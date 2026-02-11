Chuvas intensas em Natal deixam 160 famílias desalojadas e trânsito em colapso total; veja imagens

Com a Ponte Newton Navarro lenta e a linha férrea interditada por erosão, Natal enfrentou um dia de caos na mobilidade urbana causado por 87 mm de chuva que expuseram a fragilidade do sistema de drenagem em diversos bairros.

Rua Solange Nunes alagada em Natal — Foto: Philipe Salvador/Inter TV Cabugi

A madrugada desta quarta-feira (11) transformou a rotina dos moradores de Natal, que despertaram com ruas convertidas em rios e o trânsito colapsado. O volume de água que desabou sobre a capital potiguar foi surpreendente, acumulando 87,6 mm em poucas horas, segundo dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn).

Natal enfrentou caos no trânsito com avenidas bloqueadas nesta quarta. Foto: Reprodução/ Adriano Abreu

O fenômeno meteorológico não apenas alterou a paisagem urbana, mas trouxe consequências severas para a mobilidade e habitação em diversos bairros. Diante desse cenário, a cidade amanheceu com diversos pontos de bloqueio. A Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU) identificou rapidamente ao menos 15 locais de alagamento, sendo que cinco deles se tornaram totalmente intransitáveis logo nas primeiras horas da manhã.

Mais de 100 milhões em gastos nessa obra de engorda da praia de Ponta Negra em Natal RN, cartão postal da cidade..



Não aguenta uma chuva..



Vira o piscinão de Ramos pic.twitter.com/NZp9pySxM7 — Blackbit1M (@blackpill46) February 11, 2026

Vias importantes para o fluxo de veículos, como a Avenida Senador Salgado Filho e a Ponte Newton Navarro, registraram lentidão extrema, testando a paciência dos motoristas e atrasando a vida de milhares de trabalhadores. Além disso, o sistema ferroviário sofreu interrupções; a linha de trem que conecta o Alecrim à Zona Norte teve suas operações suspensas após a água carregar areia e entulhos para os trilhos, suspendendo o serviço em alguns trechos.

O drama recorrente no Jardim Primavera e a resposta oficial

Enquanto o trânsito parava, uma crise humanitária se desenrolava na Zona Norte. O transbordamento da lagoa de captação no conjunto Jardim Primavera forçou a saída de aproximadamente 160 famílias de suas residências. A água invadiu casas, destruiu móveis e reacendeu o alerta sobre o planejamento urbano em áreas de risco.

Embora a prefeitura tenha preparado um abrigo emergencial, a solidariedade falou mais alto: todos os desalojados foram acolhidos por parentes, evitando o auxílio público num primeiro momento. Para tentar diminuir os prejuízos financeiros desses cidadãos, o governo municipal sinalizou a intenção de enviar à Câmara um projeto para isentar as vítimas do IPTU.

Natal acordou debaixo de chuva hoje. Entra e sai gestão, mas o problema de alagamento persiste, principalmente nas áreas mais periféricas. A lagoa do Jardim Primavera, na ZN, é um exemplo desse descaso. Minha solidariedade às famílias que estão sofrendo e perderam seus bens. pic.twitter.com/2JviR7dAxX — Divaneide (@DivaneidePT) February 11, 2026

Essa medida busca aliviar o fardo de quem perdeu bens materiais, embora não resolva o problema estrutural de drenagem que assola a região. A situação exige atenção contínua, pois a previsão indica que a instabilidade climática deve persistir, ainda que com menor intensidade na capital, deslocando-se para o interior do estado.

Dinâmica atmosférica: oceanos aquecidos impulsionam tempestades

Entender o que causou essa precipitação volumosa é fundamental para a prevenção. O evento não foi isolado, mas sim resultado da atuação de um Vórtice Ciclônico de Ar Superior (VCAS). Esse sistema, que em dias anteriores dificultava a formação de nuvens, mudou de comportamento ao interagir com as condições oceânicas locais.

A temperatura da superfície do mar, que está acima da média, funcionou como combustível para o temporal. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantém o estado sob alerta, prevendo ventos de até 60 km/h e acumulados que podem chegar a 50 mm por dia até a próxima sexta-feira, exigindo vigilância constante da Defesa Civil e da população.

