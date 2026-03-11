Frente fria vai embora, mas chuvas intensas e volumosas mantêm 8 estados em alerta

8 estados permanecem em alerta laranja nesta quinta-feira devido a previsão de chuvas intensas e volumosas mesmo após a frente fria perder força e intensidade. Veja também: Canal de umidade continua e ganha reforço sobre o Brasil nos próximos dias; veja os estados na rota

A frente fria segue perdendo força e, nas próximas horas, deve se afastar completamente. No entanto, devido ao grande teor de umidade disponível na atmosfera, há a formação e manutenção de nuvens carregadas, o que mantém o tempo fechado e eleva os riscos de chuvas intensas e volumosas.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Áreas do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e parte da Região Sul permanecem sob alerta, já que essas regiões registraram chuvas nos últimos dias e o solo voltou a ficar encharcado. Desta forma, aumenta o potencial para transtornos como enxurradas, alagamentos e até deslizamentos de terra em áreas de risco.

Para esta quinta (12), 8 estados estão sob alerta laranja de chuvas intensas, onde os acumulados podem chegar a 100 mm/dia e registrar fortes rajadas de vento, veja a lista:

Paraná (extremo norte)

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Espírito Santo (porção sul do estado)

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso (extremo sul)

Goiás (extremo sul)

Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (12).

Estados permanecem sob alerta de chuvas intensas e volumosas

Esse cenário de tempo fechado permanece no restante desta quarta-feira (11) e também ao longo da quinta-feira (12). O canal de umidade continua atuando e ainda recebe reforços da circulação dos ventos e da convergência de umidade, ingredientes que favorecem a formação de precipitações mais intensas.

Ainda durante a madrugada, há previsão de pancadas de chuva fortes atingindo principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, além da faixa entre Manaus/AM e Belém/PA, o sudeste do Pará e o norte do Mato Grosso.

Previsão de chuva e nebulosidade ao longo da tarde de quinta (12).

Com a chegada do período da manhã, as chuvas sobre o Sudeste diminuem de intensidade, mas continuam ocorrendo de forma fraca a moderada. Na Região Norte, as instabilidades avançam um pouco mais e passam a influenciar também o interior do Maranhão, deixando o tempo carregado.

Na Região Sul, há previsão da atuação de um cavado, mantendo a região em alerta para chuvas intensas e tempestades. Durante a tarde, as precipitações se intensificam, deixando o norte gaúcho e todo o estado de Santa Catarina em atenção.

Probabilidade de chuva para a tarde desta quinta-feira (12), segundo o modelo ECMWF.

Também há alerta de chuvas intensas sobre o Brasil Central. Precipitações de forte intensidade estão previstas na faixa entre o sudoeste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o leste de São Paulo, com potencial para provocar transtornos, inclusive na capital paulista.

Outras áreas do Sudeste também registram chuvas intensas, porém ocorrendo de forma mais pontual, como no sul e leste de Minas Gerais, na Região Serrana do Rio de Janeiro e em áreas do Espírito Santo. No Centro-Oeste, chuvas moderadas são esperadas em outras áreas do Mato Grosso e de Goiás.

Corredor úmido atuando sobre o Brasil Central na tarde de quinta (12).

A situação também segue delicada no Norte e em parte do Nordeste. A circulação atmosférica continua transportando umidade para essas regiões, favorecendo a formação de nuvens carregadas e aumentando o risco de chuvas intensas e volumosas.

Estados como Rondônia, Tocantins, Acre, Amazonas e Roraima têm previsão de chuvas moderadas. Já o norte do Pará e todo o estado do Amapá apresentam maior risco de tempestades e chuvas intensas durante a tarde desta quinta-feira (12).

Precipitação acumulada até o final da noite de quinta-feira (12).

O acumulado de precipitação previsto para esta quinta-feira (12) pode superar os 90 mm no interior de São Paulo, mantendo o alerta elevado na região. Outras áreas com grandes volumes de chuva previstos incluem:

Sul de Minas Gerais

Porção central do Mato Grosso do Sul

Extremo norte do Brasil, na faixa entre o oeste do Amazonas e o leste do Pará



Nessas localidades, os volumes de chuva variam entre 30 e 80 mm. Diante desse cenário, recomenda-se evitar transitar por ruas alagadas, manter distância de áreas de risco, como encostas e ribanceiras, e, em caso de emergência, acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros.