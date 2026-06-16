Ar polar traz frio intenso e ameaça pastagens no Centro-Sul; veja previsão

Ar polar derruba temperaturas no Centro-Sul no início da semana, aumenta o risco de geada no Sul e exige atenção com pastagens, pecuária leiteira e manejo do gado nos próximos dias de frio persistente em áreas rurais

Ar polar avança pelo Centro-Sul e aumenta o risco de geada, com impacto direto sobre pastagens e manejo do rebanho nos próximos dias.

Uma massa de ar polar ganha força no Centro-Sul do Brasil neste início de semana e deve manter o frio intenso entre segunda e terça-feira. O maior risco de geada se concentra no Sul, mas a queda de temperatura também alcança Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas.

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Para a agropecuária, o ponto de atenção são as pastagens. O frio forte reduz o crescimento do capim, queima folhas em áreas sujeitas à geada e aumenta a exigência energética do rebanho. Em propriedades de leite e corte, a combinação de noites geladas, vento e umidade pode exigir ajustes rápidos no manejo, antes que a oferta de forragem diminua nos piquetes. O efeito pode aparecer por alguns dias, mesmo após a elevação das temperaturas máximas.

Geada no Sul concentra maior risco para o pasto

O frio mais intenso deve atuar sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, especialmente em áreas de serra, planalto e baixadas. Na Serra Gaúcha, no Planalto Sul catarinense, no Meio-Oeste de Santa Catarina e no centro-sul do Paraná, as mínimas podem ficar próximas ou abaixo de 0°C, com formação de geada ao amanhecer, sobretudo em pontos abertos.

Temperaturas baixas se espalham pelo Sul na manhã de terça-feira (16), reforçando o risco de geada em áreas de pastagem e a atenção ao manejo do rebanho.

A geada não afeta todas as pastagens da mesma forma. Capins tropicais, como braquiárias e mombaça, costumam sentir mais a queda brusca de temperatura, enquanto pastagens de inverno toleram melhor o frio, mas também podem perder massa verde quando há geadas fortes ou repetidas. O efeito visual aparece nas folhas queimadas, mas o problema principal é a redução temporária da oferta de forragem e a demora para a rebrota.

Frio avança para MS, SP e sul de Minas

Depois de atingir o Sul com mais força, o ar polar se espalha pelo Centro-Sul e muda a sensação térmica em áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas Gerais. Nesses estados, o risco de geada ampla é menor que no Sul, mas o frio úmido e a menor insolação também reduzem o ritmo de crescimento das pastagens.

Temperaturas abaixo da média persistem entre Sul, Sudeste e Centro-Oeste na quarta-feira (17), prolongando o frio e mantendo a atenção sobre pastagens e manejo do gado.

Nas áreas de pecuária, o produtor deve observar principalmente a disponibilidade de pasto nos piquetes mais expostos, o conforto dos animais jovens e a necessidade de reforço alimentar. A atenção deve ser maior em:

baixadas, onde o ar frio se acumula durante a madrugada;

pastagens recém-rebaixadas ou com pouca cobertura;

propriedades leiteiras com bezerros e vacas em produção;

áreas com vento, umidade e sensação térmica mais baixa.

Manejo do rebanho exige atenção nos próximos dias

O impacto do ar polar sobre a pecuária não se resume à temperatura mínima. Quando o animal enfrenta frio, vento e pasto de menor qualidade, ele gasta mais energia para manter a temperatura corporal. Isso pode reduzir ganho de peso, afetar bezerros e pressionar sistemas leiteiros, principalmente onde a alimentação depende fortemente do pasto disponível.

Nos próximos dias, a recomendação é acompanhar a evolução do frio e evitar decisões baseadas apenas na temperatura da tarde, que pode mascarar madrugadas muito geladas. Abrigo contra vento, oferta de volumoso, suplementação e manejo cuidadoso dos piquetes ajudam a reduzir perdas.