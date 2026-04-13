Calor de mais de 30°C e atuação de ciclone atingem o Sudeste nesta semana
Esta semana será de calor e predomínio de tempo firme no Sudeste do Brasil. Contudo, no próximo sábado, um ciclone vai contribuir para a formação de pancadas de chuva isoladas em parte da Região.
Ao longo desta semana, a atuação de uma massa de ar seco mantém o tempo firme com predomínio de Sol entre poucas nuvens na Região Sudeste.
A chuva será bem escassa nesta semana, podendo ocorrer apenas de forma fraca e mais localizada em áreas litorâneas de São Paulo e do Rio de Janeiro devido à circulação marítima.
Contudo, no próximo sábado, um novo ciclone que estará formado sobre o oceano, entre a costa do Uruguai e do Rio Grande do Sul, vai ajudar a aumentar o escoamento de norte/nordeste e, dessa forma, contribuir para a formação de pancadas de chuva na região, especialmente nos estados paulista e carioca. Além disso, o sistema também favorece ainda mais a elevação das temperaturas no fim de semana.
Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para a região.
Semana de sol e calor de mais de 30°C no Sudeste
O decorrer desta semana que se inicia será com predomínio de dias de tempo firme, sol e calor na Região Sudeste.
Ao amanhecer, podem ocorrer nevoeiros na faixa leste de São Paulo e do Rio de Janeiro devido ao resfriamento noturno e à alta umidade do ar, mas que se dissipam ao longo do dia conforme as temperaturas se elevam.
Entre esta terça (14) e a sexta-feira (17), as condições do tempo serão semelhantes no Sudeste. Durante as manhãs, teremos céu claro ou com algumas nuvens na maior parte da região, e com maior nebulosidade no estado paulista, inclusive na capital. Durante as tardes, sol entre poucas nuvens em grande parte da região.
A previsão indica baixa probabilidade de chuva na Região Sudeste nos próximos dias. Na quinta-feira (16) à tarde podem ocorrer chuviscos/garoa na faixa leste (incluindo áreas litorâneas) do Rio de Janeiro e do Espírito Santo devido à circulação marítima.
Mas no sábado (18), o ciclone vai influenciar as condições do tempo favorecendo a formação de pancadas de chuva isoladas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mas não há riscos de transtornos.
Os amanheceres ao longo desta semana ainda serão com sensação leve de friozinho no Sudeste, especialmente no leste de São Paulo, no sul e leste de Minas Gerais e nas áreas mais elevadas do Rio de Janeiro, onde as temperaturas variam entre 14°C e 16°C, mas podendo cair para 10°C na Região Serrana do Rio e no sul mineiro.
Mas também fará calor e com sensação de abafamento à tarde. As temperaturas máximas nos próximos dias ficam acima dos 30°C no centro-oeste de São Paulo e no noroeste e Triângulo Mineiros.
Na sexta-feira (17) e no sábado (18), o calor se espalha mais pelos estados durante as tardes, com praticamente todo o território paulista, diversas áreas mineiras e cariocas e o sul do Espírito Santo marcando acima de 30°C, e alcançando o patamar de 36°C no noroeste paulista.
Nas capitais, as temperaturas máximas vão subindo gradualmente ao longo dos dias, e no sábado (18) atingem os patamares de: 31°C - capital paulista; 33°C - capital carioca; 30°C - Belo Horizonte; 31°C - Vitória.
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