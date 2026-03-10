Aumenta o risco de chuvas intensas e de tempestades em 23 estados nesta quarta-feira (11); confira

Riscos de chuvas intensas e tempestades aumentam nesta quarta-feira sobre o Brasil. Aumento também no potencial para transtornos como alagamentos e a formação de enxurradas devido às fortes chuvas previstas.

Riscos de chuvas intensas e temporais aumentam no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Foto: Adobe Stock.

A frente fria segue organizando o corredor de umidade sobre grande parte do território brasileiro nos próximos dias. Estão previstas chuvas ao longo da semana em boa parte do Centro-Oeste, Sudeste e em várias localidades do Norte do Brasil. No Sul, a atuação de um cavado também favorece a ocorrência de precipitações.

O restante desta terça-feira (10) conta com tempo fechado e pancadas de chuva espalhadas por vários estados, e alguns deles permanecem sob alertas de chuvas intensas. Na quarta-feira (11) o cenário não será muito diferente: o modelo de confiança da Meteored | Tempo.com indica aumento nos riscos de chuvas fortes e tempestades sobre o país.

Mapa de alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para esta quarta-feira (11).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 23 estados vão permanecer sob alerta amarelo e laranja nesta quarta-feira (11) devido aos riscos de chuvas intensas e tempestades, a exceção fica por conta da Bahia, Alagoas e Sergipe. Confira a previsão.

Centro-Sul do Brasil sob alerta para chuvas intensas e tempestades

A previsão para a madrugada e manhã desta quarta-feira (11) é de tempo fechado, com nuvens carregadas e chuvas a qualquer momento sobre boa parte do Centro-Oeste, Sudeste do Brasil e o norte do Paraná. Áreas da divisa entre o Paraná e São Paulo já ficam em atenção nas primeiras horas do dia.

Previsão de chuva e nebulosidade para o centro-sul do Brasil na tarde desta quarta-feira (11).

O modelo indica chuvas moderadas a fortes em grande parte do território paulista, incluindo as regiões noroeste, leste, oeste e parte central do estado. As precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas, raios e rajadas de vento em alguns pontos.

Até o final da manhã, as chuvas fortes previstas para a madrugada dão lugar a precipitações mais leves, alcançando áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Além disso, instabilidades também se formam sobre o Mato Grosso do Sul, onde a chuva ocorre com menor intensidade.

Previsão de probabilidade de chuva para o centro-sul do Brasil na tarde desta quarta-feira (11).

No entanto, os maiores desafios devem ocorrer no período da tarde, quando há previsão de chuvas intensas e aumento no risco de tempestades sobre estados do Sudeste, Centro-Oeste e também no Paraná. No Sudeste, as maiores chances ficam no oeste e centro de São Paulo, além da faixa entre o Triângulo Mineiro e a Zona da Mata, próximo à divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo.

No Centro-Oeste, o alerta vale principalmente para o Mato Grosso do Sul, com exceção do extremo sul do estado. Sul e oeste do Mato Grosso também ficam sob risco de chuvas intensas e tempestades, assim como o sul e leste de Goiás, próximo à divisa com Minas Gerais.

Previsão de acumulado de chuva para o centro-sul do Brasil até o final de quarta-feira (11).

Na Região Sul, a previsão indica que o Paraná será o estado mais afetado pelas chuvas fortes desta quarta-feira (11), principalmente durante a madrugada. Municípios importantes como Londrina/PR e Maringá/PR devem ficar em atenção. Além, do leste do Rio Grande do Sul, onde há riscos de tempestades ao longo do dia.

A precipitação acumulada prevista para esta quarta-feira (11) pode superar 40 mm em diversos municípios do centro-sul do Brasil, e em áreas pontuais os volumes podem ultrapassar 70 mm. Veja alguns exemplos:

Londrina/PR — 75 mm

Rio Claro/SP — 72 mm

Petrópolis/RJ — 45 mm

São Lourenço/MG — 43 mm

São Gabriel do Oeste/MS — 35 mm

Até mesmo algumas capitais podem registrar transtornos, principalmente São Paulo/SP, onde os volumes previstos podem superar 30 mm. Nas demais capitais, os acumulados variam entre 13 e 25 mm.

Região Norte com riscos de temporais e Nordeste sob chuvas pontuais

A umidade transportada do Oceano Atlântico para o Norte do Brasil continua deixando o tempo instável na região. Nesta quarta-feira (11), todos os sete estados da Região Norte devem registrar chuvas, principalmente durante a tarde.

Algumas áreas exigem atenção redobrada, como Rondônia, Acre, oeste do Amazonas, norte do Pará e o Amapá, onde há risco de temporais. No Tocantins, a previsão indica chuvas leves a moderadas, com menor expectativa de transtornos.

Previsão de chuva e nebulosidade para o Brasil na tarde de quarta-feira (11).

Já no Nordeste, as chuvas tendem a diminuir de intensidade. Na última semana, os acumulados elevados provocaram alagamentos e transbordamentos de rios, gerando prejuízos em diversas áreas do interior da região. Nos próximos dias, a previsão indica tempo um pouco mais firme, embora ainda haja possibilidade de chuvas intensas sobre Maranhão, Piauí, oeste da Bahia e interior do Ceará.