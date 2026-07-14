Bolha de calor vai atingir 6 estados e trazer temperaturas 15°C acima da média

A condição será excepcional nos próximos dias com temperaturas em até 15°C acima da média em 6 estados brasileiros. Isso porque uma bolha de calor se forma e promove a elevação das temperaturas.

Depois da passagem da frente fria o tempo voltou a ficar estável em boa parte do Centro-Sul. A presença de ar frio e seco dificulta a formação de nebulosidade, com isso o céu claro é figurinha carimbada.

A tendência é que este padrão seco se mantenha até meados da quinta-feira (16). Contudo, algumas mudanças estão previstas antes mesmo da chegada da quinta (16). A circulação atmosférica terá papel fundamental ao transportar ar quente e úmido para áreas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! . Siga-nos e ative as notificações!

Desta maneira teremos uma elevação gradual das temperaturas no decorrer da semana. E na tarde de sexta-feira (17), os termômetros podem ficar até 15°C acima da média. Veja a previsão do tempo para os próximos dias.

Temperaturas ficam acima da média nos próximos dias

A partir desta quarta-feira (15) algumas mudanças no padrão de circulação irão influenciar no tempo e nas temperaturas de 6 estados brasileiros. Isto irá ocorrer pois sobre o Atlântico temos uma circulação ciclônica que injeta ar frio a partir do Nordeste brasileiro, por meio dos ventos.

Quarta-feira (16) ainda terá temepraturas mínimas abaixo dos 10°C em áreas da Região Sul. Temperaturas começam a subir a partir de meados de quinta-feira (17).

À medida que este ar frio avança em direção a outras áreas do continente, ele aquece. E, neste momento, perde as características de uma massa de ar frio. Ao alcançar áreas ao norte e central do país, ele converge em direção ao Sul do Brasil transportando, além de ar quente, umidade para a região.

No decorrer dos próximos dias este transporte começa a ganhar força, elevando pouco a pouco as temperaturas onde irá percorrer. Na quarta (15) e quinta-feira (16), o amanhecer ainda irá contar com temperaturas abaixo dos 10°C em diversas localidades do estado gaúcho, catarinense e paranaense.

Máxima prevista para a tarde de quinta-feira (16). Previsão é de elevação gradual nas temperaturas com o passar dos dias.

Com a chegada da tarde as temperaturas sobem e é neste período em que será sentida as maiores diferenças nos termômetros. As máximas figuram acima dos 22°C na quarta-feira (15) na faixa entre o Rio Grande do Sul e o sul do Mato Grosso do Sul. No restante do estado sul-mato-grossense e no Mato Grosso, as temperaturas já se encontram entre 27°C e 34°C.



A tarde de quinta-feira (16) contará com temperaturas ainda mais altas nos estados da Região Sul e, agora, de forma generalizada. Com máximas de até 28°C, principalmente na porção oeste. O estado de São Paulo também terá temperaturas elevadas com termômetros próximos dos 30°C no oeste do estado.

Mapa de anomalia de temperatura. Previsão indica valores de até 15°C no Sul do Brasil.

Todo o Mato Grosso do Sul e boa parte do Mato Grosso com máximas acima de 30°C na quinta-feira (16) e acima de 31°C na sexta (17), deixando as temperaturas até 7°C acima da média para o período. Ou seja, se formou uma bolha de calor sobre a região entre o Mato Grosso, São Paulo e o Rio Grande do Sul.

Em São Paulo, a região próxima a divisa com o Mato Grosso do Sul será a mais atingida por essa bolha de calor, mantendo as temperaturas altas por vários dias consecutivos. Na região, os termômetros se aproxima dos 30°C com extrema facilidade, por conta deste transporte de ar quente que se acumula nas proximidades.

Máxima prevista para a tarde desta sexta-feira (17) sobre o Brasil. Termômetros superam os 35°C no Centro-Oeste e chegam aos 30°C no Sudeste.

Na sexta-feira (17), as temperaturas continuam subindo no Sul do Brasil. Na capital Porto Alegre/RS, a máxima alcança 30°C, e chega aos 29°C em Criciúma/SC. Em Umuarama/PR, a temperatura está prevista em 28°C. Ou seja, temperaturas variando de 6°C a 13°C na maioria das áreas, podendo registrar desvios extremos de até 15°C acima da média em pontos isolados.