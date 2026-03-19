Canal de umidade abre o outono com alertas de chuvas intensas para 20 estados nesta sexta, 20

O início do outono será marcado pela presença de um corredor de umidade, que aumenta os riscos de chuvas intensas em diversos municípios do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Veja também: Temporal atinge o Ceará com trovões e provoca caos no trânsito urbano de Fortaleza; veja imagens

A partir desta sexta-feira (20), damos início ao outono astronômico, que se estende até o dia 21 de junho. Durante esse período, há menor incidência de radiação solar sobre o Brasil e outros países do Hemisfério Sul, além de características marcantes da estação, como a redução das chuvas e das temperaturas.

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No entanto, os primeiros dias da nova estação ainda terão características do verão, com previsão de pancadas de chuva e temperaturas elevadas em diversos municípios. Para esta sexta-feira (20), são esperadas chuvas intensas em várias regiões do país que deixa 20 estados em situação de alerta.

Mapa de alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para esta sexta-feira (20).

A presença de um canal de umidade sobre áreas do Centro-Oeste e Sudeste favorece o aumento das instabilidades e a formação de nuvens carregadas, propícias à ocorrência de tempestades. Veja a seguir mais detalhes da previsão.

Canal de umidade eleva riscos de chuvas intensas

A presença de um ciclone sobre o oceano impactou a circulação atmosférica no Brasil. O canal de umidade, que antes direcionava vapor d’água para Uruguai e Argentina, passou a atuar também sobre o Centro-Oeste e Sudeste.

Canal de umidade atua sobre Centro-Oeste e Sudeste do país ao longo desta sexta (20), primeiro dia do outono.

Dessa forma, diversos municípios dessas regiões têm previsão de chuva entre esta quinta-feira (19) e sexta-feira (20), data que marca o início do outono.

A madrugada de sexta-feira (20) será marcada por chuvas fracas a moderadas na faixa que se estende de leste a oeste do Sudeste, abrangendo áreas de Minas Gerais e Espírito Santo, além do interior do Mato Grosso, especialmente na região central.

Precipitação e nebulosidade prevista para a tarde desta sexta-feira (20), segundo o modelo ECMWF.

A atenção se volta para o centro-leste de Minas Gerais, onde as chuvas devem permanecer intensas durante toda a manhã. Cidades como Belo Horizonte/MG, Juiz de Fora/MG e Ubá/MG continuam em alerta. No Rio de Janeiro, municípios como Campos dos Goytacazes/RJ, e no Espírito Santo, como Cachoeiro de Itapemirim/ES, também exigem atenção.

Durante a tarde, as chuvas se espalham pelo Sudeste. O estado de São Paulo deve registrar chuvas leves nas porções leste e norte. Em Mato Grosso do Sul, há previsão de pancadas irregulares, padrão semelhante ao observado no sul e Triângulo Mineiro.

Água precipitável disponível para a tarde desta sexta (20). Pontos ao leste da Região Sudeste, destaca alerta para chuvas volumosas na região.

Por outro lado, áreas como o norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, leste de Minas Gerais, leste de Goiás, além do sul e oeste do Mato Grosso, apresentam maior risco de chuvas intensas, com potencial para alagamentos, deslizamentos de terra, transbordamentos de rios e queda de árvores.

Os maiores volumes de chuva neste início de outono devem se concentrar no centro e leste de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, com acumulados entre 40 e 120 mm, podendo ultrapassar os 100 mm em pontos isolados.

Nas demais áreas sob influência do canal de umidade, os volumes tendem a ser menores. Em São Paulo, os acumulados chegam a cerca de 20 mm, enquanto em Mato Grosso do Sul não devem ultrapassar 15 mm. Já em Goiás e Mato Grosso, os valores variam, com maiores volumes previstos para o norte mato-grossense, podendo atingir até 50 mm.