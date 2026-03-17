Brasil pode registrar mais de 100 mm de chuva até o fim do verão; confira a previsão
Nos últimos dias de verão, chuvas irregulares acontecem no centro-sul do Brasil, enquanto na porção mais ao norte elas serão mais abrangentes, com acumulados pontuais em torno dos 100 milímetros.
Nos últimos dias do verão astronômico no Brasil, teremos um padrão irregular de chuvas pelo centro-sul do país, enquanto na porção mais ao norte as chuvas acontecem de forma mais abrangente e homogênea.
Enquanto áreas do leste do Nordeste terão tempo praticamente seco, com baixo potencial para chuvas, outras no Sul do país registrarão volumes baixos, em torno dos 10 a 20 mm nos próximos dias.
Já o Norte do país terá os maiores acumulados de precipitação, ficando acima dos 60 mm em boa parte da região e chegando na casa dos 100 mm entre o Amazonas e o Pará.
Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para os próximos dias no país.
Quarta-feira
A quarta-feira (18) começa com tempo estável e nebulosidade nas Regiões Sudeste e Nordeste e em boa parte da Região Sul. Em áreas do Centro-Oeste (especialmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), da Região Norte (principalmente o estado do Amazonas) e do norte, centro e leste do Rio Grande do Sul já podem ocorrer pancadas de chuva mais isoladas.
À tarde, poucas nuvens e baixo potencial para chuvas no leste do Nordeste e na Bahia, e no leste da Região Sudeste.
Nas demais áreas do país, as instabilidades aumentam e são esperadas chuvas de até forte intensidade que podem vir em forma de pancadas e com trovoadas isoladas (raios), porém de forma mais irregular no centro-sul do país.
À noite, ainda podem ocorrer pancadas de chuva isoladas no Acre, sul do Amazonas, norte do Pará, em Rondônia, Mato Grosso, norte do Maranhão e do Piauí, centro-oeste de São Paulo, sul de Minas Gerais e leste do Paraná e de Santa Catarina. Trovoadas de forma isolada também podem ocorrer no norte do Nordeste e do Pará.
Quinta-feira
O dia começa com tempo estável em grande parte do país. As exceções são os litorais da Região Sul, onde há condição para chuva, eventualmente acompanhada de trovoadas, e em áreas do norte da Região Norte, onde podem ocorrer pancadas de chuva mais fortes.
A partir da tarde, as instabilidades aumentam em boa parte do Brasil, enquanto as condições para chuvas significativas diminuem no Sul e no leste do Nordeste.
Sendo assim, há condição para variação de nebulosidade e chuva fraca isolada em grande parte do Rio Grande do Sul e ocorrência de pancadas de chuva e temporais isolados no leste do Paraná e de Santa Catarina.
As Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e interior do Nordeste (com exceção da parte leste e da Bahia), devem registrar entre a tarde e início da noite chuvas localmente intensas, podendo ocorrer em forma de pancadas, e com temporais isolados.
Sexta-feira
Nesta sexta-feira (20), as condições do tempo serão semelhantes às dos dias anteriores. O primeiro dia do outono astronômico começa com tempo firme e pouca nebulosidade em parte do país, enquanto áreas centrais e da Região Sudeste já podem registrar chuvas moderadas mas mal distribuídas, que podem vir em forma de pancadas pontuais.
Entre a tarde e à noite, as chuvas de até forte intensidade e com temporais ficam concentradas no sul da Região Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste e no interior do Nordeste.
O norte da Região Norte, o leste do Nordeste (incluindo Bahia), o centro-oeste de São Paulo e a Região Sul terão condição de tempo mais estável e poucas nuvens.
Vale destacar que as chuvas ao longo dessa semana serão mais irregulares e sem acumulados expressivos em boa parte do Brasil.
Contudo, os maiores volumes, entre 90 e 100 mm, podem ocorrer em áreas do Norte, entre o Amazonas e o Pará, e de forma mais pontual.
Os acumulados de precipitação (em mm) entre hoje (17) e a noite de sexta-feira (20) ficarão, principalmente, entre 30 e 50 mm nas demais áreas da Região Norte, no Centro-Oeste, Sudeste e em parte do Rio Grande do Sul.
O leste do Nordeste e o estado da Bahia terão baixo potencial para chuvas e por isso, os acumulados não passam dos 10 mm.
Os estados de Santa Catarina, Paraná e a maior parte de São Paulo também terão volumes baixos, porém de até 30 mm.