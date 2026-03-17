Brasil pode registrar mais de 100 mm de chuva até o fim do verão; confira a previsão

Nos últimos dias de verão, chuvas irregulares acontecem no centro-sul do Brasil, enquanto na porção mais ao norte elas serão mais abrangentes, com acumulados pontuais em torno dos 100 milímetros. Mais previsão: Verão termina com aumento das chuvas e risco de tempestades no Sudeste

Nos últimos dias do verão astronômico no Brasil, teremos um padrão irregular de chuvas pelo centro-sul do país, enquanto na porção mais ao norte as chuvas acontecem de forma mais abrangente e homogênea.

Enquanto áreas do leste do Nordeste terão tempo praticamente seco, com baixo potencial para chuvas, outras no Sul do país registrarão volumes baixos, em torno dos 10 a 20 mm nos próximos dias.

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Já o Norte do país terá os maiores acumulados de precipitação, ficando acima dos 60 mm em boa parte da região e chegando na casa dos 100 mm entre o Amazonas e o Pará.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para os próximos dias no país.

Quarta-feira

A quarta-feira (18) começa com tempo estável e nebulosidade nas Regiões Sudeste e Nordeste e em boa parte da Região Sul. Em áreas do Centro-Oeste (especialmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), da Região Norte (principalmente o estado do Amazonas) e do norte, centro e leste do Rio Grande do Sul já podem ocorrer pancadas de chuva mais isoladas.

À tarde, poucas nuvens e baixo potencial para chuvas no leste do Nordeste e na Bahia, e no leste da Região Sudeste.

Nas demais áreas do país, as instabilidades aumentam e são esperadas chuvas de até forte intensidade que podem vir em forma de pancadas e com trovoadas isoladas (raios), porém de forma mais irregular no centro-sul do país.

Previsão de precipitação (em mm) para a quarta-feira (18) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

À noite, ainda podem ocorrer pancadas de chuva isoladas no Acre, sul do Amazonas, norte do Pará, em Rondônia, Mato Grosso, norte do Maranhão e do Piauí, centro-oeste de São Paulo, sul de Minas Gerais e leste do Paraná e de Santa Catarina. Trovoadas de forma isolada também podem ocorrer no norte do Nordeste e do Pará.

Quinta-feira

O dia começa com tempo estável em grande parte do país. As exceções são os litorais da Região Sul, onde há condição para chuva, eventualmente acompanhada de trovoadas, e em áreas do norte da Região Norte, onde podem ocorrer pancadas de chuva mais fortes.

A partir da tarde, as instabilidades aumentam em boa parte do Brasil, enquanto as condições para chuvas significativas diminuem no Sul e no leste do Nordeste.

Previsão de água precipitável (em mm) para a quinta-feira (19) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF. Esta variável indica a quantidade de vapor d’água disponível na atmosfera para se transformar em chuva (tons roxos maiores quantidades).

Sendo assim, há condição para variação de nebulosidade e chuva fraca isolada em grande parte do Rio Grande do Sul e ocorrência de pancadas de chuva e temporais isolados no leste do Paraná e de Santa Catarina.

As Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e interior do Nordeste (com exceção da parte leste e da Bahia), devem registrar entre a tarde e início da noite chuvas localmente intensas, podendo ocorrer em forma de pancadas, e com temporais isolados.

Sexta-feira



Nesta sexta-feira (20), as condições do tempo serão semelhantes às dos dias anteriores. O primeiro dia do outono astronômico começa com tempo firme e pouca nebulosidade em parte do país, enquanto áreas centrais e da Região Sudeste já podem registrar chuvas moderadas mas mal distribuídas, que podem vir em forma de pancadas pontuais.

Entre a tarde e à noite, as chuvas de até forte intensidade e com temporais ficam concentradas no sul da Região Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste e no interior do Nordeste.

O norte da Região Norte, o leste do Nordeste (incluindo Bahia), o centro-oeste de São Paulo e a Região Sul terão condição de tempo mais estável e poucas nuvens.

Previsão de precipitação (em mm) para a sexta-feira (20) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Vale destacar que as chuvas ao longo dessa semana serão mais irregulares e sem acumulados expressivos em boa parte do Brasil.

Contudo, os maiores volumes, entre 90 e 100 mm, podem ocorrer em áreas do Norte, entre o Amazonas e o Pará, e de forma mais pontual.

Os acumulados de precipitação (em mm) entre hoje (17) e a noite de sexta-feira (20) ficarão, principalmente, entre 30 e 50 mm nas demais áreas da Região Norte, no Centro-Oeste, Sudeste e em parte do Rio Grande do Sul.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (17) e a sexta-feira (20) à noite (21h), segundo o modelo europeu ECMWF.

O leste do Nordeste e o estado da Bahia terão baixo potencial para chuvas e por isso, os acumulados não passam dos 10 mm.

Os estados de Santa Catarina, Paraná e a maior parte de São Paulo também terão volumes baixos, porém de até 30 mm.