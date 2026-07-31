Calor intenso de até 40°C e baixa umidade deixam em alerta de “Perigo” 13 estados

Calor de até 40°C e umidade entre 12% e 20% colocam áreas de 13 estados sob alerta de Perigo, com maior risco de incêndios e impactos à saúde especialmente no Centro-Oeste, Norte e Nordeste nesta sexta-feira.

O calor se concentra no Centro-Norte nesta sexta-feira (31), com temperaturas próximas de 40°C em áreas de Mato Grosso e valores elevados entre Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí.

O calor intenso e o ar extremamente seco colocam áreas de 13 estados sob alerta laranja de “Perigo” nesta sexta-feira (31). A situação abrange principalmente Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí e Bahia, com reflexos também em faixas do Sudeste. Enquanto pontos do Centro-Norte podem se aproximar de 40°C, a umidade relativa deve variar entre 12% e 20% nas áreas mais críticas.

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A combinação aumenta o risco de incêndios florestais e pode provocar ressecamento da pele, irritação nos olhos e desconforto respiratório. Cuiabá, Palmas, Goiânia e Brasília estão entre as cidades expostas ao tempo muito seco, enquanto trabalhadores rurais, crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias precisam de maior atenção durante as horas mais quentes.

Alerta de “Perigo” alcança áreas de 13 estados

O aviso laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) representa o segundo nível de uma escala de três graus de severidade.

Alertas de baixa umidade atingem o Centro-Norte do Brasil. Fonte: INMET.

Nas áreas incluídas, a umidade pode permanecer entre 20% e 12% durante a tarde, com risco de incêndios e impactos à saúde. A faixa mais crítica se estende pelo Centro-Oeste, alcança o centro-sul de Tocantins e o sudeste do Pará e avança pelo interior do Maranhão, Piauí e Bahia.

A umidade relativa cai para níveis críticos nesta sexta-feira (31), principalmente entre o Centro-Oeste, Tocantins, sudeste do Pará e o interior do Nordeste e do Sudeste.

A distribuição não é uniforme dentro dos estados. O ar mais seco se concentra longe do litoral e das áreas com chuva, enquanto o oeste da Amazônia e a costa nordestina mantêm maior disponibilidade de umidade. Entre as áreas destacadas estão:

Mato Grosso e Goiás: umidade entre 12% e 20%, com calor de 35°C a 40°C;

umidade entre 12% e 20%, com calor de 35°C a 40°C; Mato Grosso do Sul e Distrito Federal: tarde seca e grande amplitude térmica;

tarde seca e grande amplitude térmica; Tocantins e sudeste do Pará: máximas de 35°C a 38°C e poucas nuvens;

máximas de 35°C a 38°C e poucas nuvens; Maranhão, Piauí e oeste da Bahia: calor acima de 34°C e risco de queimadas;

calor acima de 34°C e risco de queimadas; Interior do Sudeste: índices abaixo de 30% em áreas de Minas Gerais e São Paulo.

Temperaturas se aproximam de 40°C no Centro-Norte

O predomínio de sol e a pouca formação de nuvens permitem o rápido aquecimento da superfície. Cuiabá pode alcançar aproximadamente 38°C, enquanto Palmas chega a 37°C e Teresina a 35°C. Fora das capitais, pontos de Mato Grosso, sul do Pará e Tocantins podem se aproximar de 40°C. Em Brasília, a manhã começa perto de 12°C, mas a tarde fica quente e muito seca.

O calor intenso persiste no sábado (1º), com temperaturas próximas de 40°C em Mato Grosso e valores elevados sobre Goiás, Tocantins, Pará e o interior do Nordeste.

No sábado (1º), o calor permanece forte sobre Mato Grosso, Goiás, Tocantins e o interior nordestino. A nebulosidade aumenta no oeste e sul de Mato Grosso do Sul, mas o alívio será limitado e irregular. Amazonas e Roraima terão pancadas com trovoadas, enquanto Acre, Rondônia, Amapá e norte do Pará podem registrar chuva isolada, reduzindo temporariamente o calor em alguns pontos.

Calor e baixa umidade persistem no Centro-Norte

Entre 11h e 17h, a umidade deve atingir os menores valores, variando entre 12% e 20% nas áreas mais críticas. As temperaturas permanecem entre 35°C e 40°C em pontos de Mato Grosso, Goiás, Tocantins e oeste da Bahia. Brasília, Cuiabá, Palmas e Goiânia também terão grande amplitude térmica, com manhãs amenas e tardes quentes, secas e com poucas nuvens.

O padrão persiste durante o fim de semana, elevando o risco de queimadas, incêndios florestais e fumaça nas rodovias. Operações agrícolas que produzam faíscas ou utilizem fogo exigem atenção redobrada. A frente fria muda o tempo principalmente no Sul e aumenta a nebulosidade no sul de Mato Grosso do Sul, mas não deve eliminar rapidamente o calor e a baixa umidade em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins e oeste da Bahia.