até o início de março; veja as áreas em risco

Nos próximos dias, as chuvas intensas e volumosas não dão trégua ao Brasil, apenas deslocam a sua áreas de atuação e podem provocar acumulados de mais de 200 mm até o fim da próxima semana.

Em Minas Gerais, os riscos de transtornos se mantêm, mas para áreas diferentes, mais no extremo norte do estado, divisa com o estado da Bahia. A região de Ubá e de Juiz de Fora, felizmente não recebem mais chuva e não há risco de precipitação extrema durante a primeira quinzena de março.

Praticamente todo o Nordeste, Região Norte e norte dos estados de Goiás e do Mato Grosso, as chuvas serão frequentes até pelo menos a quinta-feira (5), com acumulado total que pode superar os 200 mm.

7 estados do Nordeste sob risco extremo

As chuvas intensas e volumosas já deixam alertas neste sábado (28) e podem provocar muitos transtornos até o fim do dia nos estados da Bahia, do Maranhão, Piauí, Ceará, do Sergipe e interior de Pernambuco e da Paraíba.

Esses mesmos estados se mantêm sob risco até a próxima terça-feira (3). Entre quarta (4) e a quinta-feira (5), a porção leste do Nordeste apresenta redução, mas a faixa norte continua sob o risco de chuva forte.

Acumulado de chuva podem superar os 200 mm no Nordeste até a quinta-feira, 5 de março.

Em boa parte da Bahia, os acumulados máximos variam de 100 a 170 mm até a quinta-feira (5), de 120 a 170 mm podem atingir a capital Salvador. Em Aracaju, Sergipe, os acumulados podem atingir os 85 mm. Em Fortaleza, no Ceará, as chuvas previstas podem acumular 65 mm, com maior potencial até terça-feira (3). Já em São Luís e Teresina, os acumulados podem chegar aos 140 e 200 mm até a quinta-feira (5).

Todo o estado do Piauí, norte e centro-sul do Maranhão, norte da Bahia, interior do Ceará e oeste do estados de Pernambuco e da Paraíba, estão sob alertas de chuvas que podem superar os 200 mm.

Norte e Centro-Oeste somam 7 estados sob risco de chuvas intensas

Para o Norte, as chuvas vão ganhando intensidade e abrangência no decorrer dos próximos dias, com maior taxa de precipitação e risco de chuvas intensas e transtornos entre quarta (4) e quinta-feira (5). Alerta para Rondônia, sul e leste do Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins. Os maiores acumulados se concentram no estado do Pará, do Tocantins e de Rondônia, com volumes de 100 a 170 mm.

Acumulado de chuva podem superar os 170 mm no Norte até a quinta-feira, 5 de março.

No Centro-Oeste, o norte do Mato Grosso do Sul e de Goiás, ficam sob alertas de chuvas extremas, mas com risco mais pontual. De qualquer forma, os acumulados máximos variam de 80 a 150 mm. Não há risco extremo para a região de Brasília.