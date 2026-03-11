Chance de chuva no Sul aumenta para esta quinta-feira, 12; confira as áreas com previsão

Chuvas moderadas já ocorrem em parte do Sul do Brasil nesta quarta-feira. Contudo, na quinta-feira as instabilidades aumentam na Região e há riscos de chuvas pontualmente fortes e tempestades.

Chuvas irregulares, porém de forma intensa e com trovoadas, estão previstas para esta quinta-feira no Sul do Brasil. Foto: Iara Faga/Shutterstock.

Esta segunda semana de março está sendo de tempo mais nublado e temperaturas amenas na Região Sul do Brasil. Hoje, quarta-feira (11), já começou com céu com muita nebulosidade e chuvas fracas ou chuviscos em alguns momentos da manhã em regiões litorâneas e áreas próximas devido à umidade que vem do mar.

Durante esta tarde, ainda podem ocorrer chuvas moderadas e em forma de pancadas isoladas e com trovoadas, especialmente no norte dos estados gaúcho e paranaense. Além disso, o mar fica agitado nas costas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações. . Siga-nos e ative as notificações.

Amanhã, quinta-feira (12), o tempo fica instável e as condições para chuvas aumentam em toda a região, as quais ocorrem localmente com forte intensidade e acompanhadas por trovoadas. Contudo, a partir dos próixmos dias as chuvas reduzem na região e o tempo tende a ficar mais estável.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para a Região.

Quinta-feira com aumento das chuvas no Sul do país

Nesta quinta-feira (12) teremos o desenvolvimento de mais áreas de instabilidades sobre a Região Sul do Brasil, especialmente entre a tarde e à noite. Há alertas e maiores riscos para os estados gaúcho e catarinense.

Previsão de precipitação (em mm) para a tarde (15h) de quinta-feira (12), segundo o modelo europeu ECMWF.

Essas chuvas ainda ocorrem de forma mais irregular, podendo ser localmente intensas, em forma de pancadas e com trovoadas. Não há riscos de acumulados elevados de precipitação.

ATENÇÃO: há alerta de tempestades nesta quinta-feira (12) no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com risco de queda de granizo, rajadas de vento e chuvas entre 50 e 100 mm no dia.

No Rio Grande do Sul, a manhã começa com bastante nebulosidade e chuvas fracas no extremo sul do estado.

No período da tarde, a nebulosidade diminui e a previsão indica chuvas de até moderada intensidade que podem ocorrer com temporais isolados, pancadas de chuva mais pontuais, eventual queda de granizo, rajadas de vento e raios, especialmente nestas áreas:

Norte, Nordeste e Noroeste

Missões

Centro

Vales

Serra

Costa Doce

Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPOA)

Em Santa Catarina, o risco de temporais isolados também aumenta nesta quinta-feira (12) à tarde em todas as regiões do estado, os quais podem vir acompanhados por raios, rajadas de vento pontuais e eventual granizo.

Previsão de densidade de raios (descargas elétricas) para quinta-feira (12) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF, destacando as áreas com chance de tempestades.

No Paraná, a manhã começa com bastante nebulosidade e não se descartam chuvas mais fracas e isoladas na parte leste do estado.

Contudo, entre a tarde e a noite, áreas de instabilidade se formam em boa parte do estado, com chuvas moderadas que podem ser localmente fortes, em forma de pancadas rápidas. Não há riscos de tempestades, exceto em áreas próximas à divisa com Santa Catarina, onde elas podem ocorrer de forma mais pontual.

À noite, céu com poucas nuvens e baixo potencial para chuvas em toda a Região Sul.

Tendência para os próximos dias

A partir da sexta-feira (13), o tempo tende a melhorar gradualmente na Região Sul com a atuação de uma massa de ar seco.

O fim de semana voltará a ficar mais estável, com presença de sol e poucas nuvens nos três estados da região, o que favorece a elevação das temperaturas. Não se descartam chuviscos em áreas litorâneas devido à circulação.

Previsão de precipitação acumulada (em mm) entre hoje (11) e o domingo (15) à noite (21h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os acumulados de precipitação (mapa acima, em mm) não serão expressivos na região até o fim de semana.

Os volumes ficam entre 20 e 30 mm em áreas do Meio-Oeste e Planalto Sul de Santa Catarina e no leste do Paraná, enquanto nas demais áreas destes dois estados e no Rio Grande do Sul eles não passam dos 15 mm.