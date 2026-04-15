O planeta mais denso conhecido: tão compacto quanto chumbo e intriga os cientistas

Um exoplaneta com densidade semelhante à do chumbo está desafiando o que sabemos sobre o universo. Sua incrível compactação intriga os cientistas e levanta novas questões: como esses mundos extremos se formam e o que eles revelam sobre a evolução planetária?

K2-360 b, o exoplaneta com a maior densidade observada, poderia ter uma aparência semelhante a esta: sua composição é principalmente metálica e rochosa. (Imagem gerada por IA)

Na busca por mundos extremos, os cientistas encontraram planetas com densidades difíceis de imaginar. Alguns concentram quantidades enormes de massa em tamanhos relativamente pequenos, oferecendo pistas importantes sobre como esses corpos se formam e evoluem. Dentre todos eles, um se destaca em particular e capturou a atenção da comunidade científica.

Um planeta pode ser tão denso quanto o chumbo?

Por mais extremo que pareça, a resposta é sim. Nos últimos anos, astrônomos descobriram mundos fora do nosso sistema solar com características surpreendentes, e um dos mais impressionantes é o K2-360 b.

Este exoplaneta possui uma massa equivalente a 7,7 vezes a da Terra em um tamanho apenas 1,6 vezes maior. O resultado é impressionante: uma densidade próxima a 11 g/cm³, comparável à do chumbo. Um mundo extremamente compacto que desafia o que sabemos sobre a estrutura planetária.

O que torna um planeta tão denso?

A resposta está na sua composição e na força da sua própria gravidade. Em planetas rochosos, materiais mais pesados — como ferro e níquel — predominam no interior, especialmente no núcleo.

Densidade planetária:

A densidade indica quanta massa existe dentro de um determinado volume. Em planetas, ela revela o quão compactos eles são: valores altos implicam em materiais densos e forte compressão, permitindo aos cientistas inferir sua composição interna.

Durante a formação, esses materiais mais densos afundam em direção ao centro em um processo conhecido como diferenciação, enquanto os materiais mais leves permanecem nas camadas externas. É assim que se formam núcleos altamente compactos, capazes de aumentar significativamente a densidade total do planeta.

A Terra possui um alto teor de ferro e níquel em seu núcleo e é composta principalmente de rochas, o que a torna um planeta bastante denso.

Outro fator crucial é a gravidade. Quanto mais massivo um planeta, maior a pressão em seu interior, que comprime seus materiais e reduz seu volume. O resultado é um mundo ainda mais denso.

Em alguns casos, esses planetas extremos podem também ter perdido suas camadas externas de gases ou materiais mais leves, seja devido à intensa radiação de sua estrela ou a impactos gigantescos. O que resta é um núcleo rochoso ou metálico muito mais compacto, o que explica densidades tão elevadas.

Outros mundos extremos que nos surpreendem

Embora K2-360 b seja um dos mais impressionantes, não é o único. Outros exoplanetas também surpreenderam os cientistas devido à sua densidade:

Kepler-10b : um dos primeiros planetas rochosos descobertos fora do sistema solar, com densidade superior à da Terra (≈ 6,5 g/cm³).

: um dos primeiros planetas rochosos descobertos fora do sistema solar, com densidade superior à da Terra (≈ 6,5 g/cm³). GJ 367 b: um mundo extremamente compacto, com um enorme núcleo de ferro que o torna comparável a um "super-Mercúrio".

Em nossa própria vizinhança cósmica, a campeã continua sendo a Terra, com uma densidade média de 5,51 g/cm³.

Planeta Composição Densidade K2-360 b Predominantemente rochoso, com alto teor de ferro. ≈11 g/cm³ GJ 367 b Predominantemente composto por ferro, com uma camada rochosa mais fina. ≈10.2 g/cm³ Kepler-10b Alto teor de ferro (núcleo metálico significativo) e silicatos. ≈8.8 g/cm³ Terra Núcleo: ferro e níquel.

Manto: silicatos ricos em magnésio e ferro. 5.51 g/cm³ Mercúrio Núcleo gigante de ferro e manto fino de silicato. 5.43 g/cm³ Comparação da composição principal e da densidade média entre exoplanetas e os planetas mais densos observados no sistema solar.

Embora Mercúrio também seja muito rico em metais, a Terra é, em média, mais densa devido à maior compressão gravitacional exercida por sua massa.

Por que esses mundos são tão diferentes?

Ao contrário dos gigantes gasosos — que são muito menos densos — esses planetas são essencialmente rochosos e metálicos. Sua estrutura interna, dominada por grandes núcleos de ferro, e sua história evolutiva — marcada pela perda atmosférica ou por impactos — explicam sua extrema compactação.

Essas descobertas não apenas expandem nosso conhecimento sobre planetas, mas também levantam novas questões: quantos mundos semelhantes existem? Eles são realmente raros ou mais comuns do que pensamos? Por ora, cada descoberta nos lembra de algo fundamental: o universo permanece muito mais diverso — e surpreendente — do que imaginávamos.

Referências da notícia

Phys.org: Astronomers discover an ultra-dense "super-Earth" with an outer companion offering clues about its formation

NASA: Planet Kepler-10 b in Orbit

Guinness World Records: Densest Planet