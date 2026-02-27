Socotra: a ilha do Iêmen com árvores que sangram e paisagens de outro mundo

Sítio relevante de grande importância universal pela sua biodiversidade: rico em fauna e flora. Um grande número das suas espécies só habita este arquipélago emblemático.

É um território muito importante pela sua rica biodiversidade.

Este arquipélago particular é único e de grande importância ambiental. Trinta e sete por cento das espécies de plantas, bem como 90 por cento dos répteis e 95 por cento das espécies de caracóis terrestres que aí vivem não se encontram em mais nenhum lugar do mundo.

Está classificada como uma das ilhas com maior biodiversidade; é considerada a “Galápagos do Oceano Índico”. É globalmente importante para a conservação das espécies; tem um elevado grau de endemismo em muitos dos organismos terrestres e marinhos que aí se encontram.

Isto é Socotra. Das 34 espécies de répteis que aí se encontram, 90% são endémicas. Das 96 espécies de caracóis, 95 por cento estão também na mesma categoria. Socotra tem uma vida marinha muito diversificada.

Uma ilha situada perto do famoso “corno” de África. Imagem retirada da UNESCO.

Foram identificadas: 253 espécies de caracóis construtores de recifes, 730 de peixes costeiros, bem como 300 de caranguejos, camarões e lagostas. Este impressionante santuário natural inclui ainda: zonas de especial interesse botânico, parques nacionais e territórios que cobrem cerca de 75 por cento da área total.

É uma formação terrestre isolada

A origem deste arquipélago não é vulcânica, mas corresponde a um fragmento do antigo e chamado supercontinente meridional de Gondwana. Situa-se no Oceano Índico, entre a Península Arábica e o “corno” de África, a cerca de 240 quilómetros a leste do Cabo Guardafui, na Somália.

Tem cerca de 132 quilômetros de comprimento e 49 quilómetros de largura; uma superfície total de 3.796 quilómetros quadrados; divide-se em três zonas principais: um planalto calcário, as montanhas Hagghier e a zona das planícies costeiras. A sua temperatura média é superior a 25°C, com um clima semidesértico.

Juntamente com as ilhas vizinhas de Abd Al-kuri, Darsa e Samha, formam este arquipélago que é um dos grupos de ilhas com maior diversidade botânica do mundo. Foi declarado Património Mundial pelas Nações Unidas através da UNESCO em 2008.

3.796 quilômetros quadrados de superfície terrestre

Oito das 24 espécies de incenso encontram-se nesta região do mundo.

A precipitação anual é baixa. As terras altas do interior recebem geralmente mais precipitação do que as terras baixas costeiras. A estação das monções ocorre entre junho e setembro e caracteriza-se por ventos extremamente fortes e ondas altas.

Área de reserva do homem e da biosfera

Os cientistas chegaram a este território pela primeira vez por volta de 1880. Nessa altura, das 500 espécies de plantas recolhidas, conseguiram localizar cerca de 200 que eram consideradas novas para a ciência. Atualmente, foram registadas mais de 835 espécies vasculares; destas, 308 não se encontram em nenhum outro lugar da Terra.

O afastamento do continente e as suas condições climáticas extremas mantiveram este território intocado durante muitos anos.

37% das espécies vegetais são endémicas. Só a Nova Caledónia, o Havaí e as Galápagos têm números mais elevados. Devido ao seu elevado nível de endemismo, a UNESCO também o designou como Reserva do Homem e da Biosfera. Algumas espécies são de especial interesse científico.

Interesse especial de algumas espécies da flora

O longo período de isolamento e as suas condições climáticas extremas tornam a flora da zona rica em espécies. Muitas espécies são de grande interesse científico: a mais famosa é a árvore “de sangue - dragoeiro”, cujo nome científico é Dracaena cinnabari.

Recebeu este nome porque qualquer dano à sua casca gera um líquido de cor vermelha intensa, que é gerado a partir da cicatriz. A seiva desta espécie é utilizada para fins cosméticos e medicinais desde a antiguidade. Outra árvore importante é o incenso: oito das 24 espécies que o produzem são endémicas deste arquipélago.

Resinas curativas e aromáticas

Socotra é um local conhecido pela produção de resinas aromáticas e curativas, o melhor aloé, gomas de plantas endémicas. O território desempenha um papel fundamental na indústria naval do Mar Arábico. A origem da palavra é um mistério, com muitas histórias.

É a terra da mirra e do incenso. Em tempos de guerra, diz-se que produzia aloés milagrosos que curavam os romanos e os gregos. Da região provém um grande número de mitos e lendas: há quem diga que os feiticeiros mais poderosos vieram desta parte do mundo.

