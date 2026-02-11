Chuvas intensas em Natal deixam 160 famílias desalojadas e trânsito em colapso total; veja imagens
Com a Ponte Newton Navarro lenta e a linha férrea interditada por erosão, Natal enfrentou um dia de caos na mobilidade urbana causado por 87 mm de chuva que expuseram a fragilidade do sistema de drenagem em diversos bairros.
A madrugada desta quarta-feira (11) transformou a rotina dos moradores de Natal, que despertaram com ruas convertidas em rios e o trânsito colapsado. O volume de água que desabou sobre a capital potiguar foi surpreendente, acumulando 87,6 mm em poucas horas, segundo dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn).
O fenômeno meteorológico não apenas alterou a paisagem urbana, mas trouxe consequências severas para a mobilidade e habitação em diversos bairros. Diante desse cenário, a cidade amanheceu com diversos pontos de bloqueio. A Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU) identificou rapidamente ao menos 15 locais de alagamento, sendo que cinco deles se tornaram totalmente intransitáveis logo nas primeiras horas da manhã.
Vias importantes para o fluxo de veículos, como a Avenida Senador Salgado Filho e a Ponte Newton Navarro, registraram lentidão extrema, testando a paciência dos motoristas e atrasando a vida de milhares de trabalhadores. Além disso, o sistema ferroviário sofreu interrupções; a linha de trem que conecta o Alecrim à Zona Norte teve suas operações suspensas após a água carregar areia e entulhos para os trilhos, suspendendo o serviço em alguns trechos.
O drama recorrente no Jardim Primavera e a resposta oficial
Enquanto o trânsito parava, uma crise humanitária se desenrolava na Zona Norte. O transbordamento da lagoa de captação no conjunto Jardim Primavera forçou a saída de aproximadamente 160 famílias de suas residências. A água invadiu casas, destruiu móveis e reacendeu o alerta sobre o planejamento urbano em áreas de risco.
Embora a prefeitura tenha preparado um abrigo emergencial, a solidariedade falou mais alto: todos os desalojados foram acolhidos por parentes, evitando o auxílio público num primeiro momento. Para tentar diminuir os prejuízos financeiros desses cidadãos, o governo municipal sinalizou a intenção de enviar à Câmara um projeto para isentar as vítimas do IPTU.
Essa medida busca aliviar o fardo de quem perdeu bens materiais, embora não resolva o problema estrutural de drenagem que assola a região. A situação exige atenção contínua, pois a previsão indica que a instabilidade climática deve persistir, ainda que com menor intensidade na capital, deslocando-se para o interior do estado.
Dinâmica atmosférica: oceanos aquecidos impulsionam tempestades
Entender o que causou essa precipitação volumosa é fundamental para a prevenção. O evento não foi isolado, mas sim resultado da atuação de um Vórtice Ciclônico de Ar Superior (VCAS). Esse sistema, que em dias anteriores dificultava a formação de nuvens, mudou de comportamento ao interagir com as condições oceânicas locais.
A temperatura da superfície do mar, que está acima da média, funcionou como combustível para o temporal. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantém o estado sob alerta, prevendo ventos de até 60 km/h e acumulados que podem chegar a 50 mm por dia até a próxima sexta-feira, exigindo vigilância constante da Defesa Civil e da população.
