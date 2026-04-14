Ferrugem asiática avança com o clima úmido; manejo correto reduz perdas no campo

A ferrugem asiática avançou na safra 2025/2026 e elevou o alerta no campo, levando produtores a reforçar o cumprimento do calendário de semeadura e do vazio sanitário como principais estratégias para proteger a próxima safra de soja.

A ferrugem asiática é uma das doenças mais agressivas da soja, capaz de se espalhar rapidamente em condições favoráveis de clima.

A ferrugem asiática voltou ao centro das atenções no campo e acendeu um alerta importante para a próxima safra. Dados recentes mostram aumento expressivo nos casos da doença na safra 2025/2026, especialmente em estados como Paraná e Mato Grosso do Sul, onde o avanço foi associado a condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento do fungo.

Alta umidade e temperaturas amenas criam o cenário ideal para a ferrugem asiática avançar rapidamente, elevando o risco de perdas expressivas na próxima safra de soja.

Diante desse cenário, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) reforçou a importância do calendário de semeadura e do chamado vazio sanitário, períodos sem plantas vivas de soja, como principal estratégia para conter a disseminação da doença. O recado é direto: seguir essas janelas pode ser decisivo para proteger a produtividade da safra 2026/2027.

O clima ajudou a doença a ganhar força

O aumento dos casos de ferrugem asiática não aconteceu por acaso. Segundo a CNA, o crescimento da doença está ligado, entre outros fatores, às condições climáticas mais favoráveis ao fungo, especialmente períodos com alta umidade e temperaturas amenas, combinação ideal para a infecção e rápida disseminação nas lavouras, principalmente em áreas com histórico recente da doença e manejo inadequado.

Distribuição de ocorrências de ferrugem asiática da soja, com presença de esporos e casos confirmados em áreas produtoras do Sul e Centro-Sul do Brasil. Figura: Consórcio Antiferrugem

Os números ajudam a dimensionar o problema: no Paraná, os registros saltaram de 66 para 156 ocorrências em apenas uma safra, enquanto em Mato Grosso do Sul passaram de 12 para 70 casos. Esse avanço mostra como o ambiente climático pode acelerar o ciclo da doença quando não há interrupção adequada entre as safras, aumentando a pressão do fungo já no início do desenvolvimento das lavouras.

Calendário e vazio sanitário: como quebrar o ciclo do fungo

O conceito é simples, mas extremamente eficiente quando aplicado corretamente. O vazio sanitário consiste em um período obrigatório sem plantas de soja no campo, interrompendo o ciclo do fungo e reduzindo sua sobrevivência entre uma safra e outra.

Já o calendário de semeadura organiza o plantio em janelas específicas, evitando que lavouras em diferentes estágios coexistam por muito tempo, o que facilita a propagação da doença.

Na prática, essas medidas funcionam como um “bloqueio biológico” para a ferrugem. Na rotina do produtor, isso se traduz em ações concretas:

eliminar plantas voluntárias de soja após a colheita;

respeitar rigorosamente o período de vazio sanitário;

evitar plantios fora da janela recomendada;

monitorar constantemente a lavoura durante o ciclo;

adotar manejo integrado com uso racional de fungicidas.

Quando essas práticas são seguidas em conjunto, a pressão da doença tende a cair de forma significativa, reduzindo perdas e custos ao longo da safra.

O que está em jogo na próxima safra

Mais do que uma recomendação técnica, o cumprimento dessas regras passou a ser um fator estratégico para a sustentabilidade da produção de soja no Brasil. A ferrugem asiática é considerada uma das doenças mais agressivas da cultura e, quando fora de controle, pode comprometer grandes áreas em pouco tempo.

O desafio agora é antecipar o problema. Tecnologias de monitoramento remoto, aplicativos de alerta fitossanitário e modelos climáticos têm ganhado espaço justamente por permitir uma resposta mais rápida ao risco, especialmente em regiões com histórico recente de avanço da doença.

Para a safra 2026/2027, o cenário ainda depende da combinação entre clima e manejo. Mas a experiência recente deixa claro que ignorar o calendário e o vazio sanitário pode abrir espaço para perdas expressivas. No campo, prevenir continua sendo mais barato, e mais eficiente, do que remediar.