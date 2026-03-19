Canal de umidade abre o outono com alertas de chuvas intensas para 20 estados nesta sexta, 20
O início do outono será marcado pela presença de um corredor de umidade, que aumenta os riscos de chuvas intensas em diversos municípios do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
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A partir desta sexta-feira (20), damos início ao outono astronômico, que se estende até o dia 21 de junho. Durante esse período, há menor incidência de radiação solar sobre o Brasil e outros países do Hemisfério Sul, além de características marcantes da estação, como a redução das chuvas e das temperaturas.
No entanto, os primeiros dias da nova estação ainda terão características do verão, com previsão de pancadas de chuva e temperaturas elevadas em diversos municípios. Para esta sexta-feira (20), são esperadas chuvas intensas em várias regiões do país que deixa 20 estados em situação de alerta.
A presença de um canal de umidade sobre áreas do Centro-Oeste e Sudeste favorece o aumento das instabilidades e a formação de nuvens carregadas, propícias à ocorrência de tempestades. Veja a seguir mais detalhes da previsão.
Canal de umidade eleva riscos de chuvas intensas
A presença de um ciclone sobre o oceano impactou a circulação atmosférica no Brasil. O canal de umidade, que antes direcionava vapor d’água para Uruguai e Argentina, passou a atuar também sobre o Centro-Oeste e Sudeste.
Dessa forma, diversos municípios dessas regiões têm previsão de chuva entre esta quinta-feira (19) e sexta-feira (20), data que marca o início do outono.
A madrugada de sexta-feira (20) será marcada por chuvas fracas a moderadas na faixa que se estende de leste a oeste do Sudeste, abrangendo áreas de Minas Gerais e Espírito Santo, além do interior do Mato Grosso, especialmente na região central.
A atenção se volta para o centro-leste de Minas Gerais, onde as chuvas devem permanecer intensas durante toda a manhã. Cidades como Belo Horizonte/MG, Juiz de Fora/MG e Ubá/MG continuam em alerta. No Rio de Janeiro, municípios como Campos dos Goytacazes/RJ, e no Espírito Santo, como Cachoeiro de Itapemirim/ES, também exigem atenção.
Durante a tarde, as chuvas se espalham pelo Sudeste. O estado de São Paulo deve registrar chuvas leves nas porções leste e norte. Em Mato Grosso do Sul, há previsão de pancadas irregulares, padrão semelhante ao observado no sul e Triângulo Mineiro.
Por outro lado, áreas como o norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, leste de Minas Gerais, leste de Goiás, além do sul e oeste do Mato Grosso, apresentam maior risco de chuvas intensas, com potencial para alagamentos, deslizamentos de terra, transbordamentos de rios e queda de árvores.
Os maiores volumes de chuva neste início de outono devem se concentrar no centro e leste de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, com acumulados entre 40 e 120 mm, podendo ultrapassar os 100 mm em pontos isolados.
Nas demais áreas sob influência do canal de umidade, os volumes tendem a ser menores. Em São Paulo, os acumulados chegam a cerca de 20 mm, enquanto em Mato Grosso do Sul não devem ultrapassar 15 mm. Já em Goiás e Mato Grosso, os valores variam, com maiores volumes previstos para o norte mato-grossense, podendo atingir até 50 mm.