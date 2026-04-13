Calor de mais de 30°C e atuação de ciclone atingem o Sudeste nesta semana

Esta semana será de calor e predomínio de tempo firme no Sudeste do Brasil. Contudo, no próximo sábado, um ciclone vai contribuir para a formação de pancadas de chuva isoladas em parte da Região. Mais previsão: Gangorra térmica atinge o Sul e ciclone 'bagunça' o tempo na região; saiba o que esperar

Ao longo desta semana, a atuação de uma massa de ar seco mantém o tempo firme com predomínio de Sol entre poucas nuvens na Região Sudeste.

A chuva será bem escassa nesta semana, podendo ocorrer apenas de forma fraca e mais localizada em áreas litorâneas de São Paulo e do Rio de Janeiro devido à circulação marítima.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações. . Siga-nos e ative as notificações.

Contudo, no próximo sábado, um novo ciclone que estará formado sobre o oceano, entre a costa do Uruguai e do Rio Grande do Sul, vai ajudar a aumentar o escoamento de norte/nordeste e, dessa forma, contribuir para a formação de pancadas de chuva na região, especialmente nos estados paulista e carioca. Além disso, o sistema também favorece ainda mais a elevação das temperaturas no fim de semana.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para a região.

Semana de sol e calor de mais de 30°C no Sudeste

O decorrer desta semana que se inicia será com predomínio de dias de tempo firme, sol e calor na Região Sudeste.

Ao amanhecer, podem ocorrer nevoeiros na faixa leste de São Paulo e do Rio de Janeiro devido ao resfriamento noturno e à alta umidade do ar, mas que se dissipam ao longo do dia conforme as temperaturas se elevam.

Esta semana será de tempo firme, sol e calor no Sudeste. As máximas ficam acima dos 30°C no centro-oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro e oeste de Minas Gerais. Pancadas de chuva isoladas retornam à região no sábado.



Entre esta terça (14) e a sexta-feira (17), as condições do tempo serão semelhantes no Sudeste. Durante as manhãs, teremos céu claro ou com algumas nuvens na maior parte da região, e com maior nebulosidade no estado paulista, inclusive na capital. Durante as tardes, sol entre poucas nuvens em grande parte da região.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para a quinta-feira (16) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

A previsão indica baixa probabilidade de chuva na Região Sudeste nos próximos dias. Na quinta-feira (16) à tarde podem ocorrer chuviscos/garoa na faixa leste (incluindo áreas litorâneas) do Rio de Janeiro e do Espírito Santo devido à circulação marítima.

Mas no sábado (18), o ciclone vai influenciar as condições do tempo favorecendo a formação de pancadas de chuva isoladas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mas não há riscos de transtornos.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sábado (18) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os amanheceres ao longo desta semana ainda serão com sensação leve de friozinho no Sudeste, especialmente no leste de São Paulo, no sul e leste de Minas Gerais e nas áreas mais elevadas do Rio de Janeiro, onde as temperaturas variam entre 14°C e 16°C, mas podendo cair para 10°C na Região Serrana do Rio e no sul mineiro.

Mas também fará calor e com sensação de abafamento à tarde. As temperaturas máximas nos próximos dias ficam acima dos 30°C no centro-oeste de São Paulo e no noroeste e Triângulo Mineiros.

Previsão de temperatura máxima do ar (em °C) para a sexta-feira (17) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na sexta-feira (17) e no sábado (18), o calor se espalha mais pelos estados durante as tardes, com praticamente todo o território paulista, diversas áreas mineiras e cariocas e o sul do Espírito Santo marcando acima de 30°C, e alcançando o patamar de 36°C no noroeste paulista.

Nas capitais, as temperaturas máximas vão subindo gradualmente ao longo dos dias, e no sábado (18) atingem os patamares de: 31°C - capital paulista; 33°C - capital carioca; 30°C - Belo Horizonte; 31°C - Vitória.